    • 2 de noviembre de 2026 - 19:36

    Minería se suma a la red del COPRE para llevar alertas de emergencia al interior provincial

    El Ministerio de Minería utilizará sus redes y capacitaciones en Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento para distribuir la información oficial del COPRE.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Minería de San Juan pondrá en marcha un nuevo esquema de distribución de información preventiva y de servicio elaborada por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La iniciativa busca ampliar la cobertura de los comunicados oficiales y garantizar que los avisos lleguen de manera rápida y ordenada a las comunidades de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Ullum y Sarmiento.

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    El objetivo central del dispositivo es aprovechar la infraestructura institucional y los programas territoriales que la cartera minera ya tiene en funcionamiento en esos departamentos para evitar demoras en la circulación de alertas ante contingencias climáticas o situaciones de riesgo.

    Canales de difusión y adaptación de contenidos

    Para hacer llegar los avisos a los vecinos, se utilizarán como plataforma los programas vigentes del Ministerio, tales como Aulas Híbridas, Mujeres Más, Formación Tecnológica y las redes de Calidad en Comunidad con proveedores mineros.

    Cada comunicado emitido por el COPRE será revisado y adaptado para su difusión a través de WhatsApp, Facebook y radios departamentales. Para evitar la circulación de desinformación o datos desactualizados, las piezas incluirán obligatoriamente:

    • Identificación clara del organismo emisor.
    • Zona específica alcanzada por la alerta.
    • Vigencia e indicaciones concretas para la población.
    • Contactos oficiales de emergencia y enlace a la publicación original.

    Red de contactos territoriales por departamento

    El esquema contempla además la creación de una red de distribución ordenada por departamento y tipo de destinatario, conformada por referentes de los programas mineros, medios de comunicación y periodistas locales.

    Con este aporte, el Ministerio de Minería prevé articular con empresas del sector, proveedores y actores comunitarios para complementar la labor del COPRE y reforzar la respuesta institucional ante eventuales emergencias en el interior provincial.

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