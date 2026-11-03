Crecida en Calingasta: inhabilitan un puente y para llevar asistencia tienen que cruzar el río a caballo

El incremento del caudal obligó a activar el sistema de resguardo de la pasarela y dejó aisladas a familias de Hilario, Colón y La Isla.

Una fuerte crecida en el caudal del río Los Patos volvió a generar complicaciones en el departamento Calingasta. Debido al marcado incremento del agua, las autoridades debieron inhabilitar el paso por el puente Pioneros, dejando temporalmente incomunicadas a unas 40 familias (más de 100 personas) de las localidades de Hilario, Colón y La Isla con la villa cabecera de Tamberías.

La interrupción de la estructura afectó la rutina diaria de la zona: lo que habitualmente constituye un trayecto directo de apenas 5 kilómetros se transformó en un desvío por rutas alternativas de casi 30 kilómetros para que los pobladores puedan acceder a servicios esenciales como centros de salud, escuelas secundarias y comercios.

Ante la emergencia y la imposibilidad de circular en vehículos, la solidaridad de la comunidad se puso en marcha. Tres vecinos de la zona, Víctor Yapura, Emanuel Ríos y Ruly Tapia, se organizaron de manera voluntaria, cargaron mercadería y elementos de primera necesidad en sus caballos y arriesgaron el cruce a través de la intensa corriente para asistir a las familias que quedaron aisladas del otro lado del cauce.

Un puente con mecanismo de resguardo por crecidas La pasarela sobre el río Los Patos, inaugurada hace cuatro años, cuenta con un diseño particular para evitar su destrucción estructural durante la temporada de deshielos o crecientes estivales. La estructura está dimensionada para resistir caudales inferiores a los 70 metros cúbicos por segundo; cuando el volumen de agua supera ese límite, se activa un protocolo que inhabilita el paso vehicular y peatonal para preservar la obra.