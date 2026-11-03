    • 3 de noviembre de 2026 - 12:04

    Los Azules realizó su primer monitoreo participativo de agua junto a una escuela de Calingasta

    Docentes y estudiantes de la Escuela Manuel Savio participaron durante tres días de la toma y análisis de muestras en distintos puntos del departamento. Los resultados serán incluidos en un informe que también será presentado ante la autoridad ambiental minera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Azules realizó su primer monitoreo participativo de agua junto a docentes y estudiantes de la Escuela Manuel Savio de Calingasta, en una jornada que se extendió durante tres días e incluyó actividades de gabinete, trabajo de campo y análisis de laboratorio.

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    Durante la actividad, los representantes de la comunidad educativa tomaron muestras en cuatro puntos, acompañaron posteriormente su análisis en laboratorio y recibieron los resultados obtenidos. La iniciativa forma parte del Plan de Monitoreo Ambiental del proyecto y apunta a promover la transparencia ambiental, fortalecer el vínculo con las comunidades locales y generar información compartida y verificable sobre el recurso hídrico.

    El proceso comenzó con una charla introductoria destinada a los representantes de la comunidad educativa seleccionados para participar del monitoreo. Luego se desarrolló la campaña de campo, que incluyó una inducción sobre visitas, trabajo seguro, técnicas para la toma de muestras y utilización de los equipos de medición.

    Los propios participantes eligieron, según su criterio e importancia, los lugares donde realizar el procedimiento. Las muestras fueron tomadas en Candadito, el Canal Barrealito —canal de riego de Villa Calingasta—, el Río Los Patos y el kilómetro 101 del Río San Juan. También se incorporaron muestras duplicadas y blanco como controles de calidad.

    De la jornada participaron además Javier Orellano y Alejandro Domínguez, técnicos del laboratorio ambiental oficial del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), quienes realizaron su propia toma de muestras para análisis.

    Posteriormente, el grupo viajó hasta la ciudad de San Juan para realizar el análisis de las muestras recolectadas en el Laboratorio SGS. Los representantes de la escuela mantuvieron las muestras bajo vigilancia durante todo el procedimiento y con su correspondiente cadena de custodia. Al finalizar el proceso, el laboratorio entregó a cada participante un protocolo con los resultados obtenidos.

    Con los datos finales, Los Azules elaborará un informe y convocará a una reunión para realizar una interpretación técnica y social de los resultados. El encuentro deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores al monitoreo y contará con la participación de los monitores y referentes de la comunidad.

    Toda la documentación generada quedará disponible para quienes deseen acceder a ella y también será presentada ante la autoridad ambiental minera.

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