Estrenos de cine en San Juan: cuáles son las películas que llegan este jueves

La cartelera de estrenos de cine en San Juan para este jueves 22 de octubre recibe un buen puñado de títulos, desde thrillers e intensos relatos de terror, pasando por animaciones infantiles, comedias románticas, aclamados reestrenos de culto y destacadas producciones del circuito de cine de autor.

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Estrenos de cine en San Juan: las novedades que llegan hoy a la pantalla grande

Entre los principales títulos que arriban destacan el electrizante thriller Clayfac e, la aterradora cinta Terror en el Amazonas y la comedia nacional ¿Querés ser mi hijo? Para toda la familia llega la aventura animada Heidi: el rescate del lince , mientras que los amantes del suspenso podrán disfrutar el reestreno del clásico Los otros . Finalmente, el drama La vida es así suma su cuota reflexiva en la selección de cine arte.

De James Watkins. Con Tom Rhys Harries, Naomi Ackie. Un prometedor actor queda desfigurado por un mafioso y acepta un tratamiento experimental para recuperar su rostro. Sin embargo, el procedimiento altera severamente su mente y transforma su cuerpo en una aterradora masa de arcilla viviente.

De Mike P. Nelson. Con Logan Marshall-Green, Kiana Madeira. Un grupo de médicos viaja en misión humanitaria a la selva amazónica, irrumpiendo sin saberlo en el ecosistema de una criatura ancestral. Atrapados en el río, deberán luchar por sus vidas frente a un voraz depredador que domina la región.

De Tobias Genkel. Heidi y su fiel amigo Pedro descubren a una cría de lince en peligro dentro de los Alpes. Juntos emprenden una arriesgada aventura para reunirla con su familia y proteger la naturaleza del lugar frente a un empresario ambicioso.

Play Cinema. 2D Cast: 17:00, 18:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50, 18:40 h

¿QUERÉS SER MI HIJO? (Comedia/95’/R-13)

De Hernán Guerschuny. Con Wanda Nara, Agustín Bernasconi y Charo López. Tras sufrir un engaño amoroso, una mujer de 40 años necesita conseguir un empleo donde prefieren postulantes con hijos. Desesperada, le propone a su rebelde vecino de 22 años hacerse pasar por su hijo, desatando cómicas e inesperadas situaciones.

Play Cinema. 2D Cast: 21:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 20:20, 22:30 h

LOS OTROS - Reestreno (Thriller/102’/+13)

De Alejandro Amenábar. Con Nicole Kidman, Fionnula Flanagan. En una aislada casona victoriana al finalizar la Segunda Guerra Mundial, una madre protege a sus dos hijos fotosensibles del contacto con la luz. La llegada de nuevos sirvientes desata extraños sucesos paranormales que revelan una aterradora verdad oculta.

Play Cinema. 2D Sub: 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 22:40 h

Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 21:50 h. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 21:50 h

CINE ARTE: LA VIDA ES ASÍ (Drama/120’/SP)

En una paradisíaca costa del sur de Cerdeña,los destinos de un humilde pastor y el poderoso empresario que busca transformar sus tierras en un exclusivo resort se enfrentan en una disputa que trasciende lo legal. Efisio Mulas se niega a abandonar la pequeña casa donde nació y ha vivido toda su vida,mientras su hija Francesca queda atrapada entre la promesa del progreso y el profundo vínculo con su tierra. Cuando la negociación llega a los tribunales, una jueza local deberá decidir el destino de ese último rincón de costa.

Multiplex. 2D Sub: 18:20 h (viernes, domingo y martes)

EN CARTELERA

ESCUELA DE MONSTRUOS (Infantil/81’/G)

De Varena Fels. Tras ser expulsada del colegio, Mía y su mascota Quentin llegan a la Escuela Bosque Muerto, donde ella es la única humana entre sus compañeros monstruosos. Debido al odio del director Van Vlad hacia los humanos, Mia deberá aliarse con los monstruos para desbaratar sus planes.

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 19:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40 h

STREET FIGHTER (Acción/119’/R-13)

Los mejores artistas marciales del mundo se reúnen en un torneo definitivo para detener los oscuros planes de una organización criminal global. La fuerza, el honor y la destreza física se cruzan en una batalla sin tregua.

Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 19:10, 20:10 h

CARS 20º ANIVERSARIO (Infantil/121’/G)

De John Lasseter. Un carismático coche de carreras descubre el verdadero sentido de la amistad y la humildad al varar en un pequeño pueblo olvidado. En su camino hacia la gran copa, aprenderá que los trofeos no lo son todo en la vida.

Play Cinema. 2D Cast: 17:15 h

Multiplex. 2D Cast: 16:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17.20 h

LA CASA (Drama/107’/R-13)

Una antigua propiedad familiar se convierte en el epicentro de tensiones contenidas, secretos inconfesables y reencuentros inevitables. Las paredes del hogar resguardan los fantasmas del pasado que moldean el destino de los personajes.

Play Cinema. 2D Cast: 22:10 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: Rob Savage. Protagonistas: Jessica Chastain. Sinopsis: La apacible vida de una familia se fractura cuando una entidad sobrenatural comienza a manifestarse. A medida que las fuerzas oscuras ganan terreno en el hogar, la madre deberá confrontar una aterradora presencia que suplanta su propia imagen y amenaza con destruir a sus seres queridos.

Play Cinema. 2D Cast: 18:30, 19:40, 21:50 h

Multiplex. 2D Cast: 20:40, 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 23:00 h

VERITY: LA SOMBRA DEL ENGAÑO (Drama/118’/R-17)

De Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Dakota Johnson. Lowen Ashleigh, una escritora en apuros financieros, es contratada como autora fantasma para terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una famosa novelista incapaz de escribir tras un misterioso accidente. Al mudarse a la mansión familiar para revisar sus notas, Lowen descubre un manuscrito oculto lleno de escalofriantes revelaciones que amenazan con desenterrar oscuros secretos y alterar para siempre la percepción de la familia.

Play Cinema. 2D Sub: 23:20 h

Multiplex. 2D Sub: 18:20; 20:40 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/SP)

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Play Cinema. 2D Cast: 21:00 h. 2D Sub: 23:00 h.

Multiplex. 2D Cast: 18:50, 21:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/R-17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Sub: 23:25 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:50 h

LA CAÍDA DE LA BALLENA (Drama/98’/R-13)

De Brian Duffield. Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser vitales.

Multiplex. 4D/2D Cast: 18:50 h. 2D Cast: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast 20:30 h

STREET FIGHTER (Acción/119’/R-13)

Kitao Sakura. Ambientada en 1993, la historia sigue a los distanciados luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia.

Multiplex. 4D/2D: 16:30 h

Cinemacenter. 2D Cast 20:10 h

LA ISLA OLVIDADA (Infantil/109’/G)

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Multiplex. 2D Sub: 18:30 h

COYOTE VS ACME (Aventura/110’/ATP)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Multiplex. 2D Cast; 18:40 h

GUARDIANES DEL MUSEO 2 (Infantil/90’/ATP)

De Vasiliy Rovenskiy. Tras haber salvado con éxito el Museo del Hermitage y recuperar la Mona Lisa, el intrépido gato Vincent y su astuto amigo el ratón Maurice regresan para enfrentar un desafío aún mayor. Acompañados por dos inquietos gatitos ansiosos de aventuras, la brigada felina deberá viajar a Egipto para proteger tesoros milenarios de una peligrosa amenaza, poniendo a prueba su ingenio, trabajo en equipo y valentía.

Multiplex. 2D Sub: 16:40 h

TOY STORY 5 (Infantil/100’/ATP)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 h

LA ODISEA (Épico/172’/ATP)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.