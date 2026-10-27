Tras un gran debut, Carrie va por la segunda temporada

Mike Flanagan y Stephen King confirmaron la continuidad de la serie sobre la famosa y perturbadora joven, expandiendo su historia.

Con segunda temporada confirmada, Carrie es la primera adaptación televisiva de la icónica novela de Stephen King.

Luego del éxito de su primera entrega -que debutó el pasado 7 de octubre en la plataforma-, Prime Video confirmó la solicitada segunda temporada de Carrie, exitosa serie adaptada del clásico de terror. El productor Mike Flanagan y el escritor Stephen King decidieron extenderla más allá del icónico baile de graduación y sumarle nuevos giros.

Desde su estreno, la primera temporada de ocho episodios alcanzó de inmediato el puesto número uno en más de 105 países, cautivando tanto a veteranos seguidores como a una nueva generación de espectadores.

Flanagan y King señalaron que esta reinterpretación moderna profundizará en las complejas presiones que enfrenta la protagonista, asegurando que lo que le depara el camino a Carrie White será verdaderamente apasionante.

El debut de la serie La primera adaptación en formato de serie de la icónica novela de 1974 de Stephen King ha revolucionado la pantalla chica. Producida por Amazon MGM Studios, esta reinvención audaz traslada el clásico relato de crecimiento y terror al inclemente ecosistema moderno de la escuela pública, abordando el acoso viral en redes sociales y el despertar de letales poderes telequinéticos.

"Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea", sintetiza la presentación de la historia, que sigue a Carrie White (Summer H. Howell, elegida tras un exhaustivo casting entre 1.500 aspirantes), una estudiante marginada que intenta adaptarse al complejo mundo exterior junto a su severa y ultrarreligiosa madre, Margaret (Samantha Sloyan). El constante acoso y la violencia sufridos desatarán en ella una furia sobrenatural.