India: al menos 17 muertos por una estampida durante un festival hindú en Calcuta

El hecho ocurrió en el marco de la celebración de Durga Puja, en Bengala Occidental. Hay 25 heridos y las autoridades creen que la causa fue el pánico de la multitud ante una lluvia repentina.

Al menos 17 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en una estampida durante una celebración religiosa hindú en la India. El hecho ocurrió este sábado en la ciudad de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental, en el este del país, durante el festival de Durga Puja.

El jefe de gobierno del estado, Suvendu Adhikari, informó a la prensa que entre las víctimas fatales hay una nena de siete años. Hasta el momento, precisó, solo seis cuerpos fueron identificados.

La principal hipótesis de las autoridades, en esta etapa inicial de la investigación, es que el caos se desató por lluvias repentinas durante el evento. Un alto jefe policial presente en el lugar explicó a la agencia AFP que un anuncio generó confusión y alboroto cuando comenzó a llover por la noche. La multitud, que esperaba afuera, empezó a empujar y avanzar hacia adelante, y varias personas cayeron al suelo, lo que desencadenó la estampida.

Este tipo de tragedias es frecuente en la India, donde los eventos multitudinarios y los festivales religiosos suelen estar atravesados por fallas de organización y deficiencias de seguridad, según remarcó la agencia francesa.