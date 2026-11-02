Minería se suma a la red del COPRE para llevar alertas de emergencia al interior provincial

El Ministerio de Minería de San Juan pondrá en marcha un nuevo esquema de distribución de información preventiva y de servicio elaborada por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La iniciativa busca ampliar la cobertura de los comunicados oficiales y garantizar que los avisos lleguen de manera rápida y ordenada a las comunidades de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento.
El objetivo central del dispositivo es aprovechar la infraestructura institucional y los programas territoriales que la cartera minera ya tiene en funcionamiento en esos departamentos para evitar demoras en la circulación de alertas ante contingencias climáticas o situaciones de riesgo.
Canales de difusión y adaptación de contenidos
Para hacer llegar los avisos a los vecinos, se utilizarán como plataforma los programas vigentes del Ministerio, tales como Aulas Híbridas, Mujeres Más, Formación Tecnológica y las redes de Calidad en Comunidad con proveedores mineros.
Cada comunicado emitido por el COPRE será revisado y adaptado para su difusión a través de WhatsApp, Facebook y radios departamentales. Para evitar la circulación de desinformación o datos desactualizados, las piezas incluirán obligatoriamente:
- Identificación clara del organismo emisor.
- Zona específica alcanzada por la alerta.
- Vigencia e indicaciones concretas para la población.
- Contactos oficiales de emergencia y enlace a la publicación original.
Red de contactos territoriales por departamento
El esquema contempla además la creación de una red de distribución ordenada por departamento y tipo de destinatario, conformada por referentes de los programas mineros, medios de comunicación y periodistas locales.
Con este aporte, el Ministerio de Minería prevé articular con empresas del sector, proveedores y actores comunitarios para complementar la labor del COPRE y reforzar la respuesta institucional ante eventuales emergencias en el interior provincial.