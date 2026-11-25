Santiago Maratea sorprendió a sus más de 3,4 millones de seguidores al anunciar que abandonará su carrera como influencer. El creador de contenido eliminó las publicaciones de su cuenta de Instagram y compartió un último video en el que explicó los motivos de su decisión y adelantó a qué se dedicará.

El anuncio estuvo acompañado por una serie de cambios en su perfil: borró las historias destacadas, quitó su foto y modificó la descripción de la cuenta con un mensaje de agradecimiento. Únicamente dejó disponible una grabación de casi siete minutos, en la que repasó su trayectoria y aclaró que su decisión no forma parte de una estrategia publicitaria.

“ No quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho ”, expresó Maratea, en referencia a las promociones comerciales que durante años formaron parte de su actividad en las plataformas digitales.

Durante su despedida, Maratea recordó que comenzó a compartir contenido en Internet cuando la figura del influencer todavía no tenía la relevancia actual. Con el paso de los años, logró construir una comunidad multitudinaria, trabajar con reconocidas marcas y convertir su presencia digital en una fuente de ingresos.

Sin embargo, explicó que desde hace tiempo dejó de sentirse identificado con esa actividad. Reconoció que abandonar una cuenta que le proporcionó estabilidad económica y oportunidades laborales le genera incertidumbre, aunque aseguró que no quiere continuar haciendo algo únicamente por la seguridad que representa.

Maratea también aclaró que no considera su alejamiento como consecuencia de un fracaso profesional, sino como el cierre de una etapa que le permitió adquirir experiencia y desarrollar herramientas de comunicación que ahora pretende utilizar con otros objetivos.

A qué se dedicará Santi Maratea

Lejos de abandonar las iniciativas solidarias que marcaron buena parte de su trayectoria, el ahora exinfluencer anunció que concentrará sus esfuerzos en Lápiz Fundación, una organización dedicada principalmente a la salud infantil.

“Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo”, manifestó al presentar su nuevo desafío. Su objetivo es profesionalizar el trabajo solidario y construir una estructura que permita desarrollar proyectos a largo plazo, más allá de las colectas puntuales que organizaba mediante las redes sociales.

La iniciativa ya comenzó a desarrollarse y cuenta con un perfil propio en Instagram, desde el cual buscará conformar una comunidad integrada por personas interesadas en participar activamente de los proyectos de la fundación.

Las colectas que marcaron su trayectoria

Maratea alcanzó una importante repercusión nacional a partir de sus campañas solidarias. Entre las más recordadas aparece la colecta realizada en 2022 para colaborar con los afectados por los incendios forestales en Corrientes, mediante la cual consiguió reunir más de $154 millones en apenas 36 horas.

También impulsó iniciativas destinadas a financiar tratamientos médicos de alto costo, ayudar a deportistas y asistir a comunidades vulnerables. Otra de sus campañas más mediáticas fue la recaudación organizada para colaborar con Independiente durante la crisis económica que atravesaba el club, una experiencia que también generó controversias sobre el manejo de los fondos.

Tras anunciar su alejamiento de Instagram como creador de contenido comercial, Maratea buscará trasladar esa capacidad de convocatoria a su fundación. El proyecto tendrá como principal área de intervención la salud infantil.