    • 19 de octubre de 2026 - 06:54

    Convocatoria para artistas: fotografías de Javier Cardozo

    El fotógrafo sanjuanino comparte con los lectores algunas de sus obras, donde refleja su interés por retratar momentos cotidianos.

    Convocatoria - Javier Cardozo (fotografías)

    Convocatoria - Javier Cardozo (fotografías)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Breve biografía del autor

    Javier Cardozo nació en San Juan el 15 de mayo de 2003. Hace algunos años comenzó a incursionar en la fotografía; y actualmente estudia Comunicación Social en la FACSO. En 2022 adquirió su primera cámara con la idea de retratar a sus amigos skaters. Con el tiempo fue descubriendo sus propios intereses y una forma personal de comunicarse a través de este arte.

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    Entre sus intereses está el fotoperiodismo y retratar momentos en la calle, muchas veces buscando situaciones que tengan cierto humor.

    “Busco colocar la cámara donde no suele ser habitual, sino buscar una toma que de verdad cuente algo. La fotografía no es ni mi hobby, ni mi trabajo, es mi forma de expresarme y de contar una realidad de las cosas que pocas veces se ve”, asegura.

    Las obras

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- - deberán tener entre 900 y 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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