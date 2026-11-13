Karatekas sanjuaninos compiten este fin de semana en el Nacional Clausura

Este fin de semana, el karate argentino vivirá una cita decisiva en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) , ubicado en el barrio porteño de Núñez. Durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el XXIV Torneo Nacional Clausura 2026 , un evento organizado por la Federación Metropolitana de Karate y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate (FAK).
La competencia reviste una importancia fundamental para los deportistas de todo el país: al tratarse de la última fecha del circuito nacional, los resultados obtenidos definirán las posiciones finales del ranking y determinarán quiénes integrarán la Selección Argentina durante la temporada 2027. Por este motivo, el torneo reunirá a las principales delegaciones, provincias y dojos del territorio nacional.
San Juan dirá presente en la capital del país con una comitiva que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial . La delegación de atletas que representará a la provincia en el tatami está conformada por:
• Lisandro Tobares
• Lautaro Oro
• Dylan Lineares
• Lilia Lahoz
• Lionel González
• Yael Araya
El plantel contará con la asistencia técnica de los coaches Fabio Olivera y Lautaro Or o —quien cumplirá doble función en el certamen—, mientras que Víctor Nasif Ahún viajará en representación de la provincia para desempeñarse como árbitro del evento.99