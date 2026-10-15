Dolores Alcatena llega a San Juan para el Festival de Terror "Abismo"

Destacada historietista e ilustradora, ofrecerá una charla el 16 de octubre y un workshop de narrativa gráfica de terror el 17 en el Museo Franklin Rawson.

La destacada historietista e ilustradora argentina Dolores Alcatena llegará a San Juan los días 16 y 17 de octubre como invitada especial de Abismo - Festival de Terror. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson será la sede principal que recibirá a la artista en dos jornadas imperdibles dedicadas al arte, la ilustración y la narrativa del género fantástico.

¿Quién es Dolores Alcatena? Nacida en Buenos Aires en 1999, Dolores Alcatena es una polifacética artista que se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la narrativa gráfica y el cómic nacional independiente. Además de su labor como historietista e ilustradora, se desempeña como docente y escultora.

Su trabajo es ampliamente reconocido por un universo visual expresivo y oscuro, caracterizado por la creación de monstruos y criaturas fantásticas en las que convergen de manera única el horror, la estética tenebrosa y la ternura.

Su agenda en San Juan Organizado por Nexos Cultura (Nexos Gestión Cultural), el paso de la artista por la provincia ofrecerá dos actividades centrales diseñadas tanto para el público general como para creadores del ámbito de las artes visuales: