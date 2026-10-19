Festival Abismo: un éxito que consagró ganadores, prepara su libro y va por más

De raíz sanjuanina, con apoyo de la Ley de Mecenazgo y dedicado a explorar el terror desde múltiples disciplinas artísticas , especialmente la literatura y la ilustración, tuvo lugar el 1° Festival Abismo . Organizado por el colectivo Nexos —Alejandra Bondanza, Lucas Aguirre y Maximiliano Martín— reunió el fin de semana a los amantes del género.

Pero además de la buena convocatoria, que se reflejó también en el buen material que exhibió el Festival en todas sus áreas, el encuentro dejó como resultado una veintena de finalistas y dos ganadores.

“Es una ficción distópica donde hay algo extraño en el cielo que acecha; una familia, encierro, paranoia política y una decisión secreta de una madre”, comentó a DIARIO DE CUYO Albornos. “No soy un gran fanático del género en realidad, me gusta escribir cuentos tensos, con climas enrarecidos y me pareció interesante la propuesta del festival. Fue excelente, de gran nivel y variado. Ojalá el espacio sea un gran antecedente y el próximo año crezca todavía más, porque hace falta”, agregó el autor, bibliotecario y encuadernador artesanal, creador también de “De donde has vuelto no se vuelve”, que fue seleccionado por la porteña Pinap Editora para una antología en preventa.

Por su parte , en el concurso de ilustración , cuyo eje central fue la realización de los afiches oficiales del festival, el máximo galardón se lo llevó Martina Mercado con la obra “Ritual Pagano”.

“Una de las cosas que buscaban es que el afiche reflejara identidad sanjuanina, del terror en la provincia. Entonces pensé en la figura de la bruja, porque todo sanjuanino conoce las historias de brujas en el campo, de rituales y demás; y entre los bocetos que hice, me gustó este de la figura de la bruja, con el fuego, en medio de un ritual”, explicó Martina. “Si bien hago de todo un poco, el género de terror es uno de los que más me interesa, de lo que más me gusta ilustrar”; agregó Martina, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, que publica sus trabajos en sus redes y ha participado en el concurso San Juan escribe (categoría ilustración) y en la Bienal de Dibujo de Museo Franklin Rawson.

Martina Mercado - Ganadora del concurso de Ilustración

Los trabajos finalistas en ilustración pertenecen a Esteban Cabañes (La caída de lo sagrado), Raúl Guerra (Invasión arácnida), Lucas González Recabarren (Obra sin título), Carlos Pérez (La mirada del abismo), Juan Lucero (Los monstruos que perseguí), Claudio Iván Cabello (Abismo cósmico), Verónica Gutiérrez Lagoria (Mujeres pájaro), Lucas Ortiz (Obra sin título) y Mercedes Yacante (Memento mori).

Algunos de los finalistas de los certámenes

Tanto las narraciones como las imágenes ganadoras y finalistas formarán parte de un proyecto editorial especial publicado por Momo Editor, bajo la edición de Alejandra Bondanza y Lucas Aguirre.

Talento, diversidad temática y peso conceptual

La recepción de trabajos superó las expectativas iniciales de los organizadores y dejó en evidencia la profundidad de las voces locales. Respecto al certamen literario, cuyo jurado estuvo integrado por Lautaro Castro, Bondanza y Martín, la editora y escritora detalló que se presentaron más de 30 textos.

“Destacamos el alto nivel y originalidad de los finalistas, también la notable variedad de estilos autorales y enfoques, como terror social, folk gotic, terror distópico, terror del cuerpo, incluso abordajes narrativo-poéticos. También que hubo desde participantes jóvenes hasta artistas ya consagrados y mayores”, describió Bondanza, quien agregó que “algunos decantaron por la rica tradición de mitos y leyendas locales” y que, tal como estaba estipulado en las bases, se descartaron aquellos textos que presentaban un uso evidente de IA “ya que buscamos estimular y premiar la creación y la voz autoral definida”.

A la par, la ilustración contó con un jurado compuesto por el equipo de Nexos, el director de animación sanjuanino radicado en Buenos Aires Fernando Maldonado y la reconocida ilustradora porteña Dolores Alcatena. Sobre la producción artística recibida, el docente e ilustrador Lucas Aguirre (impulsor y profesor de la Diplomatura en Ilustración de la FAUD – UNSJ) resaltó la solidez de los participantes. “Destaco no solo la cantidad de gente que hace ilustración en San Juan, sino el nivel. Se nota que, como la que ha participado del San Juan escribe, tiene algo extra, no son solo buenos dibujantes, sino que logran interpretar el texto y devolver algo que lo acompaña y lo expande”, señaló. “Se ve la diferencia entre quienes han pasado por un proceso de formación en ilustración, que permite ofrecer un producto más profesional, que tienen un peso conceptual muy marcado, que no se queda en la palabra ‘Abismo’. Destaco que empiezan a haber profesionales de la ilustración y empiezan a necesitar espacios donde mostrar sus producciones”, sumó Aguirre.

Festival Abismo: un balance prometedor

El impacto de las jornadas no solo confirmó el interés de la comunidad por el género, sino que planteó la necesidad de extender las dimensiones del encuentro para sus próximas entregas.

“Intentamos instalar un festival que tenga ediciones futuras. No es fácil, pero ha sido exitoso desde la convocatoria. Tuvimos una hora y media de cortos buenísimos, hechos en San Juan; hubo un montón de gente que vendía cosas relacionadas con el mundo del terror y los dos concursos anduvieron muy bien, no solo cantidad sino también la calidad. Entonces confirmamos algo que suponíamos, que es que en San Juan hay mucha producción en relación al terror, hay un nicho y esa gente necesita un lugar donde mostrar”, se explayó Aguirre. “Y, a partir de esta convocatoria, descubrimos que hay más cosas, así que seguramente el próximo festival tenga que ser en un espacio más grande que pueda albergar a más temáticas y expositores, como el de videojuego”, destacó.