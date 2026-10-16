    • 16 de octubre de 2026 - 06:50

    Festival Transcordillerano: solos de danza que se encuentran en San Juan

    Organizado por Julia De Nardi, y junto otras referentes de la danza de la provincia, Córdoba y Chile, se desplegarán durante 2 días en la Cooperativa Teatro de Arte.

    El Festival Transcordillerano, impulsado por Julia De Nardi (foto) reunirá solos de danza de la mano de bailarinas de la provincia, Córdoba y Chile.&nbsp;

    El Festival Transcordillerano, impulsado por Julia De Nardi (foto) reunirá solos de danza de la mano de bailarinas de la provincia, Córdoba y Chile. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    Este fin de semana, San Juan será escenario de la primera edición del Festival Transcordillerano, un encuentro dedicado exclusivamente a solos de danza que, durante dos días, reunirá a bailarinas locales, de Córdoba y de Chile. La propuesta surge de una iniciativa independiente impulsada por la bailarina y gestora sanjuanina Julia De Nardi.

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    Sola, pero bien acompañada

    El festival nació a partir de un proyecto personal de De Nardi, quien fue seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro para desarrollar un solo de danza. Durante el proceso creativo -que culminó en “Ella baila ~sola~ /Memorias de una bailarina”-, surgió la idea de extender la experiencia a otras colegas.

    El puntapié del festival, el solo que Julia De Nardi seleccionado por el INT, que presentará en el marco del encuentro

    El puntapié del festival, el solo que Julia De Nardi seleccionado por el INT, que presentará en el marco del encuentro

    Pensé qué lindo sería que pudiéramos reunirnos artistas locales, sanjuaninas, referentes, profesionales que se dedican a la danza, no importa desde los lenguajes que lo hacen. Entonces las invité a que, en el marco de la presentación de mi solo, pudieran presentar también un pequeño formato de solos de danza, de 15 minutos”, explicó a DIARIO DE CUYO.

    En esta búsqueda, la programación reunirá a Marisel Illanez, reconocida figura del folclore sanjuanino; Cuky Maestro, referente del flamenco; Verónica García, bailarina radicada durante años en Francia y recientemente regresada a la provincia; Guadalupe Calvo, representante de una generación más joven; Florencia Arce, vinculada al teatro, el clown y la danza; y la cordobesa Ceci Priotto. A ellas se suma la chilena Camila Soto, artista de Santiago de Chile, que, además de presentar sus obras, ofrecerá una clase abierta el viernes a las 14:00 h, destinada a quienes deseen acercarse a su propuesta artística autogestiva.

    “Esta primera edición la estamos haciendo a puro pulmón y amor, de manera independiente”, expresó, no sin agradecer el acompañamiento de la Cooperativa Teatro de Arte, que recibirá las actividades.

    Julia De Nardi

    Julia De Nardi

    Transcordillerano Danza: mucho más que movimiento

    Más allá de la programación artística, el festival plantea una reflexión sobre la permanencia de las mujeres en la danza y las dificultades para sostener una carrera escénica con el paso del tiempo. De hecho, muchas de las participantes, referentes de la danza sanjuanina en distintos ámbitos, son artistas que, tras años de bailar, se orientaron a otras facetas de la actividad.

    “Cuando las convoqué, se reentusiasmaron porque, en general, pasa que una, ya con 30, 40 años, deja de bailar. Como que en San Juan se acaba el circuito y el trabajo de bailarina y te empezás a dedicar a otras cosas: dar clases, investigar, hacer producción o gestión", contextualizó De Nardi, para quien, uno de los objetivos centrales de Transcordillerano fue volver a poner esos cuerpos y esas experiencias en escena.

    Es hermoso ver bailar gente grande y profesional. Y todas mujeres... Creo que hay otras sensibilidades, otras maneras de hacer que tienen que ver con otra generación. Y hay algo de eso que a mí me conmueve y yo creo que la gente lo tiene que ver”, sostuvo. “Fuera de que ya no harías lo que hacías a los 20 años, porque obvio que el cuerpo cambia y por ahí hay cosas que no podés, sí hay una experiencia que se ve, que está en escena, y eso me parece muy fantástico", reflexionó Julia.

    Con esa premisa, el Festival Transcordillerano -que también contará con la presencia de Taller Cuerpo Presente- extiende una invitación a descubrir distintas estéticas, generaciones y trayectorias; y también a celebrar la experiencia y del oficio de bailar. “Vengan a vernos bailar”, arengó De Nardi, dispuesta a mostrar (y demostrar) que la danza continúa viva mucho más allá de las edades, los prejuicios, los estereotipos y los circuitos convencionales.

    Detalles del Festival

    Transcordillerano- Festival de solos - Danza

    • Días: 17 y 18 de octubre
    • Lugar: Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este)
    • Producción: Julia De Nardi - Cooperativa Teatro de Arte
    • Entradas: 1día: $15.000 - 2 días: $25.000

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