    • 9 de noviembre de 2026 - 17:06

    Padre Andrés Riveros: la vivencia del sacerdote sanjuanino junto al Papa León XIV

    En diálogo con DIARIO DE CUYO, el sacerdote repasó sus primeras vivencias junto al contingente sanjuanino antes del encuentro en la Catedral porteña.

    El Padre Andrés Riveros, de la Catedral San Juan Bautista, participa de la visita del Sumo Pontífice (foto gentileza Padre Andrés Riveros)

    El Padre Andrés Riveros, de la Catedral San Juan Bautista, participa de la visita del Sumo Pontífice (foto gentileza Padre Andrés Riveros)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    El párroco de la Catedral de San Juan, Andrés Riveros, encabeza la delegación sanjuanina que acompaña la histórica presencia del Papa León XIV en Capital Federal. El presbítero compartirá esta tarde la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

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    El viaje transcurre entre la emoción y una intensa agenda de actividades junto al Santo Padre. En medio de los traslados y los preparativos para la ceremonia litúrgica en el templo porteño, Riveros reflexionó sobre el sentido profundo que va dejando la primera jornada.

    "Estoy feliz, y creo que fuimos comprendiendo algo, que me parece interesante como descubrimiento, el Papa León no viene para ser visto él, sino para que empecemos a vernos entre nosotros. De hecho su celebración de esta mañana fue muy hermosa pero sumamente sobria, para mostrarnos que no es un rockstar de moda, sino que él ha venido como el hermano que está ayudando a unirnos, por eso que nos encontramos de diferentes provincias, incluso países, de diferentes espiritualidades, diferentes ideas políticas y estatus sociales, y nos vamos reconociendo hermanos, familia... Por ahora esto es lo que me está dejando la visita... mates con desconocidos, saludos con todos, un deseo de respeto, de cuidarnos... creo que por ahí va la visita del Papa León por estas horas. Ahora estoy viajando para encontrarme con él en la Catedral de Buenos Aires", manifestó el presbítero sanjuanino sobre el impacto personal del encuentro.

    No es un rockstar de moda, sino que él ha venido como el hermano que está ayudando a unirnos No es un rockstar de moda, sino que él ha venido como el hermano que está ayudando a unirnos

    "Más que contento"

    En su camino al templo mayor de la Ciudad Autónoma, el Padre Riveros destacó la respuesta de los fieles y la expectativa por los compromisos que se vienen en esta visita papal.

    Al ser consultado por la repercusión de la visita, señaló: "La gente en general, todo lo que he escuchado es buenísimo, a la gente le parece maravillosa su forma de ser, su mensaje claro, concreto, la gente está muy conforme. Y en lo personal sigo con expectativa alta de lo que voy a vivir esta tarde en la Catedral y mañana en Córdoba, creo que hay que comprender que la visita está comenzando y Dios tiene mucho para decirnos. Por ahora, más que contento".

    Tras participar del rezo de vísperas en la ciudad porteña, el párroco de San Juan y el contingente local continuarán su trayecto hacia la provincia de Córdoba para sumarse a las próximas actividades del del Papa León XIV.

    Mirá el video que compartió el Padre Andrés Riveros

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