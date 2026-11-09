De Santa Lucía a Córdoba: la sanjuanina que cambió sus vacaciones por la fe para ver al papa León XIV

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina movilizó a miles de fieles de distintos puntos del país, registrando historias de fe y devoción que cruzan fronteras provinciales. Entre la multitud que se congregó en suelo cordobés, la enviada especial de Diario de Cuyo recogió la historia de Eugenia Riveros , una sanjuanina de 46 años oriunda del departamento Santa Lucía que decidió transformar sus vacaciones en un profundo itinerario espiritual.

Aunque reside en Neuquén desde los 8 años provincia a la que se mudó junto a su familia en su infancia, Eugenia mantiene vivas sus raíces y recuerda con especial afecto sus primeros años en San Juan. Esta semana, ante la oportunidad del descanso laboral de su marido, la pareja optó por dar un giro a sus planes de descanso tradicional.

Tenían la posibilidad de tomarse unos días para pasear y descansar, pero eligieron destinar ese tiempo íntegramente a la vivencia religiosa. La elección de Córdoba combinó el afecto que ambos sienten por esa provincia con la oportunidad única de presenciar el paso de León XIV, un acontecimiento que calificaron de carácter histórico.

"Una experiencia así solo puede darse a través de la fe", expresó Eugenia ante la enviada especial de este medio, reflejando la emotividad del momento.

La trastienda del viaje se definió de manera espontánea en el hogar de la pareja apenas se enteraron de los días de la gira papal en suelo argentino. "Elegimos Córdoba porque nos encanta y justo venía el Papa, era imposible no estar. Coincidía con las vacaciones de mi marido y dijimos: 'Viene el Papa, hay que ir'. Así fue y acá estamos, súper esperanzados esperando esto que va a ser histórico", relató Eugenia, sin ocultar la conmoción de saberse testigo de un evento irrepetible: "Yo no sé si voy a tener vida después, no sé cuándo un Papa volverá a la Argentina".

La sanjuanina remarcó que la posibilidad de verlo de cerca o de lejos pasa a un segundo plano ante la magnitud del evento espiritual. “Sabiendo que el Papa ya está acá donde uno está pisando, ya está: su bendición llega”, afirmó con convicción.

A la hora de pensar en lo que busca transmitir a sus seres queridos en Neuquén y a la familia que aún conserva en San Juan, Eugenia hizo hincapié en el mensaje de fondo que inspira su travesía: "Seguir el camino de Jesús y de Dios, que es lo que importa, lo que nos lleva a ser mejores personas, a no olvidarnos del que está al lado y a no ser indiferentes con el prójimo".

Ni las altas temperaturas ni la marea de gente opacaron la alegría de la santalucense en la jornada previa a los actos centrales. "Soportando el calor, pero alegres y felices de estar acá. Imagínate que yo nunca hice esto ni por un recital ni por nada. Esto es la fe, esto es pura fe; así que acá estamos", concluyó.