    • 6 de noviembre de 2026 - 08:13

    Confirmaron la causa de muerte de la beba de un mes y medio en Santa Lucía

    Los primeros resultados de los estudios forenses descartaron una muerte violenta y cualquier indicio de criminalidad.

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    El caso generó una profunda conmoción el último jueves, cuando sus padres llegaron de urgencia a la Subcomisaría Santa Lucía Este con la niña, que ya no presentaba signos vitales. Aunque los efectivos policiales intentaron reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron revertir el cuadro.

    Posteriormente, se organizó un operativo para trasladarla a un centro de salud, donde el personal médico continuó con las tareas de asistencia, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

    Según fuentes vinculadas a la investigación, los primeros resultados de las pericias permitieron establecer que no hubo intervención de terceros ni indicios de criminalidad. No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que todavía resta conocer el informe detallado y definitivo de la autopsia.

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