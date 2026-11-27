El presidente de APTRA sufrió una descompensación luego de finalizar su programa de radio, cuando se dirigía al aeropuerto para asistir a los Premios Martín Fierro Latino.

El periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación cuando se trasladaba hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, lo que lo obligó a suspender de inmediato su viaje a Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por el periodista Nicolás Peralta al aire del ciclo SQP (América TV). Según detalló, el episodio ocurrió poco después de que Ventura terminara su emisión habitual en Radio del Plata. Su socio, de apellido Rinaldi, lo había pasado a buscar para llevarlo a Ezeiza, pero en pleno trayecto el conductor comenzó a sentirse mal y debieron cancelar el vuelo. "Se descompuso camino a Ezeiza y no va a viajar a Miami", precisó Peralta.

El viaje tenía como destino la ciudad de Miami, donde Ventura debía encabezar este domingo una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino. La repentina internación dejó en suspenso su participación en la gala y abrió interrogantes sobre la eventual reprogramación de sus compromisos institucionales.

Desgaste físico y antecedentes médicos Actualmente, Ventura permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad, donde es sometido a controles y permanece bajo estricta observación médica para evaluar su evolución clínica.

El cuadro reavivó la preocupación por el intenso desgaste físico que el periodista arrastra desde hace meses, período en el que habría sufrido episodios de estrés, picos de presión arterial y agotamiento producto de una agenda que combina: