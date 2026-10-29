Glencore destacó el potencial de los proveedores sanjuaninos en la Ronda de Negocios del RIGI

El desarrollo de proveedores nacionales y el impacto de las grandes inversiones mineras en las economías regionales fueron algunos de los ejes de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario . En ese marco, Glencore destacó la necesidad de fortalecer la cadena de valor del cobre y expuso las oportunidades que se abrirán para las empresas argentinas a partir de sus proyectos, entre ellos El Pachón, ubicado en San Juan.

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El encuentro fue organizado por el Ministerio de Economía de la Nación bajo el lema “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores”. La jornada reunió a más de 45 grandes empresas, 2.500 proveedores y distintas organizaciones financieras, con el objetivo de vincular los proyectos de inversión alcanzados por el RIGI con firmas nacionales dedicadas a la provisión de bienes, servicios, tecnología y obras.

La actividad contó con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores provinciales. Durante los paneles se debatió sobre el potencial de la minería para generar nuevas oportunidades productivas y laborales, además de la importancia de que las inversiones se traduzcan en un crecimiento concreto para las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

Uno de los expositores fue Jorge Montaldi, gerente de Relaciones Institucionales de Glencore Argentina, quien planteó la importancia de impulsar el desarrollo de proveedores locales y compartió ejemplos de cómo la articulación entre grandes compañías y empresas nacionales puede fortalecer la cadena de valor minera.

Durante su presentación, señaló que la demanda mundial de cobre podría duplicarse hacia 2050, impulsada por la electromovilidad, las energías renovables, los centros de datos y la inteligencia artificial. También destacó que Argentina cuenta con más de 116 millones de toneladas de recursos cupríferos identificados y tiene posibilidades de alcanzar una producción anual de entre 1,5 y 2 millones de toneladas durante la próxima década.

En paralelo, los equipos de Abastecimiento de El Pachón y MARA, ambos operados por Glencore, mantuvieron reuniones con proveedores interesados en ofrecer sus productos y servicios. El objetivo fue presentar las características de los proyectos y los compromisos que asumirá la compañía en el país.

El Pachón proyecta una inversión de US$ 9.500 millones

Uno de los puntos centrales de la participación de Glencore fue la situación de sus dos grandes emprendimientos de cobre en Argentina. En agosto de 2025, tanto El Pachón, en San Juan, como MARA, en Catamarca, presentaron sus solicitudes de adhesión al RIGI.

El proyecto sanjuanino contempla una inversión estimada en US$ 9.500 millones durante sus primeros diez años. Según las proyecciones de la compañía, la construcción podría comenzar entre 2028 y 2029, mientras que el inicio de la producción está previsto para 2034.

En una primera etapa, El Pachón proyecta producir más de 350.000 toneladas anuales de cobre, con la posibilidad de incrementar ese volumen hasta alcanzar un millón de toneladas por año a medida que se desarrolle la infraestructura necesaria.

Por su parte, MARA ya obtuvo la aprobación para ingresar al RIGI. El emprendimiento, que integra el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera, contempla una inversión estimada en US$ 4.000 millones. Tras la presentación de su Informe de Impacto Ambiental en septiembre, la compañía proyecta iniciar operaciones entre 2031 y 2032, con una producción promedio superior a las 200.000 toneladas anuales de cobre durante sus primeros diez años.

Capacitación y desarrollo de las pymes

Además de las inversiones, Glencore planteó la necesidad de preparar a las empresas y a los trabajadores para responder a las exigencias de la industria minera. En ese sentido, destacó el trabajo de articulación con instituciones educativas de distintos niveles para promover la capacitación, profesionalización y especialización de quienes buscan incorporarse al sector.

Montaldi remarcó que el crecimiento de la minería requiere una cadena de valor capaz de cumplir con los estándares de la industria y acompañar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También señaló la importancia de contar con herramientas de financiamiento que permitan a las pymes invertir en equipamiento, capacitar a sus trabajadores y ampliar sus capacidades productivas.

Con el desarrollo de El Pachón y MARA, además del reinicio de Alumbrera en Catamarca, la compañía busca consolidar su presencia en el país y fortalecer un entramado de proveedores que pueda acompañar las inversiones mineras. Para San Juan, El Pachón representa uno de los principales proyectos de cobre en cartera y una potencial fuente de oportunidades para empresas locales vinculadas a la actividad.