Conmoción por la muerte de reconocido actor argentino

Murió Antonio Grimau, el actor tenía 82 años. La Asociación Argentina de Actores despidió al artista y destacó su extensa trayectoria en los escenarios y las pantallas, que forma parte de la historia del espectáculo argentino.

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A través de un mensaje de despedida, la entidad destacó la trayectoria que construyó a lo largo de su carrera, tanto en el teatro como en la pantalla, y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

“Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor” , expresó la asociación.

Antonio Grimau construyó una extensa trayectoria en el espectáculo argentino, con trabajos en televisión, cine y teatro. Quedó huérfano a los 13 años y comenzó a trabajar desde joven . A los 16, decidió apostar por su vocación actoral y se formó en el Instituto de Arte Moderno y con Juan Carlos Lenet.

Su debut teatral fue en el Teatro de Almagro Charles Chaplin y, hacia fines de la década de 1960, comenzó a trabajar en televisión. Con el tiempo, se convirtió en un rostro reconocido de la ficción nacional.

Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran Rolando Rivas, taxista, Más allá del horizonte, Soy gitano, Padre Coraje, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos. Por su actuación en Valientes, recibió su primer premio Martín Fierro en 2010.

En cine, debutó en 1974 con La Mary, dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. A lo largo de su carrera participó en más de 20 películas, entre ellas Caballos salvajes, El hombre de arena y Angélica.

El teatro también fue una parte fundamental de su recorrido artístico: integró más de 50 obras, entre clásicos, comedias y musicales. Se destacó en producciones como Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, Piel de Judas y Los invertidos, obra por la que recibió reconocimientos. En 2026, formó parte de Vamo’ los pibes, en el Multiteatro, uno de sus últimos trabajos sobre las tablas.