Jennifer Barreto , representante de Puerto Rico , fue coronada como Miss Universo 2026 en una edición especial que celebró los 75 años del reconocido concurso internacional de belleza. La ceremonia se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , en San Juan, y contó con la participación de 116 candidatas de distintos países y territorios.

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La ganadora, de 27 años , marcó un hito en la historia del certamen al convertirse en la primera madre en obtener la corona . Barreto tiene una hija de siete años, llamada Penélope , nacida en 2019, fruto de su matrimonio con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos.

La edición también tuvo presencia argentina, aunque sin llegar a las instancias decisivas. Daiana Stefani Pereyra , de 28 años, no consiguió ubicarse entre las 30 semifinalistas . La modelo y tripulante de cabina había sido designada para representar al país luego de que Tamara Rogouski se retirara de la competencia por motivos personales. Pereyra había obtenido el segundo lugar en el concurso nacional.

Durante la gala, Fátima Bosch , Miss Universo 2025 y representante de México, realizó su última pasarela como reina y levantó una banda con la frase "Viva Cristo Rey" antes de entregar la corona a su sucesora. Además, hacia el cierre del evento se confirmó que Costa Rica será la sede de la edición 2027 .

La competencia comenzó con la presentación de las 116 participantes . Luego, el jurado anunció a las 30 semifinalistas , que avanzaron a la instancia de desfile en traje de baño.

Entre las seleccionadas estuvieron representantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Ecuador, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Puerto Rico e Israel, entre otras.

Después del desfile, el grupo se redujo a 12 candidatas: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia. Todas avanzaron a la presentación en traje de noche.

Finalmente, quedaron cinco finalistas: Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, quien obtuvo el cuarto puesto; Bea Millán-Windorski, de Filipinas, tercera finalista; Clara Vegas Goetz, de Venezuela, segunda finalista; Melissa Núñez Alevante, de República Dominicana, primera finalista; y Jennifer Barreto, de Puerto Rico, quien se quedó con la corona tras la ronda de preguntas.

Cuánto dinero recibe la ganadora de Miss Universo

La Organización Miss Universo no publica oficialmente los montos económicos que acompañan a la coronación. Sin embargo, distintas publicaciones internacionales y entidades vinculadas con los concursos de belleza difundieron estimaciones sobre los premios y beneficios que reciben las ganadoras.

Según información citada por Bloomberg Línea, a partir de datos de Miss Planet International, la reina recibiría una remuneración anual de 250.000 dólares por cumplir sus funciones como representante de la organización durante el año de reinado.

Por otro lado, el diario emiratí Gulf News informó que Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025, habría recibido un premio de 250.000 dólares, además de una asignación mensual de 50.000 dólares para afrontar los gastos de viajes y compromisos oficiales.

Al sumar esos conceptos, el paquete económico podría alcanzar los 850.000 dólares durante los 12 meses de reinado, de acuerdo con una estimación publicada por el periódico ecuatoriano El Universo.

De todos modos, ese monto no representa necesariamente una ganancia personal para la ganadora. Una parte de los recursos estaría destinada a cubrir traslados, apariciones públicas y actividades vinculadas con su rol como embajadora internacional del certamen.

A los beneficios económicos se agregan otras prestaciones, como el acceso a una residencia en Nueva York durante el año de reinado, además de servicios profesionales de estilismo y oportunidades de trabajo con marcas y patrocinadores.

Las cifras, sin embargo, deben tomarse como estimaciones basadas en publicaciones sobre ediciones anteriores. La Organización Miss Universo no confirmó públicamente los montos ni las condiciones económicas correspondientes a la ganadora de 2026.