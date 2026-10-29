La cuyanía sanjuanina se une en solidaridad por Ximena Giovenco con una peña para alquilar balcones

La música cuyana se convertirá en un abrazo colectivo cargado de solidaridad y amor. Sucede que, tras una primera edición más que convocante se estará llevando a cabo la segunda P eña Solidaria por Ximena Giovenco , hija del reconocido artista trovador sanjuanino. La iniciativa busca recaudar fondos para afrontar los gastos que demanda la recuperación tras una compleja intervención quirúrgica.

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La propuesta, impulsada por su padre, el músico trovador sanjuanino Daniel Giovenco, reunirá a artistas de la provincia que se sumaron de manera solidaria y desinteresada para compartir su música y acompañar a la familia. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Giovenco contó que la intervención de su hija tuvo un resultado favorable y que ahora atraviesan una etapa de recuperación que implica numerosos gastos.

“La operación salió muy bien. Fue una operación larguísima y se han dado todas las cosas como se tenían que dar”, expresó, con alivio tras la intervención. Sin embargo, el camino continúa. Los cuidados, los traslados y las necesidades cotidianas vinculadas al tratamiento representan un esfuerzo económico constante para la familia. Por eso, decidieron organizar una nueva peña para reunir fondos y cubrir los gastos registrados.

“Estamos en una etapa de recuperación y tenemos varias cosas que cubrir. No alcanza para una vida normal, imaginate para una situación como esta”, explicó el músico.

La historia de Ximena está atravesada por una lucha que comenzó durante su infancia, cuando fue diagnosticada con un osteosarcoma de fémur, un tipo de cáncer óseo que la llevó a atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas durante su crecimiento. Como parte de su tratamiento, recibió una prótesis femoral que debió ser reemplazada en dos oportunidades para adaptarse a los cambios de su cuerpo.

En mayo, una ruptura de la sindesmosis tibial y del peroné distal, sumada a una complicación en la zona de la prótesis femoral, derivó en la necesidad de una cirugía urgente de alta complejidad. La intervención incluyó un trasplante óseo proveniente del Banco de Huesos del Hospital Garrahan.

Ahora, luego de la operación, Ximena avanza en su rehabilitación. Según contó Daniel, ya dejó atrás la silla de ruedas y avanza en la movilización con muletas. “Ella se encuentra muy bien de salud. Dentro de muy poco ya va a dejar las muletas. Esperamos que en estos meses que siguen vaya evolucionando todo bien y pueda caminar normalmente”, comentó Daniel.

La recuperación demanda tiempo y recursos, pero también está acompañada por una red de personas que se organizó para ayudar a la familia. En ese entramado, la música ocupa un lugar especial. Permite reunir a la comunidad, compartir un momento y transformar la solidaridad en una ayuda concreta.

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La segunda peña contará con la participación de Rolando García Gómez, Raúl Rizo y Goku, Fabricio Carbajal, Nahuel Aciar, Ale Sánchez, Daniel Giovenco, Pepe Blasco, Ramiro Estévez, Los Illanes y Gringo Cevinelli.

El acompañamiento va mucho más allá del escenario. Daniel destacó que numerosos amigos y colaboradores se sumaron a la organización, desde quienes prepararán la comida hasta quienes atenderán al público y ayudarán con las distintas tareas necesarias para que la peña pueda concretarse.

“Hay un montón de gente que va a preparar la comida, que va a estar atendiendo y que está organizando toda esta cuestión. Si no, es imposible”, señaló.

Para la familia Giovenco, esta segunda convocatoria es parte de una cadena de ayuda que se mantiene desde hace tiempo. Daniel recordó que, además de las peñas, recibieron colaboración para los traslados y otras necesidades cotidianas, así como aportes de personas que se acercaron a acompañar a Ximena durante este proceso.

También organizaron una rifa para recaudar fondos, con premios donados por amigos y colaboradores. Entre ellos hubo artistas plásticos sanjuaninos que aportaron sus obras para que pudieran ser utilizadas en la iniciativa. “Ximena está muy agradecida por todo el apoyo recibido y se emociona, porque es emocionante recibir tanta solidaridad de la comunidad”, expresó su padre.

La peña será el próximo sábado 7 de noviembre, desde las 22 horas en el Centro Friulano (Juan B. Justo 47 Sur, Rivadavia). La entrada será de $10.000 y quienes asistan tendrán la posibilidad de acceder a un menú criollo por $20.000. Las entradas anticipadas se pueden solicitar al 2645611056. Además, durante la noche habrá venta de comidas y bebidas.