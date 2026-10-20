Susana Giménez se suma a la segunda temporada de la serie "Menem"

La conductora será parte de los nuevos capítulos, que llegarán en 2027 con Leonardo Sbaraglia otra vez en el papel del expresidente. Por ahora no trascendieron detalles de su participación.

Susana Giménez formará parte de la segunda temporada de «Menem», la ficción de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Menem. La incorporación de la diva de la televisión fue confirmada por Infobae, aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre el papel que tendrá en la historia. Su presencia tiene un sentido particular: Giménez entrevistó al exmandatario en más de una ocasión a lo largo de los años.

Qué se sabe de los nuevos capítulos

Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar a Menem y Griselda Siciliani repetirá su papel de Zulema Yoma. La nueva entrega se centrará en la segunda presidencia del riojano, tras su reelección de 1995. El estreno está previsto para 2027, también en Prime Video. Con esta temporada, la serie sumará además recreaciones de figuras y momentos asociados a la vida pública y televisiva del expresidente.

La primera temporada La serie se estrenó el 9 de julio de 2025, luego de una disputa judicial que había frenado su lanzamiento. Retrata el ascenso de Menem a la presidencia en un contexto de crisis y repasa hechos que marcaron su gobierno, como las privatizaciones, la dolarización de la economía y los atentados terroristas.