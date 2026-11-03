Trabajadoras sexuales realizan un paro nacional tras una ola de crímenes: cuál es la situación en San Juan

El paro nacional busca visibilizar el reclamo de seguridad tras el asesinato de cuatro mujeres en distintos puntos del país.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) lleva adelante este martes 3 de noviembre la primera medida de fuerza nacional del sector en lo que va del año. La huelga surge en respuesta al asesinato de cuatro trabajadoras sexuales en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata, hechos que encendieron las alarmas ante la sospecha de la presencia de un atacante serial y la falta de resguardo estatal.

El contexto local y el vínculo con las fuerzas de seguridad Pese al alcance nacional de la protesta, desde la representación sanjuanina remarcaron que la realidad provincial muestra contrastes significativos respecto a la violencia y el hostigamiento que sufren las trabajadoras en otras provincias.

Cánovas contrapuso el escenario local con lo que ocurre en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde denunció que las fuerzas de seguridad suelen amedrentar y golpear a las mujeres. En contraste, valoró el abordaje del Ministerio de Seguridad de San Juan, donde prima un canal de diálogo distinto y menor nivel de conflictividad con el personal policial.

Aumento de la actividad y el impacto económico Más allá de la seguridad, el impacto de la crisis económica en la provincia, que provocó un aumento de personas dedicadas a la actividad. Según datos de la organización, el rango etario de las trabajadoras en la provincia va desde los 18 hasta los 65 años.