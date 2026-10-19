Miami: suspendieron el show de Tini Stoessel minutos antes de que subiera al escenario

La noche del domingo 18 de octubre terminó con frustración para miles de fanáticos de Tini Stoessel en Miami . El recital de la cantante argentina en el Kaseya Center fue cancelado a último momento , cuando parte del público ya estaba adentro del estadio y otra esperaba para ingresar.

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Según el aviso difundido en el lugar, la medida respondió a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center” , sin mayores precisiones. Mientras la cantante ultimaba los preparativos para salir a escena , el público recibió la noticia en los accesos y en las pantallas del recinto.

Minutos después, la productora Ake Music difundió un comunicado en redes sociales y apuntó a “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción” que había solicitado y que consideraba indispensables. Según la empresa, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad en los plazos previstos, y aclaró que la situación fue ajena a Tini y a su equipo : ella “se encontraba lista para subir al escenario” .

La productora pidió disculpas a los asistentes y remitió a los canales oficiales de venta para consultas. El reembolso de las entradas será automático , por el mismo medio de pago utilizado en la compra.

No es el primer contratiempo de Futttura, la cuarta gira y festival retrospectivo de la artista. El 6 de octubre ya se había confirmado la suspensión definitiva del show del 25 de octubre en el Arena CDMX, en la Ciudad de México, también por causas ajenas a los organizadores.

El espectáculo repasa más de quince años de carrera, desde su etapa en Violetta hasta sus producciones más recientes. Dura unas tres horas, se divide en tres actos y cuenta con tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, banda en vivo y 30 bailarines.

Hasta el momento, ni la producción ni el Kaseya Center informaron si la fecha de Miami será reprogramada.