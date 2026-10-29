Estrenos de cine en San Juan: de la animación al terror en una semana imperdible

La cartelera cinematográfica se renueva con sonados estrenos de cine en San Juan , este jueves 29 de octubre. Las salas locales reciben atractivas e propuestas que van desde la comedia familiar hasta -Halloween mediante- el terror más desgarrador, ofreciendo opciones variadas.

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Estrenos de cine en San Juan: cuáles son las películas que llegan este jueves

Entre las novedades destacan la aventura animada Wildwood: el bosque salvaje y las macabras historias de La caja del demonio y Pinocho sin cuerdas. Además, el drama periodístico El poder de la red, la comedia Tiempos de ilusión y el reestreno del clásico surcoreano Estación Zombie completan una agenda imperdible para los amantes del séptimo arte.

Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe, pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición.

En busca de paz tras la muerte de su madre, Ellen se retira a un pueblo rural, acogiendo a su primo Winthrop, gravemente traumatizado. Su frágil equilibrio doméstico se rompe cuando un vecino errático advierte que Winthrop es peligroso. A medida que aumentan los fenómenos extraños, Ellen lo arriesga todo para defender a Winthrop de una peligrosa entidad de otro mundo decidida a seguirle la pista.

Como complemento de la exitosa película “La red social”, el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, Los archivos de Facebook. La película se inspira en la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, recluta a Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina por revelar los secretos mejor guardados de la red social.

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 (excepto 3/11) h. 2D Sub: 22:50 (excepto 3/11) h

CINE ARTE: TIEMPOS DE ILUSIÓN (Comedia /116’/ +13)

De Olivier Nakache y Éric Toledano. Ambientado en 1985, el film gira alrededor de las desventuras de una familia de clase media que tiene a un matrimonio en ebullición de peleas, con un padre desempleado, una madre disconforme y dos hijos, incluyendo un adolescente de 13 años que es el eje del relato.

Multiplex. 2D Sub: 18:30 h (viernes, domingo y martes)

PINOCHO SIN CUERDAS (Terror /79’/+17)

Pinocho quiere ser un niño de verdad. Y está dispuesto a arrancar de otros todo lo que le falta. Creado por Geppetto para acompañar a su nieto James, el muñeco desarrolla una obsesión por su nuevo amigo y por el cuerpo humano. Bajo la influencia de un siniestro grillo, ese deseo se convierte en una búsqueda brutal: piel, ojos y carne para dejar de ser de madera. Y cada pieza que Pinocho necesita tiene un dueño.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:10 h

ESTACIÓN ZOMBIE: 10 aniversario (Terror /120’/ +17)

Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles, excepto domingo 20:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 20:00 h

EN CARTELERA

OBSESION (Thriller /110’/+17)

De Curry Barker. El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla.

Multiplex. 2D Cast: 20:50 h. 2D Sub: viernes y domingo 20:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles, excepto domingo: 19:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 19:30 h

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/R-17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Sub: 23:30 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:45. 2D Cast 18:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:50 h

LA CAÍDA DE LA BALLENA (Drama/98’/R-13)

De Brian Duffield. Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser vitales.

Multiplex. 4D/2D Cast: 18:40 h

Cinemacenter. 2D Cat: 20:30 h

HEIDI: EL RESCATE DEL LINCE (Infantil/79’/G)

De Tobias Genkel. Heidi y su fiel amigo Pedro descubren a una cría de lince en peligro dentro de los Alpes. Juntos emprenden una arriesgada aventura para reunirla con su familia y proteger la naturaleza del lugar frente a un empresario ambicioso.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:40 h

¿QUERES SER MI HIJO? (Comedia/95’/R-13)

De Hernán Guerschuny. Con Wanda Nara, Agustín Bernasconi y Charo López. Tras sufrir un engaño amoroso, una mujer de 40 años necesita conseguir un empleo donde prefieren postulantes con hijos. Desesperada, le propone a su rebelde vecino de 22 años hacerse pasar por su hijo, desatando cómicas e inesperadas situaciones.

Play Cinema. 2D Cast: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:20 h

CLAYFACE (Thriller/108’/R-17)

De James Watkins. Con Tom Rhys Harries, Naomi Ackie. Un prometedor actor queda desfigurado por un mafioso y acepta un tratamiento experimental para recuperar su rostro. Sin embargo, el procedimiento altera severamente su mente y transforma su cuerpo en una aterradora masa de arcilla viviente.

Play Cinema. 2D Cast: 18:00, 20:00 h. 2D Sub: 21:20 h

Multiplex. 2D/2D: 20:45, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast Sala Atmos: 22:00 h

TERROR EN EL AMAZONAS (Terror/104’/R-17)

De Mike P. Nelson. Con Logan Marshall-Green, Kiana Madeira. Un grupo de médicos viaja en misión humanitaria a la selva amazónica, irrumpiendo sin saberlo en el ecosistema de una criatura ancestral. Atrapados en el río, deberán luchar por sus vidas frente a un voraz depredador que domina la región.

Play Cinema. 2D Cast: 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

ESCUELA DE MONSTRUOS (Infantil/81’/G)

De Varena Fels. Tras ser expulsada del colegio, Mía y su mascota Quentin llegan a la Escuela Bosque Muerto, donde ella es la única humana entre sus compañeros monstruosos. Debido al odio del director Van Vlad hacia los humanos, Mia deberá aliarse con los monstruos para desbaratar sus planes.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 18:10, 19:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20 h

STREET FIGHTER (Acción/119’/R-13)

Los mejores artistas marciales del mundo se reúnen en un torneo definitivo para detener los oscuros planes de una organización criminal global. La fuerza, el honor y la destreza física se cruzan en una batalla sin tregua.

Play Cinema. 2D Cast: 17:20, 18:30 h

CARS 20º ANIVERSARIO (Infantil/121’/G)

De John Lasseter. Un carismático coche de carreras descubre el verdadero sentido de la amistad y la humildad al varar en un pequeño pueblo olvidado. En su camino hacia la gran copa, aprenderá que los trofeos no lo son todo en la vida.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00 h

Multiplex. 2D Cast 16:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 h

LA CASA (Drama/107’/R-13)

Una antigua propiedad familiar se convierte en el epicentro de tensiones contenidas, secretos inconfesables y reencuentros inevitables. Las paredes del hogar resguardan los fantasmas del pasado que moldean el destino de los personajes.

Play Cinema. 2D Cast: 21:40 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: Rob Savage. Protagonistas: Jessica Chastain. Sinopsis: La apacible vida de una familia se fractura cuando una entidad sobrenatural comienza a manifestarse. A medida que las fuerzas oscuras ganan terreno en el hogar, la madre deberá confrontar una aterradora presencia que suplanta su propia imagen y amenaza con destruir a sus seres queridos.

Play Cinema. 2D Cast: 19:40, 21:50 h

Multiplex. 2D Cast: 21:20, 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 23:00 h

VERITY: LA SOMBRA DEL ENGAÑO (Drama/118’/R-17)

De Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Dakota Johnson. Lowen Ashleigh, una escritora en apuros financieros, es contratada como autora fantasma para terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una famosa novelista incapaz de escribir tras un misterioso accidente. Al mudarse a la mansión familiar para revisar sus notas, Lowen descubre un manuscrito oculto lleno de escalofriantes revelaciones que amenazan con desenterrar oscuros secretos y alterar para siempre la percepción de la familia.

Play Cinema. 2D Sub: 23:20 h

Multiplex. 2D Sub: 18:50 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/ SP)

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Multiplex. 2D Cast: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

LA ODISEA (Drama/175'/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00 h

BACKROOMS VERSIÓN EXTENDIDA (Terror/111’/R-13)

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:00 h

LA ISLA OLVIDADA (Infantil/109’/G)

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Multiplex. 2D Sub: 16:30 h

COYOTE VS ACME (Aventura/110’/ATP)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Multiplex. 2D Cast: 18:40 h

TOY STORY 5 (Infantil/102'/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 h

LOS OTROS – Reestreno (Thriller /102’/+13)

Grace es una mujer religiosa que vive en una casa antigua mantenida en penumbra porque sus dos hijos, Anne y Nicholas, padecen una extraña sensibilidad a la luz. Cuando la familia empieza a sospechar que la casa está embrujada, Grace lucha por proteger a sus hijos a toda costa frente a sucesos extraños y visiones inquietantes.