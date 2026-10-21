U2 agotó la preventa para sus shows en River en dos horas y más de un millón de personas esperaron en la fila virtual

La fiebre por U2 ya se hizo sentir en Buenos Aires: más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para conseguir entradas y la preventa exclusiva se agotó en solo dos horas , según informó la producción.

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La banda tocará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio Monumental de River Plate , como parte de la celebración de sus 50 años de carrera . La alta demanda de esta primera instancia anticipa un fuerte movimiento en la venta abierta al público.

La venta general se habilitará este jueves 22 de octubre a las 10 , únicamente a través de All Access . Por ahora, la producción no informó cuántas localidades quedan disponibles tras el cierre de la preventa.

Los dos recitales marcarán el regreso de U2 al país después de diez años . Su última visita fue en octubre de 2017 , cuando presentó The Joshua Tree Tour en el Estadio Único de La Plata .

Los shows en River formarán parte de The Greatest Show on Earth , la gira con la que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. conmemoran cinco décadas desde la formación del grupo en Dublín . DF Entertainment , a cargo de la producción local, anticipó una puesta de gran escala para las dos fechas, y Beck será el artista invitado.

Nuevo disco: Carnaval de Luz

El regreso coincide con una nueva etapa discográfica. El 13 de noviembre U2 publicará Carnaval de Luz, su primer álbum de canciones inéditas desde Songs of Experience (2017), con doce temas. Fue anticipado por los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”.

El disco cuenta con aportes de Brian Eno, quien coescribió y sumó sintetizadores en tres canciones; Martin Garrix, coautor de “Glorify”; y Ryan Tedder, productor adicional de “Silencio”. La lista incluye “The Mirror Maker (Rosalía)” y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, con la voz de Dolly Parton. Llega después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de año.

Con la preventa agotada y una fila virtual que superó el millón de personas, la venta general del jueves definirá cuánta disponibilidad queda para los dos conciertos en River.