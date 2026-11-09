San Martín: este año el Concurso del Asador  Sanjuanino repartirá más de $1.000.000 en premios

El municipio de San Martín , bajo la gestión de la intendenta Analía Becerra, se prepara para vivir una de las festividades más esperadas de la región con la realización de la 9ª edición del Concurso del Asador Sanjuanino . Este evento, que ya se convirtió en un clásico de la agenda provincial repartirá más de $1.000.000 en premios este año.

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La cita oficial está programada para el sábado 28 de noviembre , a partir de las 17 , teniendo como escenario emblemático al Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá . Como en cada edición, el evento contará con entrada libre y gratuita para toda la familia.

El certamen reunirá a un total de 70 cupos distribuidos en tres categorías diferentes, diseñadas para poner a prueba las habilidades, la creatividad y el manejo del fuego tanto de aficionados como de expertos:

El trabajo de cada competidor será rigurosamente observado desde la preparación inicial hasta la presentación del plato terminado. Entre los aspectos evaluados por el jurado, que contará con la participación de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), se contemplan las técnicas de cocción, el punto exacto de la carne, el sabor y la presentación final. Asimismo, la competencia evaluará diversos cortes vacunos oficiales provistos por la organización, tales como punta de espalda, costillar, vacío, tapa de asado y asado de carnicero.

Para incentivar a los participantes y reconocer su destreza culinaria, la edición 2026 repartirá un total de $1.110.000 en premios a lo largo de nueve distinciones (tres puestos premiados por cada una de las tres categorías: a las brasas, a las llamas y profesionales.

Los primeros puestos de las tres categorías se llevarán un premio de $150.000 (un total de $450.000); mientras que el premio para cada segundo puesto será $120.000 (un total $360.000); y los terceros puestos se llevarán $100.000 cada uno (un total $300.000).

Aquellos interesados en participar deben tener en cuenta que las inscripciones online se llevarán a cabo del 10 al 13 de noviembre a través del formulario oficial dispuesto por el municipio. Mientras que la organización aporta la carne y el espacio físico para cada asador, los competidores deben concurrir con sus utensilios, condimentos, leña y elementos de cocción necesarios según corresponda.

Una fiesta con solidaridad, música y turismo

Más allá de la competencia gastronómica, el Concurso del Asador Sanjuanino se destaca por su profundo impacto solidario. La comercialización de las porciones de asado elaboradas durante el evento brinda a instituciones intermedias del departamento, como clubes, academias y organizaciones comunitarias, la valiosa oportunidad de recaudar fondos genuinos para sostener sus actividades anuales.

La jornada se complementará con una gran oferta artística y recreativa que incluirá espectáculos musicales en vivo, presentaciones de academias de danza, un completo patio gastronómico y espacios destinados a artesanos y emprendedores locales. Todo ello enmarcado en los imponentes paisajes naturales de San Martín, consolidando una identidad que crece año tras año y rinde tributo a las tradiciones de la provincia.