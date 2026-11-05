    • 5 de noviembre de 2026 - 20:09

    Calingasta: una madre entró a la Escuela y atacó a una alumna en plena clase

    El grave episodio ocurrió en la Escuela Técnica General Manuel Savio. Una discusión entre dos adolescentes durante la clase de Educación Física escaló hasta la violenta irrupción de una mujer.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que debía ser una clase de Educación Física habitual en el playón deportivo de la Escuela Técnica General Manuel Savio, en el departamento Calingasta, terminó transformándose en un grave episodio de violencia escolar e institucional que ya investiga la Justicia sanjuanina.

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    Según los datos recabados por el personal de la Comisaría 16.ª de Calingasta, la secuencia se inició el pasado martes por la tarde cuando dos alumnas comenzaron a agredirse verbalmente en medio de las actividades deportivas. Ante el cruce de insultos, la docente a cargo intervino para cortar el conflicto y trasladó a ambas adolescentes a la zona de preceptoría.

    Irrupción violenta y agresión en pleno horario escolar

    La contención institucional no fue suficiente para frenar la situación. Al enterarse del altercado, la madre de una de las chicas se presentó en el establecimiento y, fuera de sí, ingresó sin autorización a las instalaciones hasta llegar al área administrativa, donde atacó físicamente a la otra alumna involucrada en la discusión.

    El ataque ocurrió ante la mirada del personal docente y los estudiantes, generando momentos de extrema tensión y confusión dentro de la escuela.

    Doble investigación judicial: UFI Genérica y Juzgado de Menores

    Tras el ataque dentro del colegio, las partes se trasladaron hasta la sede de la Comisaría 16.ª en Villa Calingasta para radicar las denuncias cruzadas (instancia en la que habría quedado salpicada una tercera estudiante que intervino en el altercado).

    Frente a la gravedad del cuadro, la Justicia sanjuanina abrió dos vías de investigación paralelas:

    • UFI Genérica: Inició un legajo de investigación enfocado en el delito de lesiones, orientado a determinar las responsabilidades penales de la adulta que irrumpió y golpeó a la menor.

    • Juzgado de Menores: Tomó intervención directa para evaluar las conductas de las adolescentes involucradas en el origen del conflicto escolar.

    Fuentes judiciales confirmaron que la víctima ya fue sometida a las correspondientes pericias médicas para constatar el tipo y la gravedad de las lesiones sufridas. En las próximas horas, los magistrados intervinientes emitirán las directivas para definir las medidas cautelares e imputaciones contra las personas denunciadas.

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