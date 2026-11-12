República Checa recibe a España en un duelo clave por la Nations League

La Selección española busca consolidar su liderazgo en la nations league frente a un equipo checo que necesita sumar para evitar el descenso.

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España, ya clasificada a los cuartos de final de la UEFA nations league 2026/27, visitará a República Checa este jueves 12 de noviembre en Praga. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A3, será una nueva oportunidad para La Roja de afianzar su liderazgo en la zona, mientras el conjunto local intenta salir del fondo de la tabla.

El conjunto checo atraviesa un momento complicado en el torneo, habiendo perdido sus cuatro partidos previos y necesitando sumar para intentar salir del último puesto de la tabla y mantener vivas sus posibilidades de evitar el descenso de categoría. La última presentación de República Checa fue una derrota por 3-0 frente a Inglaterra.

Por su parte, España llega en gran forma tras ganar todos sus encuentros. El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará repetir el resultado positivo obtenido frente a Croacia (2-1) en su última presentación, con el objetivo de llegar con mayor tranquilidad al compromiso final de la fase de grupos ante Inglaterra.

República Checa busca sumar ante el líder español El seleccionado checo, dirigido por Santi Denia, entrenador que asumió en julio de 2026, recuperará futbolistas importantes como Tomáš Souček, Lukáš Provod y David Jurásek, aunque sufrirá bajas por lesión. Entre los ausentes se encuentran Robin Hranáč, Adam Karabec, Ondřej Lingr y Pavel Šulc. La posible formación checa incluye a Kinský; Coufal, Krejčí, Zima, Jurásek; Souček, Červ; Provod, Sadílek, Ambros; Hložek.