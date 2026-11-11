Juegos Binacionales: el ciclismo le dio a San Juan su primera medalla en Mendoza

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San Juan comenzó su participación en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 , que se disputan en Mendoza, con la conquista de su primera medalla. El ciclismo fue protagonista con la obtención del bronce en la prueba de cuarteta, resultado que marcó el inicio del camino deportivo de la delegación provincial.

Por Redacción Diario de Cuyo

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San Juan confirmó sus selecciones femenina y masculina para los Juegos Binacionales 2026

El equipo sanjuanino estuvo integrado por Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Alex Domínguez, quienes se subieron al podio en la primera jornada de competencia.

La provincia tuvo actividad este martes en siete de las nueve disciplinas que conforman el programa, mientras que este miércoles se incorporarán natación y taekwondo, completando la participación sanjuanina en todos los deportes.

La 27ª edición de los Juegos reúne a delegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, por Argentina, junto a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Las competencias se extenderán hasta el 15 de noviembre.

* Medalla de bronce: Cuarteta integrada por Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Alex Domínguez.

* Vuelta a los puntos Damas: Joselín Contreras, 8ª.

* Scratch: Adriel Mortensen, 4°; Alex Domínguez, 5°.

Atletismo

* Lanzamiento de jabalina masculino: Josue Pereyra, 4° (46,87 m); Matías López, 5° (43,58 m).

* Salto en alto masculino: Alan Lucero, 12° (1,70 m).

* 110 metros con vallas masculino: Bautista Sánchez, 5° en la Serie 2 (17,66).

* 100 metros llanos femenino: Isabella Gómez, 1ª en la Serie 1 (11,90), clasificó a la final; Hanna Rodríguez, 8ª en la Serie 2 (13,94).

* 100 metros llanos masculino: Manuel Zapata, 1° en su serie (11,097), clasificó a la final; Benjamín Yapur, 7° (11,58).

* 1500 metros femenino: Rocío Orellano, 7ª (5:20); Florencia Gutiérrez, 14ª (5:58).

* Lanzamiento de bala femenino: Catalina Palomo, 14ª (7,91 m); Carla Palomo, 15ª (7,66 m).

* Salto en largo femenino: Hanna Rodríguez, 12ª (4,45 m); Morena Tejada, 13ª (4,39 m).

Handball

* Femenino: San Juan 34 – Maule 18.

* Masculino: San Juan 27 – Maule 25.

Vóleibol

* Femenino: Córdoba 3 – San Juan 1.

* Masculino: San Juan 3 – San Luis 2.

Tenis

* Femenino: O’Higgins 2 – San Juan 1.

* Masculino: San Juan 3 – O’Higgins 0.

Básquetbol

* Masculino: San Juan 75 – Metropolitana 93.

* Femenino: Metropolitana 101 – San Juan 43.

Tenis de mesa

Damas:

* San Juan 3 – Córdoba 1.

* Maule 3 – San Juan 1.

* San Juan 0 – Metropolitana 3

Masculino:

* San Luis 3 – San Juan 0.

* O’Higgins 3 – San Juan 0.

* San Juan 0 – Maule 3.