Confirmaron la causa de muerte de la beba de un mes y medio en Santa Lucía

Los primeros resultados de los estudios forenses descartaron una muerte violenta y cualquier indicio de criminalidad.

La investigación por la muerte de una beba de apenas un mes y medio en Santa Lucía comenzó a esclarecerse. Los primeros resultados de los estudios forenses determinaron que la pequeña falleció por causas naturales y descartaron que haya sido víctima de una muerte violenta.

El caso generó una profunda conmoción el último jueves, cuando sus padres llegaron de urgencia a la Subcomisaría Santa Lucía Este con la niña, que ya no presentaba signos vitales. Aunque los efectivos policiales intentaron reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron revertir el cuadro.

Posteriormente, se organizó un operativo para trasladarla a un centro de salud, donde el personal médico continuó con las tareas de asistencia, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.