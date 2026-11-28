Con apenas 15 años , la joven saxofonista sanjuanina Ernestina Rossi protagonizó uno de los momentos más emocionantes del Festival Internacional Mendoza Sax Fest 2026 , al cautivar con su talento a Claude Delangle , uno de los máximos referentes mundiales del saxofón clásico.

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Alumna del nivel preuniversitario de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , Ernestina fue seleccionada dentro de un exclusivo grupo de apenas ocho intérpretes —entre más de 300 saxofonistas de toda Latinoamérica— para participar de manera activa en las clases magistrales dictadas por el prestigioso músico francés.

Cuando la sanjuanina finalizó su interpretación, Delangle se acercó visiblemente sorprendido y le preguntó qué edad tenía. "Quince", respondió ella. "No hay comentarios", replicó el maestro con una sonrisa, en un intercambio que quedó registrado en video y coronó una experiencia inolvidable.

La convocatoria para trabajar de forma directa con el maestro francés reunió a cientos de postulantes y demandó varios días de deliberación por parte de la organización. Finalmente, se otorgaron cuatro cupos para músicos extranjeros (provenientes de Perú, Chile y Colombia) y cuatro para argentinos.

Ernestina no solo fue la única representante de toda la región de Cuyo en quedar seleccionada, sino también la más joven del grupo, compartiendo el escenario de aprendizaje con instrumentistas de entre 20 y 30 años . El resto de los asistentes al festival siguió las clases en carácter de oyentes.

Durante la sesión, Delangle elogió especialmente la energía de la joven sanjuanina y el gusto musical con el que abordó la obra "Petite suite latine", de Jérôme Naulais, antes de trabajar junto a ella sobre distintos aspectos técnicos para enriquecer su ejecución.

Un maestro de talla mundial y una formación con sello sanjuanino

Exprofesor del Conservatorio de París durante más de tres décadas (1988-2024), Claude Delangle ha actuado junto a agrupaciones de élite como la Filarmónica de Berlín y la Orquesta Sinfónica de la BBC, estrenó más de 150 obras y fue distinguido en Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.

Por su parte, el recorrido de Ernestina lleva la impronta de la educación pública sanjuanina. Comenzó a tocar el saxofón a los 7 años bajo la guía de la profesora Mariana Cuadra —titular de la Cátedra de Saxofón del Departamento de Música de la UNSJ—, con quien continúa formándose hasta hoy. De su mano, a los 12 años tuvo su debut como solista junto a la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

En esta edición del encuentro mendocino —que incluyó conciertos y capacitaciones en música clásica y jazz—, la delegación sanjuanina se completó con la propia Mariana Cuadra (quien ya había participado como docente en dos ediciones anteriores), Marina Pastén (jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra) y Antonella Domínguez (intérprete egresada de la Escuela de Música).