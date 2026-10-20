"Mazo Trampeao", el videojuego que causó furor en el Festival de Terror Abismo

El Festival de Terror Abismo -que se llevó a cabo el fin de semana pasado, organizado por el colectivo Nexos- se convirtió en el escenario de una inesperada revelación: "Mazo Trampeao", un videojuego de naipes y horror, ambientado en los paisajes rurales de San Juan , causó verdadera sensación durante su presentación.

Se trata de una creación de los hermanos Vega -Agustín y Borjas- que tendrá su estreno el año próximo, y cuyo demo capturó la atención del público. " Nos llevamos una muy grata sorpresa. Hicimos la presentación el festival Abismo y explotó . Se subió a las redes, tuvo varias descargas, comentarios positivos y visualizaciones de los videos que largamos. Fue una recibida que no esperábamos, así que estamos muy contentos ", dijo a DIARIO DE CUYO Agustín, rionegrino que hace 20 años está radicado en San Juan.

El contacto directo con los asistentes permitió evaluar el impacto de la propuesta en tiempo real. "Fue bastante interesante porque pudimos ver en primera persona a la gente jugando nuestro juego y charlar con ellos. Fue muy enriquecedor”, comentó; y apuntó que " Mucha gente se sorprendió con esto de vincular algo sanjuanino con el terror, que es algo no tan común y pegó bastante ".

El videojuego cruza el género de horror con la dinámica de las cartas. La trama sigue a un paisano que ingresa a una pulpería a apostar y va descubriendo que sus rivales no son personas comunes, sino que tienen rasgos “demoníacos” .

Los creadores del videojuego, Borjas y Agustín, durante la presentación de Mazo Trampeao en el Festival de Terror Abismo, en el Museo de la Historia Urbana

“Te sentás a jugar contra los parroquianos: apostás, podés mentir y, si te das cuenta de que el otro te está mintiendo, lo acusás. Cada rival tiene un gesto que lo delata, y, mano a mano, el salón se va vaciando hasta que solo queda la mesa del rincón. Es un terror sin sangre ni sustos fáciles, hecho de tensión, de silencio y de no poder levantarse de la mesa”, cuenta la reseña. “Es tratar de sobrevivir a esos rivales demoníacos que van a hacer todo para que pierdas", señaló el ilustrador, quien precisó que “ tanto el juego como la baraja, con cartas del 1 al 10, los inventamos nosotros, para que cualquiera lo entienda en dos manos. Tiene arte propio en blanco y negro y lo desarrollamos con Godot, un motor libre ”.

El hecho de que el escenario sea cuyano no es azar. "La pulpería es un ranchito típico de acá, con montañas de fondo. Como vivo en San Juan hace 20 años y estoy enamorado de la provincia, decidimos arrancar situándolo acá", apuntó.

Actualmente la prueba avanza hacia el lanzamiento definitivo. "Hoy se puede jugar una demo en celulares y computadoras, que se descarga desde nuestra página. El año que viene estamos tratando de que esté en Steam para que llegue a quien quiera".

A su vez, el juego también encierra una reflexión sobre las apuestas: “La idea era que nunca pudieras ganar del todo, porque consideramos que en las apuestas siempre perdés. Eso también lo entendieron quienes lo jugaron", explicó. “Cualquier formato, sea un libro, música o videojuegos, sirve para contar algo. Si ese algo ayuda a la gente que lo consume, es buenísimo", sumó al respecto.

Durante el Festival Abismo, varios probaron el videojuego

Rojo Punzó: videojuegos bien argentos

Mazo Trampeao es el primer videojuego del estudio Rojo Punzó, integrado por Agustín y su hermano Borjas, ambos rionegrinos. A pesar de los kilómetros que separan a San Juan -donde se radicó Agustín, ilustrador- de Viedma -donde está Borjas, programador-, ambos articulan su trabajo a distancia.

"Trabajamos de forma remota. Él se encarga de la programación y la música, y yo me encargo del arte y la dirección artística”, contó el mayor de los hermanos, quien se dedica al dibujo hace una década, ha publicado en Estados Unidos y trabaja en animación. “Es nuestro primer acercamiento a este universo y fue un éxito, así que estamos muy contentos", acotó entusiasmado Agustín, antes de explicar el nombre con el que bautizaron al estudio.

“Fuimos por ahí porque íbamos a contar historias argentinas de terror y federales. Nos fuimos a aquella época de Argentina, que tiene un imaginario muy grande y fue muy terrorífica. Y sí, sabemos que puede ser un poco polémico…”, sonrió. "Vamos a seguir con las historias de terror de Argentina, nos estuvieron tirando ideas de encarar por el lado de las brujas, así que estamos viendo qué viene. Nos encanta vincular lo rural y lo gauchesco con el horror; y también está buenísimo armar historias de terror y fantasía para llevarlas a la jugabilidad de un videojuego", explicó, aunque destacó que, de momento, todas las energías están puestas en esta ópera prima.

“Por ahora estamos concentrados en terminar Mazo Trampeao y dejarlo listo para que salga en 2027", cerró.