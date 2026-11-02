Minería se suma a la red del COPRE para llevar alertas de emergencia al interior provincial

El Ministerio de Minería utilizará sus redes y capacitaciones en Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento para distribuir la información oficial del COPRE.

El Ministerio de Minería de San Juan pondrá en marcha un nuevo esquema de distribución de información preventiva y de servicio elaborada por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La iniciativa busca ampliar la cobertura de los comunicados oficiales y garantizar que los avisos lleguen de manera rápida y ordenada a las comunidades de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento.

El objetivo central del dispositivo es aprovechar la infraestructura institucional y los programas territoriales que la cartera minera ya tiene en funcionamiento en esos departamentos para evitar demoras en la circulación de alertas ante contingencias climáticas o situaciones de riesgo.

Canales de difusión y adaptación de contenidos Para hacer llegar los avisos a los vecinos, se utilizarán como plataforma los programas vigentes del Ministerio, tales como Aulas Híbridas, Mujeres Más, Formación Tecnológica y las redes de Calidad en Comunidad con proveedores mineros.

Cada comunicado emitido por el COPRE será revisado y adaptado para su difusión a través de WhatsApp, Facebook y radios departamentales. Para evitar la circulación de desinformación o datos desactualizados, las piezas incluirán obligatoriamente:

Identificación clara del organismo emisor.

Zona específica alcanzada por la alerta.

Vigencia e indicaciones concretas para la población.

Contactos oficiales de emergencia y enlace a la publicación original. Red de contactos territoriales por departamento El esquema contempla además la creación de una red de distribución ordenada por departamento y tipo de destinatario, conformada por referentes de los programas mineros, medios de comunicación y periodistas locales.