Pelea de hermanos en el ring del Mocoroa: Duelo entre Fernández

Este viernes se enfrentarán Fito y el Pac Man en la despedida del boxeo activo del campeón del mundo Ezequiel Fernández.

De frente. Fito y el Pac Man se verán las caras este viernes en el Mocoroa en un Duelo de Hermanos que marcará la despedida del campeón.

Empezó como un simple desafío. Fue tomando otra dimensión y ya abocado a la tarea dirigencial, el Pac Man Fernández se despedirá del boxeo activo arriba del ring y enfrentando a su hermano, su mejor amigo, Fito Fernández.

Su hermano lo desafío y algo que empezó como una gastada terminará en el ring el próximo viernes 13 de noviembre en el mítíco estadio de la calle Mendoza. No será exhibición, el duelo empezó a tomar temperatura y hasta entrenan en lugares diferentes, sabiendo que el box reclama seriedad y que ellos siempre lo tuvieron como bandera.

El campeón, Pac Man, afirma que subirá a mostrar el espectáculo que la gente espera de él. Mientras que Fito dice que esta a la altura y no será nada amistoso arriba del cuadrilátero.

Un duelo que será imperdible el próximo viernes en le mítico Mocoroa, donde la adrenalina ya empezó a subir en un rincón y en le otro. Será un festival para la historia. Dos hermanos, cara a cara, en la despedida del campeón. Como para no perdérselo.

Pero el Mocoroa, dueño de las noches de los viernes de boxeo, pondrá en arriba del ring a una extensa y calificada programación donde se destacan las peleas por los títulos Cuyanos de Agustín Aubone y de la Panterita, Angeles Salinas.