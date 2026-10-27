    • 27 de octubre de 2026 - 20:18

    Tras un gran debut, Carrie va por la segunda temporada

    Mike Flanagan y Stephen King confirmaron la continuidad de la serie sobre la famosa y perturbadora joven, expandiendo su historia.

    Con segunda temporada confirmada, Carrie es la primera adaptación televisiva de la icónica novela de Stephen King.

    Con segunda temporada confirmada, Carrie es la primera adaptación televisiva de la icónica novela de Stephen King.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del éxito de su primera entrega -que debutó el pasado 7 de octubre en la plataforma-, Prime Video confirmó la solicitada segunda temporada de Carrie, exitosa serie adaptada del clásico de terror. El productor Mike Flanagan y el escritor Stephen King decidieron extenderla más allá del icónico baile de graduación y sumarle nuevos giros.

    Leé además

    En esta entrega de El señor de los Anillos, los espectadores presenciarán en la pantalla, por primera vez, un momento crucial que dio forma a la Tierra Media: la forja del Anillo Único

    Tierra Media en llamas: espiá lo nuevo de El señor de los Anillos, "Los Anillos de Poder"
    Los cines de San Juan celebrarán Halloween con una panzada de películas para los amantes del género. 

    Tiemblan las pantallas: Halloween se prepara con especiales de terror

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde su estreno, la primera temporada de ocho episodios alcanzó de inmediato el puesto número uno en más de 105 países, cautivando tanto a veteranos seguidores como a una nueva generación de espectadores.

    Flanagan y King señalaron que esta reinterpretación moderna profundizará en las complejas presiones que enfrenta la protagonista, asegurando que lo que le depara el camino a Carrie White será verdaderamente apasionante.

    El debut de la serie

    La primera adaptación en formato de serie de la icónica novela de 1974 de Stephen King ha revolucionado la pantalla chica. Producida por Amazon MGM Studios, esta reinvención audaz traslada el clásico relato de crecimiento y terror al inclemente ecosistema moderno de la escuela pública, abordando el acoso viral en redes sociales y el despertar de letales poderes telequinéticos.

    "Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea", sintetiza la presentación de la historia, que sigue a Carrie White (Summer H. Howell, elegida tras un exhaustivo casting entre 1.500 aspirantes), una estudiante marginada que intenta adaptarse al complejo mundo exterior junto a su severa y ultrarreligiosa madre, Margaret (Samantha Sloyan). El constante acoso y la violencia sufridos desatarán en ella una furia sobrenatural.

    El proyecto -disponible en exclusiva en más de 240 territorios- celebra el 50º aniversario del hito cinematográfico de Brian De Palma de 1976, reafirmando el vigencia cultural de un clásico literario que ha vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo.

    Mirá la presentación de la nueva temporada

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El último espectáculo de los coros de niños y jóvenes de la UNSJ estuvo dedicado al Universo. Ahora, los brillantes coreutas se sumergirán en el mundo del Circo. 

    Los coros de niños y jóvenes presentan "El Circo" en el Teatro del Bicentenario

    Por Estela Ruiz M.
    San Juan será la primera estación de la gira federal de All Santoz, de cara al primer disco colaborativo del proyecto. 

    All Santoz Tour: San Juan, la primera estación de un proyecto que busca músicos emergentes

    Por Estela Ruiz M.
    U2.

    U2 agotó dos River en horas y sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo comprar las entradas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Marcelo Ferreyra vuelve a San Juan, ahora con una gran muestra individual, más de 100 obras que recorren 40 años de creación y testimonio. 

    Marcelo Ferreyra presenta su primera muestra individual en la capital sanjuanina

    Por Estela Ruiz M.