Mauricio Pochettino, nuevo DT del Manchester United: los desafíos para sacar al equipo de la crisis

El entrenador argentino fue confirmado en uno de los gigantes de Inglaterra, que perdió su identidad y atraviesa una de sus etapas más complicadas. Estos son los puntos clave de su trabajo.

Mauricio Pochettino tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera: fue confirmado como nuevo técnico del Manchester United, un gigante del fútbol inglés que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente.

No se trata solo de ganar partidos y salir de los últimos puestos de la Premier League. El problema es más profundo: el equipo perdió su identidad, no encuentra una idea de juego y tiene futbolistas muy lejos del nivel que supieron mostrar.

1. Devolverle una identidad al equipo. El primer gran desafío es recuperar una idea. Con Carrick, el equipo pasó de algunos momentos de buen fútbol a encadenar actuaciones muy irregulares, sin una estructura reconocible. Hay buenos futbolistas, pero no un equipo: le cuesta presionar, no siempre encuentra sociedades para construir juego y sufre cuando tiene que defender cerca de su arco. Pochettino deberá imprimirle su sello, basado en la intensidad, la presión alta y el compromiso colectivo.

2. Recuperar la mejor versión de Bruno Fernandes. Será uno de los trabajos individuales más importantes. El capitán está lejos de su mejor nivel, en contraste con la temporada 2025/26, cuando fue elegido mejor jugador de la Premier League tras sumar 8 goles y 20 asistencias en 37 partidos, y fue clave para que el United terminara tercero y clasificara a la Champions League. Hoy lleva cuatro goles en el torneo (uno fue un hat-trick ante Ipswich) y quedó en el centro de la polémica por sus diferencias con decisiones tácticas de Carrick. Pochettino tendrá que devolverle protagonismo, confianza y libertad.

3. Motivar a un plantel que perdió la confianza. Los resultados negativos, la inestabilidad en el banco y los cambios constantes de rumbo golpearon a un vestuario que necesita volver a creer. El técnico deberá reconstruir la relación entre los futbolistas y el proyecto deportivo. Tiene experiencia en este tipo de procesos: en Tottenham armó un equipo competitivo a partir de la intensidad y el crecimiento de sus jugadores.