Con casi un centenar de artistas en escena, Mozarteum San Juan cerrará su Temporada 44ª el sábado 28 de noviembre, en el Teatro Sarmiento . Y será con el espectáculo "The Beatles (Sinfónico Coral)" , que contará con la Orquesta Pianoforte de Mendoza y el Coro Universitario de la FFHA (UNSJ) y un invitado "sorpresa".

La propuesta representa una apuesta singular dentro de la programación habitual de la entidad , que se corre levemente de su eje estrictamente académico para abordar un repertorio popular de alcance universal.

"Hemos hecho un muy gran esfuerzo para traer tantos músicos, a los cuales hemos sumado el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Y bueno, estamos con muchas ganas de escucharlos porque seguramente será algo fantástico. Esperemos que la gente nos acompañe en este último concierto del año ", señaló a DIARIO DE CUYO Claudio Feldman, en referencia a la Orquesta Pianoforte -dependiente de la Fundación Pianoforte, de Mendoza- y a las voces del conjunto coral sanjuanino que conduce Marta Bilska, además de la participación especial de un solista invitado cuyo nombre la organización decidió mantener como "sorpresa para el público".

Feldman remarcó el atractivo inmediato que generan las composiciones del cuarteto de Liverpool entre espectadores de distintas generaciones. " Es un concierto muy llevadero, con temas todos conocidos. Bueno, son los Beatles, ¿qué menos, no?" , comentó el dirigente.

La orquesta de la Fundación Pianoforte (Mendoza), el Coro Universitario de la UNSJ y un invitado sorpresa serán parte de este último concierto del año de Mozarteum San Juan.

El programa diseñado para la velada consta de 13 canciones emblemáticas que recorren distintas etapas de la banda británica , integrando la potencia orquestal con los arreglos vocales. La lista abrirá con "Love Me Do", "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand" y "A Hard Day's Night". Luego continuará con "Ticket to Ride", "Help!", "Yesterday", "Eleanor Rigby" y "Penny Lane". Finalmente, cerrará con "Strawberry Fields Forever", "Something", "Let It Be" y "Hey Jude".

Las entradas para "The Beatles (sinfónico coral)"

Para esta función de cierre, la entidad recordó que las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma digital Avantti.io y de forma presencial en las oficinas de Mozarteum San Juan (Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5), de 9 a 12:30. Asimismo, el mismo sábado del concierto podrán adquirirse en la boletería del Teatro Sarmiento a partir de las 19:00 h

Balance positivo para Mozarteum San Juan

Más allá de la expectativa por el concierto final, el cierre de la Temporada 44ª encuentra a la comisión directiva de Mozarteum San Juan con un balance favorable. Consultado sobre la respuesta del público a lo largo de 2026, Feldman valoró la fidelidad de los espectadores habituales, aunque admitió su deseo de ampliar aún más la audiencia.

"Sí, estamos muy contentos. Ha sido un buen año", afirmó el presidente de la entidad, y agregó: "Hay mucha gente que nos acompaña de forma permanente y hay otra que no sé por qué no viene, porque son conciertos uno más lindo que el otro. Pero ha sido una buena temporada".

En cuanto a la línea artística que sostiene la institución en cada programación, el dirigente subrayó la coherencia curatorial que distingue a la asociación, incluso cuando incorpora propuestas de corte popular. "Mozarteum tiene un hilo que es el cual tenemos que seguir. Nos salimos muy poco de ese hilo, como por ejemplo ahora con este concierto, que no es tan clásico; pero siempre son buenos conciertos", sostuvo.

Uno de los puntos más destacados del año fue la descentralización de las actividades culturales hacia los departamentos alejados mediante el programa "Notas que unen", impulsado a través de la Ley de Mecenazgo Cultural. En ese marco, llegaron con música de cámara y conciertos didácticos a Sarmiento, Albardón, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Y, de la mano de Glencore Pachón, llevaron la música a Barreal.

"Hubo una aceptación brutal. La gente del interior nos ha acogido con muchas ganas, con escenarios improvisados en algunos casos, como en el de Barreal, pero bárbaro", añadió Feldman, que resaltó la articulación con los municipios. "Todos, tanto la gente de las intendencias como el público en general de los departamentos han respondido excelentemente, nos han apoyado, así que estamos contentos", contó.

Con el telón de 2026 próximo a bajar, la comisión directiva ya trabaja en el diseño artístico de la Temporada 2027, cuya grilla quedará definida el mes próximo. "Terminaremos de armar la nueva programación en el mes de diciembre, normalmente se arma así, el año anterior", dijo. Y reservándose los detalles, agregó "Va a estar llena de nuevas sorpresas, así que esperemos que la gente nos acompañe en el año próximo también".