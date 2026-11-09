    • 9 de noviembre de 2026 - 18:50

    Fe sin fronteras: sanjuaninos viajaron a Córdoba para vivir la histórica misa del Papa León XIV

    Familias enteras cruzaron la cordillera de la ansiedad y el calor para estar cerca del Pontífice. Hubo quienes esperaron desde la madrugada, quienes armaron campamento para pasar la noche y quienes combinaron la fe con el sueño de un hijo futbolista.

    Foto; Daniel Arias

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    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    En Córdoba el sol pega fuerte, la fila avanza despacio y nadie se queja. Bajo un calor intenso, miles de fieles aguardan en las afueras de la ciudad el momento más esperado: la misa multitudinaria que León XIV encabezará este martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica de Aviones. Llegaron de Córdoba, de Chile y de provincias como Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero. Y también de San Juan, que se hizo presente con historias que emocionan.

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    "Una experiencia única"

    Una de ellas es la de Mónica Páez, de 53 años. Pertenece a la parroquia Santos Cosme y Damián y canta en el coro diocesano de la Catedral. Llegó junto a su marido, Leonardo Ferra, y Rosa Ferra, y aguardó en la fila con la emoción a flor de piel. Su deseo es uno solo: estar lo más cerca posible del Papa y llevarse de Córdoba una experiencia única.

    Una noche a la intemperie, con la familia

    Desde Chimbas viajó Malena Segura con sus hijos Lucio (16), Lucía (10) y Amparo (8), alumnos del colegio San José. Para ella, la prioridad es que los chicos, aun siendo tan jóvenes, vivan algo que no olvidarán.

    Vinieron preparados para todo: mucha comida, mucha bebida, abrigo, camas y reposeras para atravesar la noche en el lugar. Es que el sol de la tarde calienta, pero sopla un aire que anticipa que, cuando caiga el sol, el frío se va a hacer sentir.

    Un viaje por la fe y por un sueño

    La tercera historia es la de la familia de Pocito, formada por Silvana Martín, Nelson Arena y sus hijos Lautaro (15), María Emilia (11) e Isabela (4). Su viaje tiene una curiosidad: llegaron a Córdoba porque el 11 de noviembre, Lautaro tiene una prueba de fútbol en Talleres.

    Pero como son devotos, y Silvana trabaja en el colegio Santa Bárbara de Pocito, decidieron adelantar la salida unos días para no perderse la visita papal. Estuvieron desde muy temprano esperando en el ingreso y fueron una de las primeras familias en entrar al predio.

    Un encuentro federal

    Así, entre reposeras, mates y rezos, los sanjuaninos se mezclan con fieles de todo el país y de Chile en una cita histórica: la primera misa de León XIV en Córdoba. Para estas familias, más allá de la distancia, el calor y la espera, ya valió la pena. Mañana, cuando el Papa llegue al altar, San Juan también estará allí.

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