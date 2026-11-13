Mauricio Pochettino, nuevo DT del Manchester United: los desafíos para sacar al equipo de la crisis

Mauricio Pochettino tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera: fue confirmado como nuevo técnico del Manchester United, un gigante del fútbol inglés que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente.
El entrenador argentino fue confirmado en uno de los gigantes de Inglaterra, que perdió su identidad y atraviesa una de sus etapas más complicadas. Estos son los puntos clave de su trabajo.
Mauricio Pochettino tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera: fue confirmado como nuevo técnico del Manchester United, un gigante del fútbol inglés que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente.
No se trata solo de ganar partidos y salir de los últimos puestos de la Premier League. El problema es más profundo: el equipo perdió su identidad, no encuentra una idea de juego y tiene futbolistas muy lejos del nivel que supieron mostrar.
1. Devolverle una identidad al equipo. El primer gran desafío es recuperar una idea. Con Carrick, el equipo pasó de algunos momentos de buen fútbol a encadenar actuaciones muy irregulares, sin una estructura reconocible. Hay buenos futbolistas, pero no un equipo: le cuesta presionar, no siempre encuentra sociedades para construir juego y sufre cuando tiene que defender cerca de su arco. Pochettino deberá imprimirle su sello, basado en la intensidad, la presión alta y el compromiso colectivo.
2. Recuperar la mejor versión de Bruno Fernandes. Será uno de los trabajos individuales más importantes. El capitán está lejos de su mejor nivel, en contraste con la temporada 2025/26, cuando fue elegido mejor jugador de la Premier League tras sumar 8 goles y 20 asistencias en 37 partidos, y fue clave para que el United terminara tercero y clasificara a la Champions League. Hoy lleva cuatro goles en el torneo (uno fue un hat-trick ante Ipswich) y quedó en el centro de la polémica por sus diferencias con decisiones tácticas de Carrick. Pochettino tendrá que devolverle protagonismo, confianza y libertad.
3. Motivar a un plantel que perdió la confianza. Los resultados negativos, la inestabilidad en el banco y los cambios constantes de rumbo golpearon a un vestuario que necesita volver a creer. El técnico deberá reconstruir la relación entre los futbolistas y el proyecto deportivo. Tiene experiencia en este tipo de procesos: en Tottenham armó un equipo competitivo a partir de la intensidad y el crecimiento de sus jugadores.
4. Encontrar un once titular. El United tiene alternativas en casi todos los puestos, pero la cantidad de opciones no siempre se traduce en soluciones. Pochettino deberá definir prioridades: elegir una defensa, hallar una sociedad confiable en el mediocampo y establecer quiénes darán profundidad al ataque. Consolidar un equipo base será clave para recuperar automatismos y construir identidad.
5. Acertar en el próximo mercado de pases. El club no puede permitirse volver a gastar grandes sumas sin una estrategia clara. El DT tendrá que identificar qué necesita realmente el equipo, qué jugadores se adaptan a su idea y qué integrantes del plantel no encajan en su proyecto. La prioridad debería ser un equipo equilibrado: un mediocampo que recupere y juegue, una defensa confiable y futbolistas que marquen diferencias en los últimos metros.
En ese marco aparece además el futuro de Bruno Fernandes: el portugués rechazó una segunda propuesta de renovación y su contrato vence en junio de 2027, aunque el club tiene una opción para extenderlo un año. Será una situación importante para definir el rumbo deportivo y económico de la institución.