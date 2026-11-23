Durante la emisión de su programa, este lunes en La 100, Guido Kaczka compartió con la audiencia y sus compañeros el duro momento que atraviesa y el impacto emocional que causó en él . El conductor confirmó con profunda tristeza el fallecimiento de su madre, Susana, ocurrido el sábado último.

El conductor retomó el aire tras ausentarse de forma intermitente para acompañarla en su enfermedad y compartió ante la audiencia el impacto emocional que atraviesa.

“Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos” , dijo Guido al retomar el aire. “Venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá” . También mencionó la reacción de su compañera frente al dolor compartido: “Marcela (Tauro) me mira y me llora todo el tiempo. Con su mirada no puede parar de mirarme y llorar”.

El conductor recordó el tiempo transcurrido en el Hospital Italiano junto a su entorno familiar: “Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer”. Luego añadió: “Ayer estuve con la familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”.

Durante su testimonio, Kaczka valoró la tarea del equipo de salud y reflexionó sobre la desorientación que genera la partida de un ser querido. “Te va la vida como flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos, de los enfermeros y de la gente de los hospitales”. También expresó: “Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que, al final, no les podés explicar. Te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”.

Kaczka subrayó además la impotencia de no poder modificar el curso de los hechos: “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta de que no, de que no es así”.

Guido Kaczka y Messi

En medio de ese duelo, contó que halló cierto consuelo al evocar la pérdida del padre de Lionel Messi: “Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá”. Y completó: “Pensaba: ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así”.

Hacia el final, la emoción se intensificó cuando leyó en voz alta un escrito hallado en su teléfono sobre aceptar el presente, la fortaleza personal y el paso del tiempo, cerrando con un mensaje de gratitud hacia su madre y sus oyentes: “Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”.