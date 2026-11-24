El clown invita a jugar, a perder el miedo al ridículo, a explorar el error y, sobre todo, a encontrarse con otros desde el humor y la sensibilidad. Con ese espíritu llegará a San Juan Ronda Payasa , una propuesta artística y formativa que durante cuatro días reunirá talleres, espectáculos y espacios de intercambio para acercar el universo clow a artistas y público en general.

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Bajo la consigna " ¡Vengan, que hay lugar!" , la iniciativa propone construir una ronda en la que tengan espacio quienes enseñan, quienes aprenden, quienes hacen clown y quienes simplemente quieran acercarse a descubrirlo. La programación combinará instancias de formación con dos funciones y momentos de intercambio protagonizados por payasas y payasos sanjuaninos y el elenco de clown Los Adokines.

La idea es que la experiencia no quede limitada al escenario. Durante las previas de las funciones, la comunidad payasa sanjuanina compartirá juegos y momentos de interacción con el público para generar un ambiente de participación y acercamiento entre artistas y espectadores. Llegar a la ronda, acercarse, hacer lugar para quien llega, poner el cuerpo, cruzar las miradas y compartir la risa es parte del espíritu que impulsa Ronda Payasa, que busca hacer circular el lenguaje del clown.

La programación del evento tendrá dos propuestas, con lenguajes y universos propios, que se presentarán en Cooperativa Teatro de Arte.

La primera será el sábado 28 de noviembre, con “Vaivén” (Todo y nada), una obra payasa de “Unos Calderos”. La pieza tiene como protagonista a Sandra, un personaje que transita entre el apuro y la espera, los comienzos y las llegadas, mientras se enfrenta a preguntas sobre sus posibilidades y aquello que todavía desconoce de sí misma.

Con actuación de Ceci Nievas y dirección de Paula Martín, la obra propone un recorrido poético en el que la protagonista se mueve entre las incertidumbres de la vida y la posibilidad de sorprenderse con lo que vendrá. Se trata del primer unipersonal de Unos Calderos, equipo integrado por las sanjuaninas que comparten un recorrido en las artes escénicas desde 2012.

El domingo 29 de noviembre será el turno de “Llegar a una fiesta”, una comedia existencial con lenguaje de clown, escrita e interpretada por Marina Barbera, en codirección con Andrea Vegazzi.

La obra presenta a una criatura mutante que emerge de una montaña de abrigos. El tiempo que permaneció escondida le borró parte de la memoria y, entre recuerdos, deseos de pertenecer y ganas de escapar, emprende un recorrido hacia una fiesta que promete abrirle nuevos mundos. Con una propuesta atravesada por imágenes poéticas, la naturaleza y los extensos inviernos, la pieza invita a reflexionar desde el humor y la sensibilidad sobre la identidad, los vínculos y la búsqueda de un lugar propio.

Barbera cuenta con 26 años de trayectoria dedicados al arte y la pedagogía del clown. Se formó con maestros de Argentina, Brasil y Canadá, dictó talleres en nueve países y presentó sus espectáculos en festivales internacionales

El impulso de jugar y explorar el propio clown

La formación será otro de los pilares de Ronda Payasa. En ese marco, Marina Barbera dictará el taller "Clown, el impulso", una experiencia destinada a personas curiosas del ámbito escénico, artistas interesados en el juego e intérpretes que quieran explorar el lenguaje payaso.

El entrenamiento propone trabajar sobre el impulso, la corporalidad, el humor propio y la vulnerabilidad. A través de diferentes experiencias, buscará estimular la sensibilidad, escuchar a la comunidad y transformar incluso las adversidades de la realidad en un hecho creativo.

La propuesta tendrá tres encuentros en Espacio Franklin, los días jueves 26 de noviembre, a las 20; viernes 27 a las 20 horas y sábado 28 de noviembre, a las 10 de la mañana.

El cupo será limitado. Además, quienes participen del taller accederán a un descuento para asistir a la función de Llegar a una fiesta.

El dato sobre Ronda Payasa

La organización dispuso distintas alternativas para participar del evento. Las entradas generales por función tendrán un costo de $15.000; mientras que el abono por las dos funciones tendrá un valor de $25.000. Por su parte, el taller que dictará Barbera tiene un costo de $80.000, y se puede abonar en dos cuotas de $40.000.

Desde la organización también pusieron a disposición un “Abono Ronda completa”, que incluye el pase al taller y a las dos funciones. El mismo tendrá un costo de $100.000, y se puede pagar en dos cuotas de $50.000. Para realizar reservas y consultas, los interesados pueden comunicarse al 264-4430413.