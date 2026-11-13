Karatekas sanjuaninos compiten este fin de semana en el Nacional Clausura

Ocho deportistas locales competirán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el CeNARD en el cierre del calendario 2026.

A Buenos Aires. El karate de San Juan estará presente en el Nacional Clausura en el Cenard.

Este fin de semana, el karate argentino vivirá una cita decisiva en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) , ubicado en el barrio porteño de Núñez. Durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el XXIV Torneo Nacional Clausura 2026 , un evento organizado por la Federación Metropolitana de Karate y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate (FAK).

La competencia reviste una importancia fundamental para los deportistas de todo el país: al tratarse de la última fecha del circuito nacional, los resultados obtenidos definirán las posiciones finales del ranking y determinarán quiénes integrarán la Selección Argentina durante la temporada 2027. Por este motivo, el torneo reunirá a las principales delegaciones, provincias y dojos del territorio nacional.

San Juan dirá presente en la capital del país con una comitiva que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial . La delegación de atletas que representará a la provincia en el tatami está conformada por:

• Mía Escarate

• Jenifer Bolado