La ficción argentina “División Palermo” volvió a conseguir un reconocimiento internacional. La segunda temporada de la serie creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky ganó el premio Emmy Internacional a Mejor Serie de Comedia , durante la ceremonia realizada este lunes en Nueva York.

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La noticia fue celebrada por el propio Korovsky, quien compartió en sus historias de Instagram una publicación de Netflix Argentina sobre el triunfo. Junto a la imagen, el actor escribió: “2 temporadas, 2 Emmy. No lo puedo creer” , en referencia a las dos estatuillas que consiguió la producción.

La serie se impuso frente a otras tres producciones internacionales: “Man vs. Baby” , del Reino Unido; “Old Dog, New Tricks” , de España; y “Vir Das: Fool Volume” , de India.

El nuevo reconocimiento tiene un antecedente importante: la primera temporada de “División Palermo” ya había ganado el mismo premio en 2024 . De esta manera, la comedia argentina volvió a quedarse con la distinción y sumó otro logro para la producción audiovisual nacional.

La serie de Netflix , producida por K&S Films, presenta a un grupo de personas pertenecientes a distintas minorías que integran una Guardia Urbana inclusiva . La iniciativa nació como una estrategia para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, pero sus integrantes terminan involucrándose en situaciones que van mucho más allá de sus tareas iniciales.

Con un estilo de humor incómodo e irreverente, la ficción construye una sátira sobre la realidad social y aborda cuestiones vinculadas con la diversidad y la inclusión.

En la segunda temporada, el personaje de Felipe, interpretado por Korovsky, comienza a transitar una historia más cercana al espionaje que al trabajo cotidiano de la Guardia Urbana. El protagonista empieza a colaborar con los Servicios de Inteligencia y recibe la misión de infiltrarse en una supuesta banda que opera desde un café de Palermo y que está liderada por un hombre llamado Milton.

La nueva entrega llegó a la plataforma en julio de 2025 y cuenta con seis episodios. Además de Korovsky, regresaron integrantes del elenco original como Pilar Gamboa, Martín Garabal, Daniel Hendler, Charo López y Hernán Cuevas. También se sumaron figuras como Juan Minujín, Martín Piroyansky, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi e Inés Efron, entre otros.

Cómo les fue a Ricardo Darín y a la serie “Menem”

La ceremonia también contó con otras producciones argentinas nominadas. Ricardo Darín competía en la categoría Mejor Actor por su interpretación de Juan Salvo en “El Eternauta”, pero el premio quedó en manos del británico Bobby Schofield, por su trabajo en la producción Unforgivable.

Por su parte, “Menem”, la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia que reconstruye parte de la vida política del expresidente argentino, estaba nominada como Mejor Serie Dramática. Sin embargo, tampoco consiguió la estatuilla: el reconocimiento fue para la producción francesa Carême.

Así, “División Palermo” fue la producción argentina que logró llevarse un premio Emmy Internacional en esta edición, con una segunda temporada que volvió a poner a la comedia nacional en el centro de la escena televisiva internacional.