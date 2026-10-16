Dolores Alcatena en San Juan: "La identidad de la historieta argentina es la pluralidad"

La destacada historietista e ilustradora argentina Dolores Alcatena llegó por primera vez a San Juan para participar como invitada especial en "Abismo" - Festival de Terror , un encuentro dedicado al arte fantástico y la narrativa visual que se desarrolla hoy y mañana. En ese marco, dará una charla y un workshop en el Museo Franklin Rawson .

Nacida en Buenos Aires en 1999, Alcatena es un pilar de la narrativa gráfica y el cómic nacional independiente actual , donde ha consolidado un universo expresivo propio. En su primera visita a San Juan, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su pasión, la participación de las mujeres en el escenario de la ilustración y la historieta; y la identidad nacional.

"Yo dibujé toda la vida, y siempre supe que quería hacer algo vinculado a esto", afirmó. " Y disfruto mucho de esa intersección entre texto y dibujo . A a mí la narrativa visual me fascina y me encanta vinculada a la palabra... es un complemento maravilloso", expresó la creadora, para quien este lenguaje es una potente puerta de entrada a otros universos artísticos.

"Es que incluso la ilustración, no solo de historieta, la de cuento, de prosa, de novela, como que todo lo que es la cultura de la ilustración ya de por sí tiene un contenido muy contundente, muy narrativo, siempre lo ha tenido . Para mí son una forma muy intensa de entrar al mundo de la lectura en general, y en particular al de la historieta y el dibujo", apuntó.

Respecto a los temas y géneros que explora en sus obras, Alcatena resaltó su versatilidad narrativa. " A mí se me ha considerado muy autora de terror , porque bueno, el terror es un género que me encanta consumir en todos sus lenguajes, pero también me encanta mucho la fantasía, me re gusta la tragedia, la ciencia ficción, hay como muchas cosas que me encanta consumir. Entonces siento que mi obra termina siendo como mezcla de varios géneros a la vez , como que a veces un género es una excusa para hablar de otras cosas", expresó.

"Mirá, en una historia de terror puedo aprovechar para hablar de otros temas. La última historia que hice para Chroma, es de superhéroes y la aproveché para abordar los vínculos fraternales, pero no deja de ser una historia de superhéroes", ejemplificó quien ve con timidez y pudor el rótulo de "referente" con el que se la suele identificar.

"Me parece una palabra que me queda como muy grande... Sí me siento parte de una enorme comunidad de colegas súper talentosos y que disfruto ver lo que hacen y disfruto de compartir lo que hago y de estar donde estoy", declaró.

Dolores Alcatena compartirá su experiencia en San Juan

Más mujeres en acción

Al evaluar la inserción de las mujeres en el ámbito gráfico, la autora analizó la evolución histórica del sector. "Durante muchos años sí fue algo más de hombres, pero más o menos en la época que empecé yo, ya había varias autoras y como que desde entonces el número ha crecido radicalmente", marcó. "Hasta te diría que entre los nuevos autores que hay, en las nuevas camadas hasta hay más autoras mujeres", agregó Dolores.

En ese análisis, también opinó que "de ahí en más se han ido sumando cada vez más autoras y creo que tienen como voces muy personales, muy distintas a las de los autores que habían antes, pero también distintas entre ellas".

Historieta e identidad argentina

Respecto a los cambios tras el quiebre de la industria tradicional en la década de los '90, Alcatena dijo que la autoedición reconfiguró el escenario nacional.

"Cuando empieza la autoedición y la comunidad más fansinera, con esa nueva camada de autores es como que empieza a aparecer una pluralidad de voces que está rebonita, que es muy notoria en la producción nacional", sostuvo; y destacó: "Yo creo que la identidad de la historieta argentina es la pluralidad".

Consultada sobre si hay una marcada influencia de las temáticas y modos de la industria norteamericana, Dolores fue clara: "Yo creo que estamos despegados, ¿eh? O sea, es innegable que uno va a una comiquería y está lleno de superhéroes, pero también está lleno de manga, y están Tintín y Astérix, que todos hemos visto", consideró. "Vivimos en un mundo muy globalizado y a veces hay como unas corrientes medio antinacionales, pero yo creo que tenemos una escena local fuerte, que tiene una identidad súper propia y que sigue en constante desarrollo".

Literatura gráfica: jóvenes y oportunidades

Joven, talentosa y reconocida, Dolores hizo un panorama del escenario actual para las nuevas generaciones interesadas en esta actividad: "Si bien hay mucho desarrollo, todavía no tenemos una industria y eso tiene su lado negativo y su lado positivo. El lado negativo es que no hay plata. El lado positivo es que ,como justamente no tenés un mercado que te esté regulando, tenemos una libertad creativa total, que es apreciada cada vez más, porque bueno, el de la historieta y de las artes gráficas es un circuito que va creciendo exponencialmente", describió.

"Para los que están arrancando, para mí lo mejor es hacer obra, de lo que te gusta, disfrutar lo que uno está haciendo y hacerlo por uno y no porque tiene que estar respondiendo a lo que va a ser vendible, ese no es nuestro lugar, me parece", señaló. "Además, hoy en día tenemos un montón de facilidades para empezar a autoeditarnos, así arranque yo, por lo menos", acotó.

Y en cuanto a quienes buscan insertarse en compañías extranjeras, aseguró que "es totalmente realizable si uno se aplica y trabaja mucho". Sin embargo, hizo una observación: "Si uno quiere pertenecer a cierto mercado, tiene que acatar las reglas de ese mercado. No podés tener una estética súper personal o súper orgánica si querés trabajar para DC, porque te tenés que dar cuenta que no es el perfil que busca. Pero si querés eso y te amoldás a lo que buscan, es totalmente posible. Pero yo diría que no es la meta exclusiva".

Festival Abismo y actividades: Dolores en San Juan

El paso de la artista por la provincia es organizado por Nexos Cultura (Nexos Gestión Cultural) dentro del marco del "Abismo" - Festival de Terror, ofreciendo dos instancias en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson: