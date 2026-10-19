    • 19 de octubre de 2026 - 11:48

    A cara lavada: la foto que compartió Mirtha Legrand en el Día de la Madre

    La conductora de 99 años reapareció en redes después de su internación y se mostró al natural durante un festejo íntimo junto a su familia.

    La conductora recibió el alta médica el 6 de octubre y continúa su recuperación en su domicilio.

    La conductora recibió el alta médica el 6 de octubre y continúa su recuperación en su domicilio.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente después de atravesar una extensa internación y eligió el Día de la Madre para compartir una imagen muy distinta a las que habitualmente protagoniza frente a las cámaras. A cara lavada, sonriente y rodeada por sus seres queridos, la histórica conductora publicó una postal familiar que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

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    La aparición tuvo un significado especial porque fue la primera fotografía pública de Mirtha después de recibir el alta médica, luego de permanecer 18 días internada por una neumonía bacteriana. La conductora había dejado el Sanatorio Mater Dei el 6 de octubre y desde entonces continuaba su recuperación y rehabilitación en su domicilio.

    En la imagen se la observa sentada en el centro de una mesa, con una boina beige y sin el maquillaje que caracteriza sus apariciones televisivas. El registro mostró una faceta mucho más íntima de la diva, lejos de las luces y la producción habitual de sus programas, mientras compartía el domingo con varias generaciones de su familia.

    El festejo familiar de Mirtha

    La fotografía fue compartida desde su cuenta oficial de Instagram y estuvo acompañada por un mensaje breve: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”. La publicación se convirtió además en una señal de su evolución después de las semanas en las que su estado de salud había concentrado la atención pública.

    Mirtha Legrand reapareci&oacute; p&uacute;blicamente despu&eacute;s de su internaci&oacute;n y comparti&oacute; una fotograf&iacute;a a cara lavada durante el festejo familiar por el D&iacute;a de la Madre.

    Mirtha Legrand reapareció públicamente después de su internación y compartió una fotografía a cara lavada durante el festejo familiar por el Día de la Madre.

    Del encuentro participaron Marcela Tinayre, Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi, además de sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela. También estuvieron personas de su círculo cercano, en una reunión familiar que marcó la reaparición de la conductora después de permanecer alejada de la exposición durante su recuperación.

    La imagen generó repercusión especialmente por la decisión de Mirtha de mostrarse sin maquillaje y en un contexto cotidiano, algo alejado de la estética con la que suele aparecer en televisión. Distintas publicaciones destacaron ese detalle de la fotografía, que se difundió rápidamente durante el Día de la Madre.

    Cómo sigue Mirtha después de la internación

    Legrand había sido internada en septiembre por un cuadro respiratorio y permaneció 18 días bajo atención médica. Tras recibir el alta, continuó con un proceso de recuperación y rehabilitación en su casa, mientras por el momento no se confirmó cuándo podrá retomar su actividad habitual en televisión.

    Su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg contó recientemente que pudo conversar con ella y aseguró que se encuentra bien, aunque mantuvo cautela respecto de un eventual regreso a la pantalla. La fotografía del Día de la Madre se convirtió así en su primera aparición pública después de la internación y permitió verla nuevamente acompañada por su familia.

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