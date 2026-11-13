    • 13 de noviembre de 2026 - 12:48

    Karatekas sanjuaninos compiten este fin de semana en el Nacional Clausura

    Ocho deportistas locales competirán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el CeNARD en el cierre del calendario 2026.

    A Buenos Aires. El karate de San Juan estará presente en el Nacional Clausura en el Cenard.

    A Buenos Aires. El karate de San Juan estará presente en el Nacional Clausura en el Cenard.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana, el karate argentino vivirá una cita decisiva en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) , ubicado en el barrio porteño de Núñez. Durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el XXIV Torneo Nacional Clausura 2026 , un evento organizado por la Federación Metropolitana de Karate y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate (FAK).

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    La competencia reviste una importancia fundamental para los deportistas de todo el país: al tratarse de la última fecha del circuito nacional, los resultados obtenidos definirán las posiciones finales del ranking y determinarán quiénes integrarán la Selección Argentina durante la temporada 2027. Por este motivo, el torneo reunirá a las principales delegaciones, provincias y dojos del territorio nacional.

    San Juan dirá presente en la capital del país con una comitiva que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial . La delegación de atletas que representará a la provincia en el tatami está conformada por:

    • Mía Escarate

    • Jenifer Bolado

    • Lisandro Tobares

    • Lautaro Oro

    • Dylan Lineares

    • Lilia Lahoz

    • Lionel González

    • Yael Araya

    El plantel contará con la asistencia técnica de los coaches Fabio Olivera y Lautaro Or o —quien cumplirá doble función en el certamen—, mientras que Víctor Nasif Ahún viajará en representación de la provincia para desempeñarse como árbitro del evento.99

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