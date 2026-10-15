    • 15 de octubre de 2026 - 21:23

    Dolores Alcatena llega a San Juan para el Festival de Terror "Abismo"

    Destacada historietista e ilustradora, ofrecerá una charla el 16 de octubre y un workshop de narrativa gráfica de terror el 17 en el Museo Franklin Rawson.

    San Juan recibirá a Dolores Alcatena, un lujo dentro del Festival de Terror Abismo

    San Juan recibirá a Dolores Alcatena, un lujo dentro del Festival de Terror "Abismo"

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La destacada historietista e ilustradora argentina Dolores Alcatena llegará a San Juan los días 16 y 17 de octubre como invitada especial de Abismo - Festival de Terror. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson será la sede principal que recibirá a la artista en dos jornadas imperdibles dedicadas al arte, la ilustración y la narrativa del género fantástico.

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    ¿Quién es Dolores Alcatena?

    Nacida en Buenos Aires en 1999, Dolores Alcatena es una polifacética artista que se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la narrativa gráfica y el cómic nacional independiente. Además de su labor como historietista e ilustradora, se desempeña como docente y escultora.

    Su trabajo es ampliamente reconocido por un universo visual expresivo y oscuro, caracterizado por la creación de monstruos y criaturas fantásticas en las que convergen de manera única el horror, la estética tenebrosa y la ternura.

    Su agenda en San Juan

    Organizado por Nexos Cultura (Nexos Gestión Cultural), el paso de la artista por la provincia ofrecerá dos actividades centrales diseñadas tanto para el público general como para creadores del ámbito de las artes visuales:

    • Charla gratuita (Viernes 16 de octubre, 16:00 h): Se llevará a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Un encuentro de entrada libre para conocer de cerca su trayectoria, metodología de trabajo y universo creativo.

    • Workshop de Narrativa Gráfica del Terror (Sábado 17 de octubre, 14:00 h): Un taller intensivo dictado en el Museo Franklin Rawson, especialmente orientado a escritores, ilustradores, historietistas, estudiantes y profesionales de las artes visuales. El workshop tiene un valor de $25.000, monto que incluye la entrada general para el Festival Abismo. Dado que los cupos son limitados, los interesados pueden completar el formulario de inscripción disponible en el perfil de Instagram del organizador (@nexos.gc) o solicitar más información directamente al WhatsApp 2644443489.

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