Con un despliegue que conjuga música en vivo, danza, narraciones y proyección digital testimonial , el bandoneonista y director Juan José Olguín presentará "Sur, tangos para llevar en el corazón" . La propuesta subirá a escena el viernes 11 de diciembre, en el Día Nacional del Tango, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

El espectáculo propone un recorrido integral por la banda de sonido de Sur, la emblemática película de Fernando 'Pino' Solanas estrenada en 1988, sumando además piezas vinculadas con su universo poético y social. Lejos de limitarse a un recital convencional, la puesta articula el repertorio instrumental y cantado con textos dramáticos y cuadros coreográficos que evocan la trama del filme, una historia de amor ambientada en el regreso de la democracia argentina tras la última dictadura cívico-militar.

En el plano estrictamente musical, la velada ofrecerá un gran atractivo para el público sanjuanino: la interpretación de las piezas de la película, y entre ellas, tres obras instrumentales que Astor Piazzolla compuso especialmente para el filme y que nunca antes se escucharon en sus versiones originales en la provincia . Se trata de " L os s ueños", "Tristeza y separación" y "Regreso al amor", escritas para la formación del quinteto típico piazzolliano de bandoneón, piano, violín, guitarra eléctrica y contrabajo. A estas obras se sumará el leitmotiv del largometraje, "Vuelvo al Sur", creado por Piazzolla con letra del propio Solanas.

"Estas tres piezas que vamos a tocar son estreno en San Juan porque nunca se han tocado en sus versiones originales" , subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Olguín sobre el rescate patrimonial que impulsa junto a su ensamble. En esa misma línea, el director recordó: "Es una temática que yo trato de rescatar porque en conciertos anteriores, por ejemplo, en el año 2023 hicimos otras piezas de Piazzolla que se llamaban 'La Camorra', que las estrenamos también, y en el 2024 estrenamos en San Juan 'Reunión Cumbre' con bandoneón y saxofón. O sea, valorizamos mucho el repertorio más conocido de Astor, pero también tratamos de hacer escuchar al público mucha de su obra que no es tan famosa pero que tiene una calidad inmensa ".

Además de la obra de Piazzolla, el programa recorrerá tangos y milongas vinculados con la película y el repertorio del género: composiciones de Aníbal Troilo -como " Sur", "María", "Garúa", "La última curda" y "Nocturno a mi barrio" -, "Naranjo en flor" , de Homero y Virgilio Expósito, "Cristal" , de Mariano Mores y José María Contursi, "Milonga del tartamudo" , con letra de Solanas y música de Alfredo Zitarrosa, junto a piezas incorporadas por el director como "El corazón al sur" , de Eladia Blázquez y "Vea patrón" , de Aníbal Sampayo.

Para dar marco narrativo al repertorio, la apertura incluirá unas breves palabras que Pino Solanas pronunció al recibir el premio por su filme, seguidas por textos originales escritos por Susana Lage que funcionarán como hilo conductor recreando escenas de la película. Sobre las tres piezas instrumentales de Piazzolla, los bailarines Eliana Villarruel y Luciano Castro desplegarán coreografías que complementarán la narración, mientras que la iluminación y las proyecciones generarán una atmósfera visual referencial.

"Si bien todo se centra en la música, es un poquito más que eso", explicó Olguín, y agregó: "Creo que es importante el arte para recordar hechos que son importantes para la vida de la sociedad y del país".

De la película al viaje por Barracas

La génesis de "Sur, tangos para llevar en el corazón" se remonta a un reencuentro personal del director con la película de Solanas hace un par de años. Al volver a ver la película y a escuchar la partitura del filme, Olguín advirtió el potencial escénico de reunir ese material en un formato multidisciplinario -que también dialoga con su proyecto Concertango, creado en 2022 para abordar el tango en versiones de concierto- combinando sus dos grandes vertientes formativas dentro del género.

"Por un lado, está la música tradicional, los tangos de Troilo, que los tengo muy adentro mío, porque cuando yo era muy chico y tocaba en orquestas típicas, estoy hablando del año '63, '64, eran los temas que estaban en boga y se tocaban mucho en los bailes y en las actuaciones", relató a este medio el músico nacido en Buenos Aires y hace años radicado en San Juan. "Son temas que, además de la calidad musical que tienen, me remiten a mí como músico a una época donde aprendí mucho de los músicos de tango", añadió. "Y por otro lado, también la música de Piazzolla, que es posterior a esa época y que tiene un valor importantísimo. Piazzolla es el compositor de tangos de mayor difusión en el mundo y se toca permanentemente".

Con el esquema musical definido, el proyecto sumó una dimensión visual con valor documental. Olguín viajó a la Ciudad de Buenos Aires y recorrió el barrio porteño, específicamente las inmediaciones de la estación de trenes Hipólito Yrigoyen, donde se rodaron las escenas originales.

"Estuve en Barracas y observé con sorpresa que mantiene las mismas características de la época cuando se filmó la película, que ya tiene 40 años prácticamente", contó el director. "El bar Sur, que es el emblema de la película, existe todavía, no con ese nombre, pero el edificio está tal cual, las calles empedradas, la estación, las casas viejas. Entonces yo fotografié todos esos lugares y con una diseñadora haremos una especie de escenografía digital, donde se van a mostrar los lugares donde se filmó la película", detalló Olguín sobre el dispositivo visual -realizado junto a Violeta Alvarez- que acompañará la puesta en escena.

Sur, de Pino Solanas

Dirigida por Fernando "Pino" Solanas, Sur (1988) sigue a Floreal (Miguel Ángel Solá), un preso político que recupera la libertad en 1983 tras cinco años en prisión, al fin de la dictadura militar en Argentina. En lugar de volver directo a su casa con su esposa Rosi (Susú Pecoraro), recorre las calles del barrio de Barracas y enfrenta los recuerdos, la culpa y las pérdidas acumuladas durante esos años.

El dossier del espectáculo dice: "En las palabras del propio director cinematográfico, la obra narra 'una historia de amor. Es el amor de la pareja y es también una historia de amor por un país. Es la historia de un regreso', centrada en el reencuentro, la amistad y el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el rencor, de la libertad sobre la opresión y del deseo sobre el temor."

La cita en el Teatro del Bicentenario

"SUR, tangos para llevar en el corazón"

Día: viernes 11 de diciembre

Hora: 21:30 h

Lugar: Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Entradas: $15.000, en boletería del teatro y a través de TuEntrada.com

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