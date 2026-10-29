    • 29 de octubre de 2026 - 11:44

    Zaira Nara volvió con Jakob von Plessen, pero con reglas nuevas: "Esto no se toca"

    Tras cuatro años separados, la modelo reveló que retomó el vínculo con el padre de sus hijos bajo un acuerdo basado en la independencia, los viajes y la organización familiar. No conviven y no tienen planes de hacerlo por ahora.

    Zaira Nara y Jakob von Plessen.

    Zaira Nara y Jakob von Plessen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Zaira Nara y Jakob von Plessen retomaron su relación tras cuatro años de distancia, aunque con una dinámica distinta a la que tenían antes de separarse. La modelo explicó que volver a estar juntos no implicó recuperar la convivencia ni cambiar la rutina que cada uno armó durante este tiempo. Son padres de Malaika (nacida en 2016) y Viggo (2020), y la pareja había confirmado su separación en 2022.

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    Lo contó en el programa Vale Cuatro, de DGO Stream, cuando Sabrina Rojas le preguntó si alguna vez había pensado en volver con una expareja. Zaira respondió con humor, pero enseguida explicó cómo es el momento que atraviesa. Según dijo, ambos viajan mucho y llevan vidas muy independientes, y la estructura que fueron construyendo por separado les gustó tanto que, antes de formalizar el regreso, se dijeron que “esto no se toca”.

    De acuerdo con su relato, la idea es preservar los espacios personales de cada uno sin descuidar la crianza de los chicos, y también evitar situaciones que en la etapa anterior pudieron generar tensiones. Uno de los puntos centrales del acuerdo es el hogar: Zaira no convive con Jakob y, por ahora, no planean compartir una casa.

    La modelo sostuvo que la convivencia es casi imposible de evitar cuando hay bebés muy chiquitos, pero que hoy sus hijos son más autónomos y eso le permite encarar la relación desde otro lugar. Con humor, comparó la situación con conocer a una persona que tiene hijos, aunque esos hijos son los suyos, y bromeó con que ahora puede retarlo a Viggo sin problemas.

    Pese a haber hecho pública la reconciliación, Zaira insistió en marcar un límite entre su exposición laboral y su vida familiar. Afirmó que valora mucho su hogar, su familia y sus hijos, y que, como ya está muy expuesta en lo profesional, lo privado no es parte de su trabajo y, por eso, no tiene por qué mostrarlo.

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