    • 11 de noviembre de 2026 - 06:57

    Pelea de hermanos en el ring del Mocoroa: Duelo entre Fernández

    Este viernes se enfrentarán Fito y el Pac Man en la despedida del boxeo activo del campeón del mundo Ezequiel Fernández.

    De frente. Fito y el Pac Man se verán las caras este viernes en el Mocoroa en un Duelo de Hermanos que marcará la despedida del campeón.

    De frente. Fito y el Pac Man se verán las caras este viernes en el Mocoroa en un Duelo de Hermanos que marcará la despedida del campeón.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Empezó como un simple desafío. Fue tomando otra dimensión y ya abocado a la tarea dirigencial, el Pac Man Fernández se despedirá del boxeo activo arriba del ring y enfrentando a su hermano, su mejor amigo, Fito Fernández.

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    Su hermano lo desafío y algo que empezó como una gastada terminará en el ring el próximo viernes 13 de noviembre en el mítíco estadio de la calle Mendoza. No será exhibición, el duelo empezó a tomar temperatura y hasta entrenan en lugares diferentes, sabiendo que el box reclama seriedad y que ellos siempre lo tuvieron como bandera.

    El campeón, Pac Man, afirma que subirá a mostrar el espectáculo que la gente espera de él. Mientras que Fito dice que esta a la altura y no será nada amistoso arriba del cuadrilátero.

    Un duelo que será imperdible el próximo viernes en le mítico Mocoroa, donde la adrenalina ya empezó a subir en un rincón y en le otro. Será un festival para la historia. Dos hermanos, cara a cara, en la despedida del campeón. Como para no perdérselo.

    Pero el Mocoroa, dueño de las noches de los viernes de boxeo, pondrá en arriba del ring a una extensa y calificada programación donde se destacan las peleas por los títulos Cuyanos de Agustín Aubone y de la Panterita, Angeles Salinas.

    PROGRAMA

    El programa se completa con peleas y boxeadores de alto nivel :

    Agustín Aubone San Juan vs. Aguilera de Mendoza - TITULO CUYANO AMBAPA

    Ángeles Panterita Salinas vs vs. Macarena Fernández. TITULO CUYANO AMBAPA FEMENINO

    Franco Martinez SAN JUAN vs JUAN VALENZUELA MENDOZA

    Thiago Caballero SAN JUAN vs. Tiziano Rodriguez MENDOZA.

    Ignacio Ibazeta SAN JUAN vs. Enzo Guajardo MENDOZA.

    Lisandro Diaz SAN JUAN vs. Laureano Sombras MENDOZA 57KG.

    Bruno Nuñez SAN JUAN vs. Cristian Ordoñez MENDOZA 69Kg.

    Jaime Muñoz SAN JUAN vs. Pablo Mansilla MENDOZA 60KG.

    Maico Flores SAN JUAN VS Facundo Cabreros MENDOZA 69KG.

    Benjamín Almazan SAN JUAN vs. Eric Mansilla MENDOZA 64KG.

    Lautaro Salinas SAN JUAN vs. Emanuel Alonso MENDOZA 54KG.

    Valor de la entrada 6 mil pesos, Damas, 3 mil pesos. Venta anticipada en el club Julio Mocoroa.

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