    • 19 de octubre de 2026 - 21:14

    Menem: Prime Video mostró un avance de la segunda temporada

    La nueva entrega de la aclamada serie sobre el expresidente argentino desembarcará en Prime Video durante el año próximo.

    Leonardo Sbaraglia encarna al expresidente Carlos Menem en la serie de Prime Video.&nbsp;

    Leonardo Sbaraglia encarna al expresidente Carlos Menem en la serie de Prime Video. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie original Menem, dirigida por Ariel Winograd. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz, la producción revive los momentos más vertiginosos y polémicos de la Argentina durante los '90.

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    La nueva temporada se estrenará en 2027 exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

    Espectáculo, crisis y el fin de una era

    La nueva entrega comienza tras el primer mandato que catapultó a Carlos Menem a la reelección. Sin embargo, el mandatario inicia este segundo periodo en un país transformado, donde su imagen pública se desmorona a la par de la situación económica. Rodeado de opositores políticos y bajo el escrutinio de una prensa cada vez más incisiva, los gestos frívolos que antes causaban gracia ya no bastan para sostener su popularidad.

    La trama entrelaza la intimidad del poder con los episodios más emblemáticos y disparatados de la época. Entre encuentros con Madonna, paseos a toda velocidad en Ferrari y extravagantes declaraciones sobre vuelos espaciales, la serie muestra el choque constante entre la política y el espectáculo. En medio de este escenario, Menem intenta reinventar su figura con la ayuda de Olegario, su fotógrafo personal, mientras afronta el dolor por la trágica muerte de su hijo y se mide ante su mayor reto: el declive de su mandato y el inevitable final de su presidencia.

    La primera entrega

    El regreso de la producción llega respaldado por el notable éxito de su primera temporada, lanzada en 2025, la cual cosechó una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards y una candidatura al Latin Grammy para el compositor Sergei Grosny.

    Creada por Mariano Varela, con guiones de Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez, la serie continúa prometiendo un retrato atrapante sobre uno de los capítulos más intensos y singulares de la historia argentina reciente.

    Mirá el tráiler de la serie

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