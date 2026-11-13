¡A votar! Ya están los 5 nominados por disciplina para el "Deportista del Año 2026" de San Juan

Llegó la hora más esperada por el público. La tradicional elección del Deportista del Año este miércoles entró en una nueva etapa, donde el público tomará protagonismo . El clásico galardón impulsado por DIARIO DE CUYO desde el 2001, transita un momento bisagra en su esperado regreso tras siete años de ausencia. Superado el primer filtro en el que las federaciones deportivas provinciales y el equipo periodístico del medio definieron la nómina de los cinco prenominados por categoría, la pelota pasó de manera definitiva a la cancha de la gente.

El Deportista del Año 2026 ya está en marcha: el periodismo deportivo se reunió para celebrar el regreso

[GALERIA DE FOTOS] Los periodistas deportivos presentes en el lanzamiento del Deportista del Año

Desde este viernes 13 de noviembre, la comunidad deportiva y los lectores en general tienen la responsabilidad y el privilegio de tomar la palabra para elegir a sus atletas favoritos. Con la mirada puesta en premiar el esfuerzo, la constancia y el rendimiento de los deportistas locales en la temporada 2026, la etapa de votación popular ya se encuentra habilitada y promete una amplia participación en todo el territorio provincial.

Para garantizar que todos los sanjuaninos puedan ser parte de esta fiesta del deporte, la elección ofrece dos canales bien definidos. Por un lado, la plataforma digital de Diario de Cuyo permite emitir el sufragio de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo. Para asegurar la transparencia del proceso, el sistema que ofrece Avantti valida la identidad de cada votante requiriendo nombre completo, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto, permitiendo una sola votación por persona y bloqueando la duplicación de datos. Cabe destacar que el usuario tiene la libertad de votar a sus candidatos en las 24 disciplinas disponibles o seleccionar únicamente aquellas de su interés.

Para hacerlo a través de la web, conocé a los nominados, hacé click ACÁ Y VOTÁ

Por otro lado, la tradición del papel sigue más viva que nunca. En la edición impresa de cada día se incluye el tradicional cupón físico que los lectores pueden completar a mano. Quienes elijan esta modalidad tendrán la posibilidad de depositar sus cupones en las urnas habilitadas en la reedacción de DIARIO DE CUYO (Alem 1639 - Capital). Mientras que a partir del lunes habrá urnas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de San Juan. Quienes participen mediante la vía impresa llenando el cupón, su voto valdrá doble.

Todos participandel sorteo de una moto 110cc gentileza de Moto Lucero Todos participandel sorteo de una moto 110cc gentileza de Moto Lucero

Además habrá un punto de votación ubicado en el stand que DIARIO DE CUYO tendrá en la Fiesta Nacional del Sol.

Las 24 disciplinas deportivas que buscan a sus ternados

El abanico de participantes refleja la inmensa diversidad del mapa deportivo de la provincia. Los lectores deberán elegir entre los prenominados de las siguientes 24 categorías:

Atletismo y Triatlón

Isabella Gómez Pose / Atletismo

En el Torneo del Sol ganó la prueba de 100 mts llanos, obtuvo récords provinciales en la Copa Nacional de Clubes U20 en Santa Fe y fue campeona nacional de Clubes en 100 y 200 mts llanos, fue la primer sanjuanina en bajar los 12 segundos en los 100 mts llanos y la primer Sanjuanina en bajar los 25 segundos en 200 mts llanos

Belén Sánchez Ruiz / Atletismo

La representante de la Selección Argentina consiguió dos primeros puestos en Córdoba y San Luis, fue tercera en los 58 kilómetros de Paraty by UTMB, en Brasil, y obtuvo el sexto lugar en el Sudamericano de kilómetro vertical disputado en Bolivia, donde fue la mejor argentina. Además, se consagró campeona del CBA Trail Series en la distancia Short.

Valentín Ramos / Atletismo

El velocista juvenil con proyección creciente a nivel nacional e internacional este año ganó la Copa Nacional de Clubes U20. Cuenta con experiencia en torneos provinciales, nacionales U20 y participación en competencias de categoría mayores. Se destaca especialmente en pruebas de 400 metros y 400 con vallas

Isabella Mirarchi Colpas / Atletismo

Ganó distintas competencias de San Juan, Mendoza y otras provincias. Se consagró campeona nacional de los 600 metros llanos en la Copa Nacional de Clubes de Concordia que fue récord provincial. También se impuso en los 400 metros durante el evaluativo para los Binacionales y cerró octubre con dos victorias en el Torneo del Sol.

Maximiliano Peralta / Triatlón

El profesor de Educación Física se convirtió en el sanjuanino mejor ubicado en el Ironman San Juan Full. Terminó 9° en la categoría 30-34 años en la gran prueba del pasado 1 de noviembre, mientras que en la General culminó en la posición 47° de 510 inscriptos

Automovilismo

Tobías Martínez / Automovilismo

Un año más corriendo en Turismo Carretera donde logró la victoria del Desafío de la Estrellas en San Juan y en la TC Pick-Up también consiguió una victoria y clasificó a la Copa de Oro para definir el título.

Ignacio Villa / Rally

El piloto sanjuanino es líder del Campeonato Argentino de Rally en la categoría RC3 a dos fechas para el final de la temporada (Rally Traslasierra Córdoba y en San Luis).

Valentino Guarnieri / Karting

El joven piloto está disputando la Copa de Oro del Iame Series (Campeonato Argentino) y además es líder de la categoría Rotax Senior del Prokart (Campeonato Sanjuanino de karting).

Lisandro Sisterna / Rally

El navegante sanjuanino consiguió junto a Benavides ganar una etapa del Dakar 2026 en la categoría Challenguer. Ahora se prepara para competir en la edición 2027 con una camioneta.

Nicolás Peralta / Zonal Cuyano

El piloto de la provincia es el líder de la Clase 3 del Zonal Cuyano de automovilismo y busca el título en su primer año en la categoría. El Gran Premio Coronación será en el Jorge Angel Pena de Mendoza el 14 y 15 de noviembre.

Básquetbol

Agustín Sosa

El basquetbolista surgido en la UVT, a partir de la temporada 2024, se puso la camiseta de Urquiza y participó del Torneo Federal. Recientemente se consagró campeón del torneo American Series del torneo 3x3 U17. Actualmente está jugando en Pico Football Club.

Federico Bustos

Comenzó a jugar en Urquiza con el que fue campeón del Apertura 2024. Ese mismo año fue contratado por el club Riachuelo de La Rioja y luego pasó a Fusión Riojana. En el 2026 volvió a Urquiza para jugar la Liga Federal y se consagró campeón del Apertura. Actualmente fue contratado por Instituto de Córdoba para jugar la Liga de Desarrollo.

Ignacio Fernández

Comenzó a jugar en Inca Huasi siendo finalista del Apertura y Clausura en el 2024. En el 2025 fue finalista en el Clausura con Ausonia. Recientemente fue seleccionado en los Juegos Argentinos Urbanos llegando a cuartos de final. Actualmente brilla en Ausonia.

Luz Pitaluga

Jugadora formada en Universidad. Actualmente integra el plantel que se consagró tricampeón del basquetbol provincial y está disputando el torneo Promocional de Mendoza con la Universidad. Fue asistente técnico en los Binacionales 2025 y este año volverá a repetir ese rol junto al entrenador Fernando Llarena.

Ruth Vega

Actualmente juega en Lanteri donde se consagró bicampeona en el 2022. Al año siguiente fue campeona con el club Girona. En el 2024 fue subcampeona del Apertura con Lanteri, a donde volvió. Actualmente logró el subcampeonato local con Lanteri y representó a San Juan en Los Juegos Argentinos Urbanos llegando a cuartos de final.

BMX y Mountain Bike

Marco Frack / Bicicross

El representante de la Selección argentina logró un destacado puesto en el Campeonato Mundial de BMX Racing 2026, donde se clasificó a la final en Challenger 15-16 años y finalizó 6°. Este logro lo posicionó entre los mejores pilotos juveniles del mundo.

Gonzalo "Chalo" Molina / Bicicross

Logró una medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, destacando su habilidad y dedicación en el BMX Racing. Su actuación fue crucial para la delegación Argentina, sumando la tercera medalla obtenida por un deportista de San Juan en este certamen.

Agustina Crifó / Bicicross

Con apenas 18 años, la rider ya compite en la categoría Elite del BMX argentino y lo hace con resultados: 2° puesto en el Argentino y 3° en el Open en Bahía Blanca. Campeona latinoamericana, subcampeona sudamericana y subcampeona iberoamericana.

Inés Gutiérrez / Mountain bike

La experimentada biker ha logrado varios logros importantes, destacando su victoria en el Campeonato Argentino de XCO Damas y su clasificación al Panamericano. Estos logros reflejan su sólida base en el mountain bike y su compromiso con el desarrollo del deporte en San Juan.

Arturo Ovalles / Mountain bike

El biker de 18 años fue uno de los tres representantes de la provincia en el Campeonato Mundial de MTB. Para llegar preparado, Ovalles realizó una pretemporada en altura en Chile, donde permaneció durante un mes entrenando en Farellones.

Ciclismo

Mateo Kalejman

El ciclista de 22 años hizo historia logrando la medalla de oro en la contrarreloj individual en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Superó por casi 30 segundos al colombiano Walter Vargas, siete veces campeón panamericano y máxima referencia de la especialidad.

Nicolás Tivani

El pocitano se consagró campeón argentino de Ruta Élite en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba). Además, en un año donde lo aquejaron las caídas y lesiones, ganó la "Clássica da Primavera" en Portugal corriendo para su equipo, el Aviludo Louletano.

Maribel Aguirre

La rawsina fue medalla de bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR en Santa Fe 2026 en la prueba de Madison, además ganó el Gran Fondo Argentina en Buenos Aires y también campeona de segunda edición de la Vuelta a San Juan femenina en marzo de 2026.

Delfina Dibella

Con 20 años fue medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe en la contrarreloj individual cortando una sequía de 16 años sin podios argentinos y fue la primera ciclista argentina en la Vuelta a España Femenina completando las seis etapas con el Vini Fantini.

Leonardo Cobarrubia

Tuvo un destacado año logrando la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia. Además se quedó con la clásica Doble Difunta Correa y ganó etapas en la Vuelta a San Juan, Vuelta de Mendoza y Doble Bragado.

Deporte Adaptado

Lautaro Fernández

El joven de 19 años, tiene una disminución visual y tuvo una destacada temporada 2026 en goalball. Con la Selección Argentina obtuvo la medalla de plata en el Parasudamericano y el bronce en la Copa Tango. Consiguió dos medallas de oro en los Evita. A nivel internacional, se consagró campeón de la Copa Sul de Brasil y del Torneo Tres Naciones.

Sebastián Fernández

Tuvo participación en distintas competencias deportivas durante 2026. Entre sus desafíos se destacaron el Ironman 70.3 San Juan, la Maratón 2026, el Desafío Nightrun y la Vuelta a San Juan de ciclismo de ruta. También afrontó el desafío del Ironman Full, aunque no pudo completar la prueba.

Adrián Jesús García

El jugador de fútbol amputado fue campeón del Argentino en Mar del Plata con Los Leones de Tucumán y obtuvo dos subcampeonatos en la Copa Fortaleza Guaraní, en Corrientes y Buenos Aires. Representó a Tucumán en la Copa Libertadores y convocado por Rosario Central para un torneo internacional en diciembre.

Jonathan Castillo

Tuvo un 2026 destacado en el fútbol para personas sordas. Se consagró campeón panamericano con la Selección Argentina de fútbol, Los Toros, y subcampeón panamericano de futsal. Además, actualmente es el capitán de la Selección Sanjuanina de fútbol de la ASSJ, Los Espartanos.

Maximiliano Pérez García

El ciclista de 22 años tuvo una destacada participación internacional en 2026 en ciclismo adaptado, dentro de la categoría Tándem. En los Parasudamericanos de Valledupar obtuvo la medalla de plata en contrarreloj individual. En el Panamericano de Paraciclismo, en Brasil, consiguió tres medallas de plata en persecución individual, contrarreloj y ruta.

Fútbol local

Emanuel Astudillo / Del Bono

Fue una de las figuras del histórico ascenso de Del Bono a la Primera División del fútbol sanjuanino. Como capitán y referente, lideró al equipo durante la campaña en la Primera B y consiguió el título del torneo de ascenso, sellando el regreso del Bodeguero a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.

Javier Gil / Desamparados

Llegó a Sportivo este 2026 y se convirtió en una pieza clave por su talento y juego para clasificar al Puyutano al Regional Amateur y, tras superar una lesión, regresó para ayudar al equipo para ganar el Clausura Local. Fue fundamental para la clasificación a semifinales del Regional tras eliminar a Unión de Villa Krause.

Carlos Méndez / Minero

El mediagüino tuvo un destacado 2026 con Atlético Minero. Se consagró campeón del Apertura local y jugó la final del Clausura. Fue protagonista en la semifinal ante Alianza, donde convirtió uno de los goles del empate 2-2 y luego festejó el pase a la definición tras imponerse en los penales.

Luciano Riveros / Alianza

El Luchi tuvo una temporada consagratoria con Atlético Alianza. Se convirtió en el máximo goleador del Clausura con 14 tantos. Fue convocado a la selección sanjuanina para disputar la Copa País. Además, fue protagonista en los playoffs, con goles decisivos en cuartos y semifinales, consolidándose como una de las figuras del fútbol sanjuanino.

Franco Sosa / Libertad

Juvenil "La Joya" fue una de las figuras de Libertad en la Primera B Local. Tuvo un papel clave en la clasificación del equipo de Las Chacritas a la final por el segundo ascenso, tras convertir el empate parcial en el 2-2 frente a Villa Hipódromo y marcar uno de los penales en la definición que le dio el pase a la final.

Fútbol nacional

Fabricio Pérez

El extremo oriundo de Rawson que se inició en Trinidad, se afianzó en Estudiantes de La Plata y fue pieza fundamental para la campaña brillante del Pincha que lo metió en la histórica final de la Copa Libertadores. El gran año del sanjuanino despertó el interés de clubes como el Botafogo de Brasil.

Francisco Álvarez

El defensor central sanjuanino tuvo un año estupendo en Argentinos Juniors. Se posicionó como el defensor central argentino con mejor promedio de conducciones progresivas por partido (3.9 cada 90 minutos), despertando el interés de clubes como Boca y River.

Sebastián González

El "Pulpito" llegó a los 150 partidos con la camiseta de San Martín. En una campaña marcada por las irregularidades que lo dejó afuera del Reducido, el talentoso futbolista fue de lo más destacado en el Verdinegro.

Franco Goria

El "Chivato" a sus 22 años arribó a Desamparados para aportar goles y convertirse en una de las figuras que llevó al Víbora a ser campeón del Clausura y a ser protagonista en el Regional Amateur. Es el mayor artillero de Sportivo, a fuerza de goles y coraje, se metió al hincha en el bolsillo.

Ignacio Baraona

Volante creativo de Atlético Unión, llegó a Villa Krause tras sus buenas actuaciones en la Reserva de San Martín. Inteligente a la hora de armar juego y con potencia a la hora de rematar, el pibe de 21 años es una de las figuras del Azul en el Regional Amateur.

Futsal

Evelin Gutiérrez

La jugadora de La Gloria y referente del futsal femenino provincial. La futbolista tuvo un papel destacado llevando al seleccionado sanjuanino a la final en el último Campeonato Nacional de Selecciones.

Diego Toledo

Es una de las piezas fundamentales del equipo Barrios de Pie, el último campeón del futsal sanjuanino. Además fue figura en el seleccionado sanjuanino de futsal. Participó como refuerzo de Atlético Alianza en el último Regional Federal Amateur.

Braian Retamar

Es una de las figuras de La Gloria y también destacado futbolista en el seleccionado sanjuanino de futsal. Participó en el último Regional Federal Amateur, Zona Campeonato.

Lautaro Reyna

Jugador de los más destacados de Atlético de la Juventud Alianza y del seleccionado sanjuanino de futsal. Participó en el último Regional Federal Amateur, Zona Campeonato disputado en Río Gallegos.

Dalmiro Parron

Jugador de Atlético de la Juventud Alianza y del seleccionado sanjuanino de futsal. También participó en el último Regional Federal Amateur, Zona Campeonato. Un jugador a tener en cuenta en la disciplina.

Golf

Patricio Gutiérrez

Viene de una gran campaña de años anteriores cerrando la temporada 2026 con buenos números. Se consagró campeón cuatro veces en el Sanjuanino de Parejas. Además fue tres veces campeón sanjuanino individual. El jugador de primera tiene +4 de hándicap.

Julio Marún

Con +2 de hándicap, el también jugador de Primera logró el Campeonato Sanjuanino de Parejas. A eso le sumó su consagración dos veces en el Campeonato Sanjuanino Individual. Otro que tuvo temporadas positivas.

Agustín López

Logró de manera brillante el título de campeón sanjuanino individual en Primera división de caballeros en la última edición disputada. Se impuso en una reñida final a 36 hoyos frente a Rodolfo Yanzón en el club Amancay de Alto de Sierra. Tiene 0 de hándicap.

Luz Armijo

Se consagró campeona cinco veces en el torneo sanjuanino individual. La última la consiguió a fines de la temporada anterior (aún no se disputa la edición actual). Mostró solidez, precisión y un gran cierre para coronarse ante Malena Dentoni.

Candela Armijo

Es jugadora de Primera representando al club Amancay. En los últimos años se consagró cuatro veces como subcampeona sanjuanina individual, dejando en evidencia ser una muy buena jugadora que se adapta a los desafíos complicados.

Gran DT

Fabián Armoa / UPCN

San Juan Voley Volvió a hacer historia en 2026 al conducir a UPCN San Juan Vóley a su décimo título de la Liga Argentina, tras vencer a Ciudad Vóley en la final. Con esta consagración, amplió su récord como el entrenador más ganador del certamen. Continuará al frente del equipo, alcanzando 19 temporadas consecutivas.

Mauricio Del Cero / Desamparados

Tuvo un año brillante con Desamparados que llegó a ser campeón del Clausura local con una sola derrota. En el Regional Amateur clasificó al Puyutano a las semifinales de la Región Cuyo. El histórico excapitán del ascenso de 2011 regresó al club como DT y consiguió posicionarlo entre los equipos protagonistas de la temporada.

Fernando Llarena / UNSJ

Consiguió un tricampeonato consecutivo como DT de Universidad. Dirigió dos seleccionados provinciales, el juvenil femenino para los Binacionales y el de básquet 3x3 para los JAUR. Además, impulsó el crecimiento de Las Patitas, el equipo femenino de la UNSJ, y promovió la formación de nuevos talentos en campus de tecnificación.

José Luis Páez / Selección Argentina hockey sobre patines

El "Negro" cerró su ciclo al frente de la Selección Argentina con un subcampeonato mundial en los World Skate Games de Asunción 2026 tras perder la final ante Francia. A cargo de la Selección jugó cuatro mundiales y en las cuatro citas mundialistas llegó a la final, algo que nadie había logrado. R

icardo Yacante / Hipismo San Juan

Guió a Santiago Muñoz Montané, de 14 años, a la medalla de bronce en el Sudamericano FEI de Chile. Recibió un reconocimiento del Jockey Club Córdoba por su trayectoria y aporte a la formación de jinetes y fue convocado por la Federación Ecuestre Argentina para participar en clínicas de perfeccionamiento destinadas a jóvenes promesas.

Handbol

Constantin Lambrechts

Jugador actual de la Liga de Honor en River Plate de la Federación Metropolitana de hándbol. Estuvo disputando el Panamericano de Clubes en Asunción (Paraguay).

Lucía Segovia

Actual jugadora de Ferro Carril Oeste de Buenos Aires, club en el que es capitana del equipo B que disputa la Liga de Plata en la Federación Metropolitana de hándbol.

Jorge Iribarren

Actual jugador de Regatas de Mendoza. Tiene 17 años y están dando sus primeros pasos en la Liga mayor. También se destaca en el Beach Hándbol. Estuvo convocado este año en el Cenard con el grupo de Beach del país luego de haber pasado varios selectivos.

Anselmo Salinas

Con 15 años salió de la Escuela Municipal de Hándbol de Pocito. El año anterior integró la Selección Argentina menor donde disputó el Sudamericano en Asunción (Paraguay) donde se consagró campeón.

Ignacio Porres

Actualmente juega en el club Sedalo, disputando de Liga de Honor de la Federación Metropolitana de hándbol. Con ese club está en el Top 4 a nivel país luego del último nacional de club de Argentina.

Hipismo

Santiago Muñoz Montané

El jinete de la categoría Children logró la medalla de bronce en el Sudamericano de Saltos Hípicos, en Chile. Además se consagró campeón en el Cordillerano al igual que en el Vendimia. Logró el 3° puesto en el FEI Jumping Children Classics de Rosario. Contó con la preparación de Ricardo Yacante.

Bautista Jaled

Jinete de categoría Primera. Se consagró campeón del Torneo Aniversario Mendoza. Además fue campeón del Aniversario San Juan, 2° puesto en el Gran Premio Vendimia (Mendoza) y 3° puesto en el Mini Gran Premio del Aniversario Club Alemán de Equitación en Buenos Aires.

Mauricio Rapaport

El experimentado jinete del Jockey Club San Juan sigue dando que hablar en la categoría Primera. Entre sus logros destacados, se consagró campeón del Gran Premio Vendimia en Mendoza. Además, logró el tercer puesto en el Gran Premio Cordillerano de San Juan.

Daniela Segado

Amazona de categoría Amateur. Se consagró campeona del Cordillerano, al igual que en el Torneo Regional de Rosario y el Torneo Aniversario Club Hípico de Mendoza. Asimismo, fue subcampeona en el Torneo del Centro de la República en Córdoba e igual posición en el Aniversario de San Juan.

Nicolás Turcumán

Integrante de la categoría Segunda. Logró el título en el Cordillerano y fue subcampeón en el Vendimia. Es además el campeón del FEI Jumping World Challenge, quedando habilitado a participar en las selectivas para las olimpiadas juveniles 2026.

Hockey sobre patines masculino

Bautista Romero

Un juvenil de tremendo futuro en el hockey sobre patines sanjuanino y argentino. Como capitán del Seleccionado Nacional logró goles fundamentales para que el equipo Sub/19 Albiceleste terminara subiéndose al podio en el Mundial disputado en Asunción.

Constantino Acevedo

El arquero de la Selección Argentina mayor fue la gran figura de la Albiceleste en el Mundial disputado recientemente en Asunción (Paraguay). En la final el equipo argentino perdió por penales ante Francia, quedándose con el subcampeonato pero el Conti fue considerado el mejor arquero del Mundial.

Danilo Rampulla

Mostró su notable progreso en el juego en el Mundial desarrollado en Asunción. Apareció en momentos claves para colaborar con el seleccionado argentino para llegar a la final por cuarta vez consecutiva. Su personalidad y habilidad lo distinguen.

Matías Sillero

Uno de los jugadores símbolos del plantel de la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) que logró quedarse con el título en el Campeonato Argentino de la presente temporada. Además resultó vital también en la obtención de la corona en el torneo Apertura local. Hizo goles vitales en ambos torneos.

Nicolás Alonzo

Personalidad y calidad al servicio del Seleccionado Argentino Sub/19 que terminó tercero en el Mundial desarrollado recientemente en Asunción (Paraguay). Vital en el equipo nacional que perdió ajustadamente en semifinales ante España pero subió al podio al ganarle a Italia por el tercer puesto.

Hockey sobre patines femenino

Andrea Jara

Una arquera con experiencia y capacidad demostrada. Supo integrar el equipo nacional y sus condiciones siguen intactas. Su actuación resultó fundamental para que su equipo, la Unión Vecinal de Trinidad, levantara la Copa al consagrarse campeón del Campeonato Argentino de Clubes.

Camila Moreno

Una jugadora símbolo de la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) que logró de manera justiciera el título en el Campeonato Argentino de Clubes en la presente temporada. Mantiene sus condiciones intactas y se proyecta para seguir firme en sus grandes actuaciones aportando para su equipo.

Florencia Felamini

Muy buena actuación con la Selección Argentina de mayores en el Campeonato Mundial desarrollado en Asunción (Paraguay). Apareció en los momentos justos para marcar goles fundamentales. Ha tenido un gran progreso desde que está en el exterior.

Julieta Fernández

La jugadora mendocina no sólo fue uno de los símbolos del equipo argentino en el Mundial en Paraguay sino que demostró su capacidad goleadora marcando tantos vitales para que el equipo avanzara en el certamen. Levantó junto a sus compañeras el trofeo y las medallas por el subtítulo.

Natalia Jara

Garantía de seguridad en el arco de la Selección Argentina que se quedó con el subcampeonato en el Mundial desarrollado recientemente en Asunción (Paraguay). Apareció con máxima expresión en los partidos decisivos (semifinal y final) del torneo ecuménico. Gran futuro.

Hockey sobre césped

Victoria del Carril

La experimentada jugadora de Universidad es pieza fundamental para los logros de Las Patitas. Destacada por su juego, su visión tanto en su club como en el seleccionado mayor de la Asociación Sanjuanina de hockey sobre césped.

Julieta Zapata

Fue elegida como jugadora del torneo Sub-16 en Mendoza. La hockista del San Juan Rugby Club fue destacada en su división y convocada por segunda vez en el 2026 a las Leoncitas.

Tobías Verdenelli

El joven es destacado por su juego y su talento en el hockey sobre césped sanjuanino. Con tan solo 16 años brilló en el Seleccionado Mayor de Caballeros de la Asociación Sanjuanina. El hockista del Barreal Hockey Club cuenta en su haber una convocatoria para Los Leoncitos.

Sofía Chancay

La jugadora de la Universidad es destacada en su división y convocada por segunda vez en el 2026 a las Leoncitas Sub 16 en las instalaciones del Club Universitario de Bahía Blanca, donde el cuerpo técnico nacional junto a 24 talentos convocados de distintos puntos del país.

Josefina Guzman

La arquera del San Juan Rugby Club tuvo un gran año y una destacada actuación en la final en que ganó por penales el torneo apertura de la Asociación Sanjuanina de hockey Sobre césped.

Karate y Judo

Agustín Ramos / Karate

El rawsino de 15 años tuvo su primera convocatoria a la Selección Argentina y compitió en el Panamericano Juvenil en Costa Rica, tras sumar puntos y obtener importantes resultados en competencias nacionales en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Fue, además, el único representante sanjuanino en el certamen continental.

Dylan Lineares / Karate

Se consolidó como uno de los principales referentes del karate sanjuanino, al ubicarse en el primer puesto del ranking nacional en las modalidades de Kata y Kumite. Además, se consagró campeón del Torneo Milenium, disputado en Mendoza. En el 2025 se convirtió en el primer niño sanjuanino de su edad en integrar la Selección Argentina de Karate.

Lilia Lahoz / Karate

Tuvo una destacada temporada 2026 en el karate, con importantes resultados a nivel nacional en la categoría U21. Obtuvo la medalla de plata en Kumite Ranking en la Copa Atlántico, disputada en Mar del Plata, y consiguió un doble podio en el Torneo Nacional Jardín de la República, en Tucumán, donde ganó la plata en Kumite +68 kg y el bronce en Kata.

Tomás Ferrandiz / Judo

El judoca de 11 años se consagró campeón del Centro República en la categoría Sub 13 hasta 50 kilos, en Córdoba, y fue convocado a la Selección Argentina tras ganar sus nueve combates en un campus nacional. Representó al país en el Panamericano de Judo, disputado en Cancún, México. Se consolidó entre los referentes infantiles de la disciplina.

Jeremías Fernández / Judo

Se consagró campeón argentino senior por primera vez en su carrera. Obtuvo la medalla de oro en el Nacional Apertura, disputado en abril en el Cantoni. El título marcó su primera consagración en la categoría Mayores, luego de una trayectoria con múltiples logros en divisiones formativas.

Motociclismo (enduro y motocross)

Mateo Bongiovanni / Velocidad

El piloto sanjuanino participó en el Campeonato Argentino de Velocidad, está luchando por el título de la categoría Superbike Pro, la última fecha se corre del 13 al 15 de noviembre en El Villicum.

Arturo Bretillot / Motocross

El sanjuanino es uno de los protagonistas del Campeonato Argentino de motocross, siempre estando en las primeras posiciones de la categoría MX1B.

Melina Bretillot / Enduro y Motocross

La sanjuanina es una de las que combina las competencias como enduro y motocross. Este año logró una gran actuación en el Six Days de enduro en Portugal donde terminó en el 5° lugar.

Juan Cruz Martínez / Enduro

El piloto de la provincia es líder de la categoría Senior A del enduro sanjuanino y además fue uno de los ganadores de la fecha del Enduro Argentino en San Juan.

Catalina Rodríguez / Motocross

La joven piloto tiene apenas 10 años y ya da que hablar en el motocross de la provincia. Viene consiguiendo varios podios en el Campeonato Argentino en la categoría 50cc.

Natación

Sofía Ovalles Ortis

Una de las promesas de la natación de San Juan. Este año logró la Medalla de bronce mundial en Aguas Abiertas: Tercer puesto en la prueba de 5 kilómetros (categoría 14-15 años) con un tiempo de 1h00m37s en el Lago del Parque del Sur (Santa Fe).

María Inés Vizzo

Otro de los valores sanjuaninos de enorme proyección nacional. En abril de 2026, tuvo una actuación consagratoria en el Parque Roca (Buenos Aires), logrando múltiples podios en las categorías Juveniles y Juniors. Está convocada a la Selección Argentina.

Alma Martina Ferreyra

Con 13 años, ha conseguido una proyección más que trascendente en el mapa argentino. En el Nacional de Infantiles y Menores de junio de 2026, obtuvo la medalla de bronce (3° puesto) en la prueba de 100 metros pecho con una marca de 1m.20s.87/100.

Bautista Lima

Perteneciente a la categoría 2014, que se destaca a nivel nacional e internacional como representante del Club Ausonia. En este año fue protagonista del Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas (Santiago de Chile): Primer puesto por equipos, como saliente.

Bautista Alvarez

Joven nadador de Albardón, compite para el club Ausonia. Integró la Selección Sanjuanina en los Binacionales de Valparaíso. Participa en pruebas de estilo libre y combinados (como 200m libre, 400m libre, 1500m libre y 200m medley).

Pádel y Squash

Emiliano Dillon / Squash

El ex futbolista de 32 años, actualmente es la mejor raqueta de squash de San Juan. Logró el primer puesto en la categoría A en el torneo anual 2025 y perfila que este año repetirá el campeonato. De las seis etapas disputadas hasta el momento, ganó cuatro.

Lucas Silva / Squash

Es la joven promesa del squash sanjuanino. Con solo 14 años disputó nacionales en Sub-15, saliendo campeón en Buenos Aires en septiembre pasado. En febrero fue el primer sanjuanino convocado a la Selección Argentina para disputar el Sudamericano Sub-15 en Paraguay.

Pablo Sánchez / Pádel

Con 29 años se consagró campeón en el torneo de CICUPA SJ disputado en el mes de mayo. Ganó la Primera categoría junto a la figura española Víctor Ruiz (quien en ese momento era top 38° del ranking mundial).

Alejo Ribes / Pádel

El joven jugador sanjuanino de 20 años es una de las máximas promesas, jugando la final del torneo CICUPA SJ este año en dupla junto a Lucas González. La final la perdieron contra Sánchez-Ruiz.

Lucas González / Pádel

Participa en torneos del circuito oficial AJPP (como los certámenes 2000pt y 4000pt, incluyendo recientes presentaciones en San Luis/Villa Mercedes y La Rioja junto a compañeros como Nicolás Arno). Con 20 años es uno de los pocos jugadores sanjuaninos de Primera.

Patín carrera y Patinaje artístico

Joaquín Cerda / Patín Carrera

Con 16 años es la joven promesa del patín carrera sanjuanino. Actualmente está entre los 10 mejores puestos de la categoría juveniles varones a nivel nacional, detalle indicativo de su permanente progreso.

Fernanda Illanes / Patín Carrera

Patinadora velocista que representa a la Municipalidad de Pocito. Múltiple campeona nacional en 100, 200 y 500 metros tanto compitiendo en ruta como en pista. Participó en octubre en los World Skate Games de Asunción 2026 (Paraguay).

Oscar Contrera / Patín Carrera

Patinador fondista de 67 años. Más de cinco décadas de trayectoria. Múltiple campeón argentino en 5kms, 10kms, 15kms. y 42 kms. Su último logro es la medalla de bronce en la Maratón de los World Skate Games en Asunción 2026 (Paraguay).

Sara Toia / Patinaje artístico

Tuvo una temporada consagratoria este 2026. Se consagró subcampeona mundial y ganó la medalla de plata en la Final de la Artistic World Cup, disputada en Cesena, Italia, en la categoría Youth Ladies de Solo Dance. Obtuvo el título panamericano y ganó la medalla de oro en la Semifinal de la Copa del Mundo, en Buenos Aires.

Octavio Morte / Patinaje artístico

En abril se consagró campeón de la World Cup 2026 en la categoría Libre Masculino Juvenil, en Buenos Aires. Además, con apenas 16 años, obtuvo el octavo puesto en el Mundial de Patinaje Artístico, disputado en Asunción, Paraguay, donde compitió en la categoría Junior y representó a la Argentina y al Andino Patín Club.

Rugby

Manuel Cuneo

El jugador de San Juan RC en el primer semestre participó en la franquicia del Capibaras XV y tuvo una destacada participación. A su vez jugó en Los Pumitas en el Rugby Champions Chip y además disputó el Mundial. Fue el primer sanjuanino que le ganó a los All Black.

Rafael Lértora

Se formó en la “U” sanjuanina. Ahora lleva cuatro temporadas jugando en la elite de Italia. Figura del Rovigo Delta Rugby Club, el equipo más importante de Italia. Fue uno de los titulares más importantes en su club. Un ídolo en ese club europeo.

Estanislao Gómez

El apertura también se formó en la Universidad de San Juan. En la actualidad está jugando en el club La Tablada de Córdoba. Es el máximo goleador del rugby de la provincia mediterránea. En su puesto está teniendo un nivel impresionante.

Juan Pablo Castro

Desde el año pasado está jugando en el Benfica de Portugal, que si bien no es una de los niveles más importantes de Europa lo destacable de jugador sanjuanino es que ese club logró el título después de más de 20 años.

Ignacio Soler

El crédito local de la actividad. Una gran figura de Huazihul, club al que lo llevó al título local convirtiéndose en una de las grandes figuras. Tiene 19 años y juega de full back. Completo con el pie y también con el tackle.

Tenis

Jerónimo Mazzei

El tenista sanjuanino participa del circuito profesional ATP, ha realizado giras en Ecuador, Chile y nacionales. En la actualidad Mazzei es el único representante del tenis profesional de la provincia.

Federico Alfaro

Se consolidó en la temporada 2026 como el N°1 de la Región de Cuyo Sub-12 y lidera de manera absoluta el Ranking General de la Federación Sanjuanina de Tenis. Su destacada regularidad a escala nacional lo posicionan dentro del Top 20 del Ranking Nacional AAT.

Tomás Platero

Es el campeón del último torneo de Primera división de la provincia, actualmente es el mejor jugador de la categoría Sub-16 y es el último campeón del Regional de la disciplina.

Raúl "Rulli" Guardia

Ocupa el segundo lugar en el ranking nacional en Hong Kong China. Asimismo, compite en la liga de Hong Kong por equipos con el Indian Recreation Club (IRC), salió campeón y es líder. Fue campeón del primer torneo nacional y, en el segundo, subcampeón en singles y campeón en dobles.

Marina Sansó

Oriunda del Hispano, emigró a los EEUU para incorporarse a las competencias de la NJCAA (National Junior College Athletic Association). Forma parte del equipo de tenis femenino de los Titans en el Eastern Florida State College (EFSC), en Melbourne, Florida. Aparece registrada en el roster oficial de la universidad para las temporadas de tenis.

Vóley

Alejandro Toro

El receptor de UPCN se consagró campeón de la Liga de Voleibol Argentina 2025/26. Este logro se consolidó tras un año en la A2 y una serie final jugada ante Ciudad de Buenos Aires en el estadio del Gremial ante una multitud. Fue elegido MVP de la final.

Manuel Armoa

Logró ser el máximo anotador de Argentina y una de sus figuras en el Sudamericano masculino, liderando el triunfo clave 3-0 sobre Chile que dejó al equipo cerca del Mundial. Actualmente integra el poderoso plantel de Sada Cruzeiro de Brasil.

Matías Sánchez

Se consagró campeón de la Liga Nacional de Voleibol de Francia con el club Montpellier Volley, logrando el noveno título liguero de la historia del club. Previo a eso, fue elegido y reconocido como el mejor armador de la Liga de Francia. Con la Selección se consolidó y disputó la Volleyball Nations League (VNL) y el Sudamericano.

Candelaria Herrera

La sanjuanina participó en el Sudamericano de vóley femenino, donde fue incluida en el equipo ideal del torneo. Las Panteras, bajo su dirección, lograron clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y a la Copa Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.

Samuel Guidi

Formado en Banco Hispano Vóley. Fue capitán de la Selección Argentina U19 campeona sudamericana de 2024 y disputó el Mundial U19 de Uzbekistán en 2025. Este año integró la Selección Mayor campeona de la Copa Sudamericana y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

De este voto masivo surgirán únicamente los tres atletas más votados por categoría, quienes conformarán las ternas oficiales que avanzarán a la instancia definitiva.

La cuenta regresiva hacia la gran noche

El calendario oficial del certamen ya tiene marcadas a fuego sus fechas clave. El periodo de votación del público permanecerá abierto de manera ininterrumpida hasta el jueves 26 de noviembre. En tanto que el domingo 29 de noviembre, se darán a conocer de manera oficial las ternas definitivas con los tres clasificados por disciplina.

Posteriormente, el 2 de diciembre entra en acción el jurado de especialistas, integrado por un selecto grupo de periodistas deportivos, autoridades de la provincia y destacados exdeportistas. Ellos tendrán la tarea de evaluar el desempeño de los ternados y elegir a los ganadores de cada rubro, como así también definir al gran triunfador de la 20° edición del premio mayor.

El broche de oro llegará el 17 de diciembre con la celebración de la Fiesta de Premiación, donde se revelará la incógnita y se coronará al Deportista del Año 2026.