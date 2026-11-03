Reválida de guardavidas en San Juan: más de 200 interesados, extensión de inscripción y el seguimiento de la temperatura del agua

Se acerca la fecha de la Reválida de Guardavidas 2026-2027 , el examen que deben rendir los profesionales y personal náutico para contar con la habilitación y poder prestar servicio durante la temporada. Pese a que había una alta expectativa puesta en lo que será la demanda de este verano por una mayor presencia de agua en zonas que años anteriores no registraron actividad, la misma no se refleja en los números.

Conforme informó Jorge Maldonado, titular de Náutica en contacto con DIARIO DE CUYO, hasta el 3 de noviembre se registraron 218 inscriptos . Si bien esperan que se sumen más interesados en lo que queda de la semana entendiendo que se extendió el plazo de inscripción, el número es menor al registrado el año pasado.

Con relación a los plazos de inscripción, Pablo Quiroga, director del Curso de Guardavidas de la Secretaría de Deporte, confirmó que la fecha se extendió hasta este viernes 6 de noviembre inclusive , por lo que no descartan que el número final se incremente con los interesados a rendir que se estarán incorporando de último momento. “Tenemos un número de inscriptos, pero el dato final lo vamos a tener este viernes antes de los exámenes” , aseguró Quiroga.

Cabe recordar que la fecha inicial era el 30 de octubre, pero decidieron extender el periodo de inscripción entendiendo que había profesionales que no habían logrado realizar la inscripción.

Tras el episodio sucedido en el marco del Ironman, donde la temperatura del agua jugó un rol fundamental en la demora de la competencia, Quiroga confirmó que día a día se mide la temperatura del agua, esperando llegar a unos 20 grados promedio durante las fechas previstas para el examen práctico.

“Para el Ironman estuvo cerca de los 18 grados. Calculamos que va a aumentar un par de grados más para el fin de semana del examen, que es el 13 y 14 de noviembre, por lo que creería que se va a mantener la fecha, no se v a modificar”, sostuvo el responsable del curso.

De no mediar inconvenientes que lleve a reprogramar las fechas, la evaluación teórica se estará tomando este sábado 7 de noviembre, de manera virtual. Allí los aspirantes a renovar la reválida deberán responder correctamente preguntas vinculadas a conocimientos básicos y actualizados de RCP, primeros auxilios y maniobra de rescate.

Por su parte, la evaluación práctica que se realizará en el Embarcadero Punta Negra se llevará a cabo el viernes 13 para el personal de náutica, y el sábado 14 de noviembre para el resto de los inscriptos.

Menos inscriptos que el año pasado, lo que arrojan los primeros datos

Con el primer periodo de inscripción finalizado el 30 de octubre, Náutica registraba un total de 218 inscriptos. De acuerdo con la información brindada por el titular del área, Jorge Maldonado, durante el año pasado se inscribieron un total de 250 personas; y durante el 2024 se registraron 256 inscripciones.

En torno a las expectativas que manejan desde el área es que el número se iría incrementando, de acuerdo a las consultas que recibieron de parte de personas que años anteriores no habían rendido y que, este año, debido a las proyecciones hídricas que hay y la mayor presencia de agua en zonas donde durante varias temporadas no hubo actividad, como el Perilago del Dique de Ullum; como de aquellos que tenían nociones de haberse estado preparando para rendir y aprobar la reválida.

“Lo extendimos unos días más mientras evaluamos su aumenta la temperatura del agua al menos unos dos grados, Mientras tato, todos los que ya están trabajando tienen vigente su revalida”, sostuvo Maldonado.

Las proyecciones del área, en base a los números de años anteriores, es que gran parte de los profesionales que rindan aprueben y estén a disponibilidad para prestar servicio durante el verano. Para tener una idea, durante el 2024 solo dos personas no lograron pasar el examen, mientras que el año pasado una sola persona no aprobó. Esto teniendo en cuenta, además, que esperan incorporar más personal este año debido a las acciones que demandará el fenómeno de El Niño en la provincia.