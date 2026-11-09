Fe sin fronteras: sanjuaninos viajaron a Córdoba para vivir la histórica misa del Papa León XIV

Familias enteras cruzaron la cordillera de la ansiedad y el calor para estar cerca del Pontífice. Hubo quienes esperaron desde la madrugada, quienes armaron campamento para pasar la noche y quienes combinaron la fe con el sueño de un hijo futbolista.

En Córdoba el sol pega fuerte, la fila avanza despacio y nadie se queja. Bajo un calor intenso, miles de fieles aguardan en las afueras de la ciudad el momento más esperado: la misa multitudinaria que León XIV encabezará este martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica de Aviones. Llegaron de Córdoba, de Chile y de provincias como Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero. Y también de San Juan, que se hizo presente con historias que emocionan.

Foto: Daniel Arias "Una experiencia única" Una de ellas es la de Mónica Páez, de 53 años. Pertenece a la parroquia Santos Cosme y Damián y canta en el coro diocesano de la Catedral. Llegó junto a su marido, Leonardo Ferra, y Rosa Ferra, y aguardó en la fila con la emoción a flor de piel. Su deseo es uno solo: estar lo más cerca posible del Papa y llevarse de Córdoba una experiencia única.

Una noche a la intemperie, con la familia Desde Chimbas viajó Malena Segura con sus hijos Lucio (16), Lucía (10) y Amparo (8), alumnos del colegio San José. Para ella, la prioridad es que los chicos, aun siendo tan jóvenes, vivan algo que no olvidarán.

Vinieron preparados para todo: mucha comida, mucha bebida, abrigo, camas y reposeras para atravesar la noche en el lugar. Es que el sol de la tarde calienta, pero sopla un aire que anticipa que, cuando caiga el sol, el frío se va a hacer sentir.

Un viaje por la fe y por un sueño La tercera historia es la de la familia de Pocito, formada por Silvana Martín, Nelson Arena y sus hijos Lautaro (15), María Emilia (11) e Isabela (4). Su viaje tiene una curiosidad: llegaron a Córdoba porque el 11 de noviembre, Lautaro tiene una prueba de fútbol en Talleres.