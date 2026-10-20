Otra vez Maru Botana: simuló probar una empanada en MasterChef y estallaron las redes

Maru Botana volvió a quedar bajo la lupa de los seguidores de MasterChef Celebrity y esta vez un video encendió una fuerte polémica en las redes sociales. Durante la gala de eliminación del lunes, la cocinera debía evaluar unas empanadas fritas de mondongo preparadas por Campi, pero las imágenes mostraron un gesto que rápidamente se viralizó: llevó una porción hasta su boca y realizó el movimiento de morderla, aunque aparentemente no llegó a comer la masa y solo probó parte de la salsa.

El episodio ocurrió en una noche en la que el mondongo fue el ingrediente central del desafío y que terminó con la eliminación de Morena Beltrán . Campi presentó unas empanadas acompañadas por una salsa y, al momento de la degustación, Botana cortó una de ellas para observar el relleno, agregó el acompañamiento y la acercó a su boca. Fue ese instante el que usuarios comenzaron a reproducir cuadro por cuadro hasta instalar nuevamente la discusión sobre la manera en que la jurada prueba las preparaciones.

El fragmento comenzó a circular masivamente en X acompañado de expresiones como “mordida falsa” y “hace la mueca”. A partir de allí aparecieron numerosos cuestionamientos de espectadores que señalaron que un jurado gastronómico debería probar todos los componentes de un plato antes de emitir una devolución. Otros directamente reclamaron cambios en el jurado del programa.

La discusión adquirió mayor dimensión porque no se trata del primer cuestionamiento de este tipo contra Maru Botana durante esta edición . Desde las primeras galas, televidentes remarcaron que suele cortar porciones muy pequeñas, separar ingredientes o probar cantidades considerablemente menores que sus compañeros Germán Martitegui y Damián Betular. Hasta ahora, ni Botana ni Telefe brindaron una explicación específica sobre el episodio de las empanadas.

En redes también surgieron comentarios que intentaron vincular su comportamiento con posibles cuestiones de salud o alimentación. No existe información pública que permita sostener esas especulaciones, por lo que el dato concreto se limita a lo que muestran las imágenes y a las críticas que provocó entre parte de la audiencia.

PAPELÓN: Maru Botana hace la mueca de morder la comida en Masterchef Celebrity. https://t.co/rIadnRO6yj — Real Time (@RealTimeRating) October 20, 2026

No es la primera polémica por cómo prueba los platos

La discusión había cobrado fuerza semanas atrás, cuando Yanina Latorre siguió una de las emisiones y puso especial atención sobre las degustaciones de Botana. Al observar cómo probaba unas tortillas preparadas por Julieta Nair Calvo, cuestionó el tamaño de los bocados y comparó su comportamiento con el de Martitegui. Desde entonces, varios fragmentos de cada degustación comenzaron a circular en redes.

La controversia sumó otro capítulo hace apenas unos días con una frase de Damián Betular que fue interpretada por usuarios como una indirecta hacia su compañera. Mientras hablaba sobre su tarea como jurado, el pastelero expresó: “Hay que comer todo, para eso me pagan”. El comentario se viralizó rápidamente porque ocurrió cuando ya existían cuestionamientos hacia Botana por la cantidad de comida que probaba.

Ahora, la escena con las empanadas de mondongo elevó nuevamente el tono. A diferencia de las críticas anteriores, que se centraban fundamentalmente en que comía muy poco, esta vez los usuarios apuntaron directamente a que habría simulado un bocado, una percepción que generó cientos de comentarios y volvió a poner en discusión su desempeño dentro del reality.

La polémica vuelve a poner a Maru en el centro de MasterChef

Botana integra el jurado de esta edición junto a Germán Martitegui y Damián Betular, y su incorporación había sido una de las principales novedades del ciclo. Su extensa trayectoria gastronómica le otorgó un rol central dentro del programa, pero la forma en que realiza algunas degustaciones terminó convirtiéndose inesperadamente en uno de los temas más comentados por la audiencia.

Mientras el programa continúa avanzando y los participantes afrontan nuevas eliminaciones, el video del plato de Campi mantiene a Maru nuevamente en el centro de la conversación digital. Hasta este martes no había una explicación pública de la cocinera sobre lo ocurrido ni una respuesta de Telefe a los cuestionamientos que se multiplicaron después de la emisión.