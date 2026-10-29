"Testigo Silencioso": Jamile Apara inaugura su llamativa exposición de retratos

Reconocida artista y gestora cultural sanjuanina, integrante del colectivo artístico 18 Mundos, Jamile Apara vuelve a exponer de forma individual tras tres años de ausencia . Será en Artify , donde presentará una atrapante propuesta centrada en el retrato , pero con “modelos” muy diferentes: personas y esculturas .

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De este modo, el público podrá recorrer dos universos que, según la propia artista, dialogan bajo una misma premisa. Aunque en apariencia se trate de sujetos distintos - obras públicas esculpidas en piedra o bronce, por un lado, y familiares e incluso autorretratos, por otro- , todos cumplen el rol de observadores del entorno y de la historia local . Y de ahí el nombre de la exposición: “Testigo Silencioso”.

La serie dedicada a las esculturas es la más antigua de su producción. Tuvo su origen en 2010. Fue mientras caminaba por el Parque de Mayo, cuando reparó en una obra ante la que había pasado infinidad de veces sin prestarle atención. Esto desató un proceso de indagación y búsqueda patrimonial que la llevó a rastrear los orígenes de varias esculturas públicas de la provincia, descubriendo que muchas son réplicas traídas de reconocidos talleres franceses de principios del siglo XX, cuyos registros originales se perdieron tras los terremotos.

“Empecé a pensar cuántas de estas obras estaban por ahí en San Juan y yo no las había visto”, señaló en diálogo con DIARIO DE CUYO Apara, recordando los inicios de este proyecto.

Aquella inquietud inicial terminó transformándose en un trabajo sostenido en el tiempo. “Cuando ves algo por primera vez, te muestra como otra realidad, toda tu visión cambia”, apuntó. “Desde que yo ‘encontré’ la primera escultura, empecé a ver las otras”, sumó.

La serie reúne 12 piezas inspiradas en monumentos de la provincia, entre las que se encuentran figuras del Parque de Mayo, de la plaza 25 de Mayo, la Catedral e incluso el cementerio de la Capital (Guardianes de la muerte).

“Cuando yo vi la primera escultura del Parque, me imaginé dentro de la escultura, con mis ojos, mirando el paso del tiempo, las modas, los terremotos, la gente… siendo testigo silencioso de todo eso, sin poder moverte, sin poder hablar… Es como esa sensación que uno tiene por ahí, de que la vida lo sobrepasa”, expresó sobre este proyecto, al que la artista regresa constantemente, abarcando una labor continua desde 2010 hasta 2026.

Cuando yo vi la primera escultura del Parque, me imaginé dentro de la escultura, con mis ojos, mirando el paso del tiempo, las modas, los terremotos, la gente… siendo testigo silencioso de todo eso, sin poder moverte, sin poder hablar Cuando yo vi la primera escultura del Parque, me imaginé dentro de la escultura, con mis ojos, mirando el paso del tiempo, las modas, los terremotos, la gente… siendo testigo silencioso de todo eso, sin poder moverte, sin poder hablar

"Lo que hago son retratos de las esculturas, o sea, no van a ver una imagen similar, las reinterpreto. De hecho, les pongo ojos y les pongo color y juego mucho con eso también, con paletas de colores, porque en realidad, en general son son aceros fundidos”, explicó la artistas, que incluso las sitúa en fondos con vegetación o cielos, tratándolas como si abordara a un modelo vivo sentado frente a ella.

Retratos de esculturas y de personas conforman la nueva exposición de Jamile Apara

Más testigos en la exposición

En paralelo a los monumentos urbanos, la exposición dedica una sala entera a retratos de personas, centrados principalmente en miembros de su propia familia y su entorno íntimo.

“Carolina Schvartz (propietaria de Artify) ha sumado a la propuesta que yo le hice inicialmente, estos retratos, porque también son testigos silenciosos. Una vez que vos hacés un retrato, el retrato mira y a partir de ahí ya es testigo de algo”, contó la artista, para quien el interés por el rostro humano se remonta, sin saberlo por entonces, a su infancia.

Cuando era niña, relató, se detenía a observar minuciosamente orejas, narices y expresiones de transeúntes en la calle, o de pasajeros en el colectivo. Un interés que luego profundizaría formalmente durante sus estudios universitarios en Artes Plásticas y sus investigaciones sobre el retrato en el Renacimiento.

En paralelo a los retratos expuestos, en la planta alta de la galería, dentro del espacio de la biblioteca, el público podrá observar también un recorte del proceso creativo: una serie de fotografías que la autora tomó y utilizó como base para trasladar los rostros al bastidor.

Particionismo y profundidad: ejes de Jamile Apara

Para llevar estas imágenes al lienzo, Apara no busca una copia exacta o fotográfica, sino reconstruir la figura a través de un método propio que ha denominado “particionismo”.

“Es como una yuxtaposición de planos de diferentes colores y con los tonos voy como creando el volumen”, explicó Apara, que ya cuenta con nueve exposiciones en su haber, entre ellas “El Otro”, en la Alianza Francesa, y su última individual “Instantes Fragmentados”, en la Biblioteca Franklin.

Otra característica particular que expone su producción, sobre todo en los últlimos tiempos, tiene que ver con la propia evolución de la artista.

“Creo que mi madurez también hace que no me enfrente a una obra como lo hacía antes, tal vez ya no busco tanto el detalle como sí la profundidad. Los últimos trabajos no son tan cargados de detalles, sino que más bien son una síntesis, pero intento que sea un retrato más profundo, con más datos subjetivos que formales”, comentó.

“Son miradas. Si ves toda la muestra, lo que vas a encontrar son miradas. Miradas del que está retratado y mi mirada sobre ese que está retratado. Como un ida y vuelta”, concluyó.

La cita en Artify

Testigo Silencioso - Exposición de Jamile Apara