El Villicum será escenario de la gran final del motociclismo argentino y chileno

El Circuito San Juan Villicum recibirá el próximo 15 de noviembre la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad.

Regreso. El motociclismo de velocidad de Argentina y de Chile se instalará este fin de semana en el Villicum.

El motociclismo de velocidad tendrá una cita importante en San Juan. El próximo domingo 15 de noviembre, el Circuito San Juan Villicum será escenario de la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) 2026 , que compartirá protagonismo con el Campeonato Chileno de Velocidad en un encuentro denominado Gran Final Chile x Argentina. Sin embargo, el GP3 chileno tendrá su coronación el 13 de diciembre en el autódromo Interlomas, en el sur de Chile.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15, con entrenamientos, clasificaciones y competencias que marcarán el cierre de la temporada para ambas representaciones del motociclismo regional, donde hay un sanjuanino en pista: Mateo Bongiovanni , en Superbike Pro. Corre en casa, delante de su gente.

El campeonato llega a su definición con Juan M. Solorza, con 98 puntos, escoltado por Maximiliano Rocha, con 91 unidades. En tercer lugar se ubica Bongiovanni, a 21 puntos del líder.

La presencia del Campeonato Chileno de Velocidad le dará además un carácter internacional a la competencia. Pilotos de ambos países compartirán el trazado sanjuanino, en una propuesta que permitirá reunir a dos estructuras deportivas en uno de los circuitos más importantes del país.

Luego de la penúltima fecha corrida en Termas de Río Hondo, las principales posiciones en cada categoría que busca campeón quedaron así: