Voces que unen Cuyo: un inédito encuentro coral tendrá lugar en San Juan

Agrupaciones de adultos de Mendoza, San Luis y San Juan se reunirán el 24 de octubre en un concierto de canto popular, con entrada gratuita.

El encuentro coral reunirá a Coral del alma, de San Luis (foto), Matices del Atuel (Mendoza) y Canto a la vida (San Juan)

El próximo 24 de octubre a las 19:00 horas, el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán albergará el "Encuentro Coral Cuyano". La cita reunirá por primera vez a agrupaciones de San Juan, Mendoza y San Luis en una jornada con entrada libre y gratuita dedicada al canto popular.

Organizado por el coro sanjuanino Canto a la Vida, este concierto compartido surgió como una iniciativa de camaradería regional antes del viaje que realizarán a San Luis en noviembre, por los 150 años de la Escuela Juan Pascual Pringles. A este lazo musical se sumó también la provincia de Mendoza, consolidando una alianza artística entre las tres provincias de la región.

El concierto contará con la participación de la agrupación "Coral del Alma" (San Luis), "Matices del Atuel" (San Rafael, Mendoza) y los anfitriones de "Canto a la Vida" (San Juan). Cada delegación presentará un repertorio variado, centrado en general en la música popular, prometiendo una velada emotiva y festiva para el público asistente.

Mucho más que voces Más allá del aspecto musical, la experiencia busca brindar una cálida bienvenida a las delegaciones visitantes mediante un recorrido turístico por la provincia.

"Para nosotros es muy importante que vengan, que conozcan la provincia. Van a visitar el Teatro del Bicentenario, Punta Negra también... Es que, cuando fuimos a San Rafael, se portaron tan bien, que un poco como que queremos retribuir tanta preocupación de ellos, es lo que queremos hacer", dijo a DIARIO DE CUYO Perla Naveda, desde Canto a la vida. Pero no solo de cantar y pasear se trata esta reunión inédita en la provincia.