Tras un gran debut, Carrie va por la segunda temporada

Luego del éxito de su primera entrega -que debutó el pasado 7 de octubre en la plataforma-, Prime Video confirmó la solicitada segunda temporada de Carrie, exitosa serie adaptada del clásico de terror. El productor Mike Flanagan y el escritor Stephen King decidieron extenderla más allá del icónico baile de graduación y sumarle nuevos giros.
Desde su estreno, la primera temporada de ocho episodios alcanzó de inmediato el puesto número uno en más de 105 países, cautivando tanto a veteranos seguidores como a una nueva generación de espectadores.
Flanagan y King señalaron que esta reinterpretación moderna profundizará en las complejas presiones que enfrenta la protagonista, asegurando que lo que le depara el camino a Carrie White será verdaderamente apasionante.
El debut de la serie
La primera adaptación en formato de serie de la icónica novela de 1974 de Stephen King ha revolucionado la pantalla chica. Producida por Amazon MGM Studios, esta reinvención audaz traslada el clásico relato de crecimiento y terror al inclemente ecosistema moderno de la escuela pública, abordando el acoso viral en redes sociales y el despertar de letales poderes telequinéticos.
"Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea", sintetiza la presentación de la historia, que sigue a Carrie White (Summer H. Howell, elegida tras un exhaustivo casting entre 1.500 aspirantes), una estudiante marginada que intenta adaptarse al complejo mundo exterior junto a su severa y ultrarreligiosa madre, Margaret (Samantha Sloyan). El constante acoso y la violencia sufridos desatarán en ella una furia sobrenatural.
El proyecto -disponible en exclusiva en más de 240 territorios- celebra el 50º aniversario del hito cinematográfico de Brian De Palma de 1976, reafirmando el vigencia cultural de un clásico literario que ha vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo.
Mirá la presentación de la nueva temporada