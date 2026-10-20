Música y solidaridad en la Catedral: la Orquesta Sinfónica de la UNSJ dará un concierto a beneficio de FundaME

La Catedral se vestirá de gala este viernes 23 de octubre a las 21 para albergar un evento muy especial. En el marco de su Temporada N° 52, la Orquesta Sinfónica del Centro de Creación Artística Orquestal de la Facultad de Filosofía , de la UNSJ, presentará un concierto solidario a beneficio Fundame .

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La velada, dirigida por el maestro Alfons Reverté , combinará la majestuosidad de la música clásica con un fin noble: acompañar y sostener la indispensable labor social que la institución lleva a cabo con niños, niñas y adolescentes con cáncer o hemofilia y atraviesan tratamientos de salud de alta complejidad.

Este concierto solidario es con entrada libre y gratuita , pensada para que todas las familias de la provincia puedan acercarse a disfrutar de un espectáculo de jerarquía. Sin embargo, apelando al espíritu generoso de los asistentes, se dispondrá de un sistema de donación voluntaria a través de un código QR para colaborar de forma directa e inmediata con la fundación. El código estará disponible en la Catedral durante el evento.

Esta iniciativa solidaria se suma a otras acciones comunitarias que la organización viene desarrollando activamente, como el exitoso Mate Bingo Solidario llevado a cabo el pasado 10 de octubre.

Todo lo recaudado durante la gala musical será destinado íntegramente a impulsar y escalar el proyecto de la imprenta propia de FundaME .

Actualmente, este taller propio no sólo brinda servicios tradicionales de imprenta (como folletería, invitaciones y impresiones fotográficas), sino que ha expandido sus prestaciones:

Servicio de sublimación: elaboración de merchandising y productos personalizados para empresas e instituciones que lo requieran.

elaboración de merchandising y productos personalizados para empresas e instituciones que lo requieran. Impresión 3D: recientemente, la fundación adquirió una moderna impresora 3D, ya en pleno funcionamiento, orientada a brindar soluciones y productos a medida.

Generar ingresos propios a través de esta unidad productiva resulta vital para garantizar el sustento diario de FundaME. El dinero obtenido permite cubrir el mantenimiento de las instalaciones, abonar impuestos, adquirir insumos y materia prima, y fundamentalmente, escalar el proyecto industrial para llegar a más clientes corporativos.

Un repertorio de nivel internacional

Para esta ocasión tan significativa, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ ha preparado una selección de obras universales de renombrados compositores:

Gioachino Rossini: Obertura de Guillermo Tell.

Obertura de Guillermo Tell. Johannes Brahms: Danzas Húngaras N° 1 y N° 5.

Danzas Húngaras N° 1 y N° 5. Antonin Dvoák: Danzas Eslavas Op. 46 N° 6 y N° 8.

Danzas Eslavas Op. 46 N° 6 y N° 8. Georges Bizet: Suite de Carmen.

Entre otras piezas emblemáticas, el concierto promete deleitar a melómanos y a toda la comunidad sanjuanina en un entorno acustico y arquitectónico idóneo como lo es el templo mayor de la provincia.

Un llamado a toda la comunidad

Desde FundaME extendieron una cálida invitación a la sociedad sanjuanina para sumarse a esta gala donde el arte se transforma en ayuda concreta:

"Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de este concierto solidario y acompañar nuestra misión de ayudar a niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan", dijeron desde la Fundación.

Datos clave de la cita: